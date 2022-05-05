Гроші
Меню
Поиск по segodnya.ua
google news Ми в Google News Перейти в закладки
Поиск на segodnya.ua
Змінити мову на: RU Перейти к новостям Україна 24
⚡ Арешт Шарія ⚓ Маріуполь в облозі ⚠ Бензинова криза 🇪🇺 Ми на Євробаченні - 2022
Поиск на segodnya.ua
СЬОГОДНІ Новини економіки Фінанси

Українцям доведеться несолодко: що зміниться у банках з 1 червня

Софія Зінов’єва Софія Зінов’єва Редактор Гроші Сьогодні
Читать на русском
Змінити розмір
А+
/
а-
МаленькийСереднійВеликий
5 травня, 11:02
В закладинки
Копіювати лінк
Лінк скопійовано
Розповідаємо, скільки доведеться платити боржникам з 1 червня в Україні
Банки змінюють умови кредитів з 1 червня
Банки змінюють умови кредитів з 1 червня / Фото: уніан, Колаж: Сьогодні

На початку війни найпопулярніші банки ввели кредитні канікули для українців, проте їхній термін добігає кінця.

"Сьогодні" розповідають, що зміниться для клієнтів фінустанов з 1 червня.

Реклама

Отже, нові умови банки ще не розробили, проте про кінець кредитних канікул у червні заявили усі найбільші гравці ринку.

У ПриватБанку попередили, що з червня обов'язковий платіж повернеться. А про умови використання коштів у перший літній місяць повідомлять окремо.

У Monobank пільги з самого спочатку були іншими і фінустанова продовжувала стягувати комісії і відсотки, хоч і за зниженими ставками. У червні кредитні канікули мають остаточно закінчитися і про їхню пролонгацію Monobank не повідомляв.

Реклама

В Ощадбанку також передбачили кредитні канікули, і для фізосіб і для бізнесу, закінчитися вони мають 1 червня. Про продовження пільг компанія не повідомляла.

Ще один банк, який на початку війни пішов клієнтам назустріч – це ПУМБ. Тут кредитні канікули оголосили на 3 місяці (до 1 червня) з можливістю пролонгації, наразі про неї нічого не відомо.

Проте умови були іншими, щомісячні платежі не скасовували, а просто зменшили.

Реклама

Що означає скасування кредитних канікул?

Під час дії кредитних канікул внесення платежу за кредитом можна було відкласти та зробити пізніше.

Це не звільняло від боргових зобов'язань, але давало змогу відстрочити виплату до більш сприятливих часів без штрафів та пені.

Після скасування клієнти будуть змушені платити як раніше і відповідальності за несвоєчасне непогашення не уникнути.

Проте ще є надія, що банки придумають нові пільги для деяких категорій українців під час війни або хоча б зменшать відсотки та штрафні санкції.

Плюси та мінуси кредитних канікул

Раніше аналітик компанії "Центр біржових технологій" (ЦБТ) Максим Орищак розповів, що мінус кредитних канікул полягає в тому, що це не автоматична умова і кожному позичальнику обов'язково треба звернутися до банку.

Також мінус у тому, що борг за відсотками, який нараховується за кожен місяць, ніхто не списує.

А ось серед плюсів, безперечно, є те, що кредитні організації не штрафують людей та компанії за несвоєчасність платежів.

"Сьогодні" також писали, з якими фінансовими проблемами найчастіше стикаються українці, і розповідали, як оформити іпотеку у Польщі.

Реклама на segodnya.ua Реклама
Рекомендации segodnya.ua

Далі по темі

Всі новини
Гроші
Показати ще
Реклама на segodnya.ua Реклама
Допомога під час війни
Більше новин
Фінанс-дайджест
Більше новин
Industry
Більше новин
Техно
Більше новин
Бізнес News
Більше новин
Наші гроші
Більше новин
Вторгнення в Україну
Більше новин
Головне про гроші
Українці за кордоном
Більше новин
Всі новини
Останні новини
Показати ще
Наша економіка
5 головних цифр
1
Споживча інфляція Споживча інфляція
13,7%
2
Облікова ставка Облікова ставка
10%
3
Офіційний курс євро Офіційний курс євро
30,80 грн
4
Офіційний курс долара Офіційний курс долара
29,25 грн
5
Міжнародні резерви Міжнародні резерви
$28,1 млрд
Прогноз МВФ
Всередині світу Зеленського
Як вам нова обкладинка Time?
Воєнний час
Де найвища середня зарплата
1
Дніпропетровська область
25 600 грн
2
Львівська область
24 800 грн
3
Полтавська область
23 400 грн
4
Одеська область
23 000 грн
Нові тенденції на ринку праці

Калькулятор зарплати

Калькулятор зарплати
Житло
Продаж та купівля квартир під час війни
Що змінилося?
статистика
Курс криптовалюти сьогодні

Валюта

Ціна, usd

Bitcoin (BTC)

39487.46

Dogecoin (DOGE)

0.13

Ethereum (ETH)

2924.08

Litecoin (LTC)

104.95

Ripple (XRP)

0.64

Валюта
Як заробляти у доларах?
Три способи
Війна б'є по цінах
Що подорожчало найбільше
1
Цибуля Цибуля
+33,7%
2
Морква Морква
+27,3%
3
Буряк Буряк
+24,8%
4
Картопля Картопля
+22,6%
5
Гречана крупа Гречана крупа
+11,4%
6
Яблука Яблука
+11%
7
Пшоно Пшоно
+10,4%
8
Сало Сало
+8,5%
9
Морожена риба Морожена риба
+8,2%
10
Свинина Свинина
+5,7%
Що буде дефіцитом
ЗАПРАВКИ
Паливо сьогодні
95+
95
ДП
ГАЗ
37,84
36,04
40,65
30,98
-
36,09
40,65
30,37
-
36,00
40,59
30,00
-
-
42,68
-
-
36,04
40,65
30,97
-
36,04
40,65
-
-
36,04
40,65
-

Україна 24

Важливо

Головні теми

Погода

Telegram
Гроші
google news Підписатися на Google News RSS стрічка Змінити мову на: RU
Перейти к закладкам Закладинки
Перейти к главным новостям Головні теми Перейти на сайт Новости Украина 24
Ми в соціальних мережах

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти