Гроші
Меню
Поиск по segodnya.ua
google news Ми в Google News Перейти в закладки
Поиск на segodnya.ua
Змінити мову на: RU Перейти к новостям Україна 24
💥 Ракетний обстріл 3 травня ⚠ Бензинова криза 🇪🇺 Ми на Євробаченні - 2022 ⚔ Битва за Донбас
Поиск на segodnya.ua
СЬОГОДНІ Новини економіки Фінанси

ПриватБанк масово повертає гроші клієнтам – що відбувається

Софія Зінов’єва Софія Зінов’єва Редактор Гроші Сьогодні
Читать на русском
Змінити розмір
А+
/
а-
МаленькийСереднійВеликий
4 травня, 09:51
В закладинки
Копіювати лінк
Лінк скопійовано
Розповідаємо, кому ПриватБанк почав повертати гроші з Фонду гарантування вкладів фізичних осіб
ПриватБанк почав виплачувати гроші клієнтам ліквідованих банків
ПриватБанк почав виплачувати гроші клієнтам ліквідованих банків / Фото: уніан, Колаж: Сьогодні

ПриватБанк почав повертати вклади своїм клієнтам. Йдеться про гроші, які вони вкладали у ліквідовані нині банки.

Про це повідомляє пресслужба фінустанови.

Реклама

Раніше Верховна Рада ухвалила закон про гарантоване повернення клієнтам банків 100% грошового вкладу за умови ліквідації фінустанови під час дії воєнного стану.

До початку повномасштабної війни гарантована сума повернення становила 200 тис. грн, а тепер повернуть усі гроші, незалежно від їх кількості.

Кошти повертають із Фонду гарантування вкладів фізичних осіб, і ПриватБанк якраз є його членом.

Реклама

Саме через цю фінустанову можна повернути гроші з банків, які були ліквідовані.

Ліквідували з початку війни усього два банки, які мали російське коріння.

Для того, щоб отримати свої кошти через ПриватБанк, потрібно бути його клієнтом. Далі усе можна зробити онлайн, через додаток "Приват24" або чатбот у месенджерах.

Реклама

Оновлення "Приват24"

У травні застосунок вкотре оновився, цього разу до нього додали новий розділ – "Заощадження" (шукати в меню "Сервіси").

Там можна відкрити депозити і керувати ними дистанційно.

У меню "Профіль клієнта" тепер можна змінити логін і за потреби оновити фінансовий номер.

Про інші новинки у "Приват24" читайте в нашому матеріалі, а також дізнайтесь все про під'єднання до застосунку міжнародної платіжної системи Payoneer.

Реклама на segodnya.ua Реклама
Рекомендации segodnya.ua

Далі по темі

Всі новини
Гроші
Показати ще
Реклама на segodnya.ua Реклама
Допомога під час війни
Більше новин
Фінанс-дайджест
Більше новин
Industry
Більше новин
Техно
Більше новин
Бізнес News
Більше новин
Наші гроші
Більше новин
Вторгнення в Україну
Більше новин
Головне про гроші
Українці за кордоном
Більше новин
Всі новини
Останні новини
Показати ще
Наша економіка
5 головних цифр
1
Споживча інфляція Споживча інфляція
13,7%
2
Облікова ставка Облікова ставка
10%
3
Офіційний курс євро Офіційний курс євро
30,77 грн
4
Офіційний курс долара Офіційний курс долара
29,25 грн
5
Міжнародні резерви Міжнародні резерви
$28,1 млрд
Прогноз МВФ
Всередині світу Зеленського
Як вам нова обкладинка Time?
Воєнний час
Де найвища середня зарплата
1
Дніпропетровська область
25 600 грн
2
Львівська область
24 800 грн
3
Полтавська область
23 400 грн
4
Одеська область
23 000 грн
Нові тенденції на ринку праці

Калькулятор зарплати

Калькулятор зарплати
Житло
Продаж та купівля квартир під час війни
Що змінилося?
статистика
Курс криптовалюти сьогодні

Валюта

Ціна, usd

Bitcoin (BTC)

38351.76

Dogecoin (DOGE)

0.13

Ethereum (ETH)

2813.25

Litecoin (LTC)

100.42

Ripple (XRP)

0.61

Валюта
Як заробляти у доларах?
Три способи
Війна б'є по цінах
Що подорожчало найбільше
1
Цибуля Цибуля
+33,7%
2
Морква Морква
+27,3%
3
Буряк Буряк
+24,8%
4
Картопля Картопля
+22,6%
5
Гречана крупа Гречана крупа
+11,4%
6
Яблука Яблука
+11%
7
Пшоно Пшоно
+10,4%
8
Сало Сало
+8,5%
9
Морожена риба Морожена риба
+8,2%
10
Свинина Свинина
+5,7%
Що буде дефіцитом
ЗАПРАВКИ
Паливо сьогодні
95+
95
ДП
ГАЗ
37,84
36,04
40,56
32,47
37,84
36,04
40,65
30,98
-
36,09
40,65
30,37
-
35,86
40,59
30,00
-
-
42,68
31,81
-
36,04
40,65
-
-
36,04
40,65
31,47
-
36,04
40,65
30,97
-
36,04
40,65
31,46
-
36,29
40,65
30,37

Україна 24

Важливо

Головні теми

Погода

Telegram
Гроші
google news Підписатися на Google News RSS стрічка Змінити мову на: RU
Перейти к закладкам Закладинки
Перейти к главным новостям Головні теми Перейти на сайт Новости Украина 24
Ми в соціальних мережах

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти