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Бензинова криза у розпалі: АЗС дозволили підвищити ціни на пальне

Софія Зінов’єва Софія Зінов’єва Редактор Гроші Сьогодні
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6 травня, 11:57
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У Міністерстві економіки запровадили нові зміни під час бензинової кризи
Мінекономіки послабило обмеження для АЗС
Мінекономіки послабило обмеження для АЗС / Фото: Getty Images, Колаж: Сьогодні

В Україні автозаправним станціям дозволили підвищити ціни на бензин та дизельне паливо.

Про це повідомляє прес-служба Міністерства економіки.

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Тепер середня ціна літру бензину становить 31,19 грн, а дизельного палива – 35,63 грн. Це означає, що з урахуванням торгової націнки АЗС можуть продавати бензин по 37,69 грн/л, а дизель — по 42,63 грн/л.

Раніше Мінекономіки вже підіймало розмір торгової націнки на паливо, щоб зменшити його дефіцит.

Бензинова криза в Україні

Через дії окупантів країну поглинула відчутна нестача пального і мережам АЗС довелося запровадити певні обмеження на його продаж.

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На заправках ОККО, клієнти, які мають картку Fishka можуть отримати від 15, 20 та 30 літрів, в залежності від типу картки, а ті, у кого Fishka немає взагалі не можуть заправитись.

АЗС мережі WOG заявили, що продавати зможуть лише 10 літрів бензину в одне авто на добу, а обмеження для відпуску у каністру скасували.

У мережі "Авіас" заправляють по 20 літрів за один раз, за наявності пального, але забороняють набирати бензин у каністри, виключно в бак.

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На "БРСМ-Нафта" обмеження відрізняються для кожного виду пального:

  • 95 Euro Plus – 20 літрів;
  • A95 Bio – 100 л;
  • ДП Euro plus – 50 л;
  • Газ – 30 л.

Також є тенденція до того, що звичайним водіям продають лише преміальні види пального, а більш популярними заправляють машини критичної інфраструктури та ЗСУ.

"Сьогодні" раніше писали, до чого готуватись українським водіям найближчим часом і розповідали, коли обіцяють вирішити питання з бензиновою кризою.

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