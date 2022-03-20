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Неможливо відправити заявку? Хто і як може отримати 6500 гривень підтримки в Україні

Євгенія Пласконь Євгенія Пласконь Редактор Гроші Сьогодні
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20 березня, 17:41
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У період війни держава надає бізнесу грошову підтримку, однак отримати її можуть не всі
Підприємці можуть отримати 6,5 тисячі гривень підтримки
Підприємці можуть отримати 6,5 тисячі гривень підтримки / Фото: уніан, Дія, Колаж: Сьогодні

Послуга "єПідтримка" під час воєнного стану передбачає надання 6500 гривень від держави. Оформити заявку на її отримання можуть не всі.

Відповідно до пояснення Міністерства цифрової трансформації, послугу надають підприємцям, які ведуть діяльність в областях, де зараз тривають бойові дії.

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Мовиться про Чернігівську, Сумську, Харківську, Херсонську, Миколаївську, Запорізьку, Донецьку, Луганську, Київську, Житомирську, Одеську, Волинську, Дніпропетровську області та місто Київ.

Кому надають виплати?

Отримати грошову допомогу можуть ФОПи 1 – 4 груп, які подали звітності за останній квартал 2021 року або за весь рік, а також наймані працівники, за яких звіти подали роботодавці, окрім працівників державних установ.

Для того, щоб надіслати заявку, потрібно оформити картку "єПідтримки" в мобільному застосунку банку чи у відділенні. Програму підтримують такі банки:

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  • ПриватБанк;
  • Ощадбанк;
  • Monobank;
  • "Альфа-банк";
  • "А-Банк";
  • "Укргазбанк";
  • Raiffeisen Bank;
  • "Банк Восток";
  • IdeaBank;
  • izibank;
  • ПУМБ;
  • "Правекс Банк".

Гроші на віртуальну картку зараховують упродовж 10 днів. Витратити їх можна на будь-що, зняти готівкою або переказати на іншу картку.

Чому заявка не надсилається

Перевірте, чи ви підпадаєте під перелік підприємців або найманих осіб зі списку вище. Якщо із цим все гаразд, не поспішайте – лінія може бути перевантажена. Лише за перші 4 дні роботи послуги, заявку в застосунку залишили понад 2 мільйони людей.

За нарахування грошей відповідає Міністерство економіки, тож затримка може бути пов’язана із цим. Точна дата зарахування також залежить від банку, яким ви користуєтесь.

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Якщо картка відкрита, але в "Дії" її не видно, спробуйте оновити додаток. За наявності свіжої версії застосунку, почекайте добу – з технічних причин, рахунок може не відобразитися на екрані одразу. А ось банки раз на 24 години оновлюють дані.

Зрештою, через добу можна спробувати ще раз відправити заявку. Однак, якщо в додатку є повідомлення про її реєстрацію, то її прийняли і опрацюють упродовж 10 днів.

Послуги в "Дії"

Під час війни в Україні почали з’являтися й нові, актуальні послуги. Зокрема, у Мінцифри розробили чатбота в Telegram "єВорог", куди українці можуть повідомляти про пересування окупантів і їхньої техніки. Авторизуватися в ньому можна через "Дію".

"Тисячу Зеленського", яку раніше нараховували громадянам за повний курс вакцинації від коронавірусу, тепер також можна використовувати будь-де. Скерувати гроші можна й на підтримку Збройних сил України.

На період воєнного стану, в Україні запровадили тимчасовий документ, який також відображається в державному застосунку. У "єДокументі" вказані паспортні дані та номер картки платника податків.

Раніше ми розповідали, що Зеленський підписав указ про націоналізацію російського майна на території України. Жодних відшкодувань за це не передбачено.

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Купувати зараз іноземну валюту на чорному ринку не варто. Курс буде завищеним і заробити на зворотній конвертації не факт, що вийде. Ніхто не знає, які рішення щодо монетарної політики будуть ухвалені після завершення війни.

Олександр Болтян, аналітик компанії Esperio
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