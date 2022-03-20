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Невозможно отправить заявку? Кто и как может получить 6500 гривен поддержки в Украине

Евгения Пласконь Евгения Пласконь Редактор Деньги Сегодня
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20 марта, 17:41
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В период войны государство оказывает бизнесу денежную поддержку, однако получить ее могут не все
Предприниматели могут получить 6,5 тысячи гривен поддержки
Предприниматели могут получить 6,5 тысячи гривен поддержки / Фото: УНИАН, Дія, Коллаж: Сегодня

Услуга "єПідтримка" во время военного положения предусматривает предоставление 6500 гривен от государства. Оформить заявку на ее получение могут не все.

В соответствии с объяснением Министерства цифровой трансформации, услуга предоставляется предпринимателям, которые ведут деятельность в областях, где сейчас продолжаются боевые действия.

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Речь идет о Черниговской, Сумской, Харьковской, Херсонской, Николаевской, Запорожской, Донецкой, Луганской, Киевской, Житомирской, Одесской, Волынской, Днепропетровской области и городе Киеве.

Кому предоставляют выплаты?

Получить денежную помощь могут ФЛП 1 – 4 групп, подавших отчетности за последний квартал 2021 года или за весь год, а также наемные работники, за которых отчеты подали работодатели, кроме работников государственных учреждений.

Для того чтобы отправить заявку, нужно оформить карточку "єПідтримки" в мобильном приложении банка или в отделении. Программу поддерживают следующие банки:

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  • ПриватБанк;
  • Ощадбанк;
  • Monobank;
  • "Альфа-банк";
  • "А-Банк";
  • "Укргазбанк";
  • Raiffeisen Bank;
  • "Банк Восток";
  • IdeaBank;
  • izibank;
  • ПУМБ;
  • "Правекс Банк".

Деньги на виртуальную карту засчитывают в течение 10 дней . Потратить их можно на что угодно, снять наличными или перевести на другую карту.

Почему заявка не посылается

Проверьте, подпадаете ли вы под список предпринимателей или наемных лиц из списка выше. Если с этим все хорошо, не торопитесь – линия может быть перегружена. Только за первые 4 дня работы услуги, заявку в приложении оставили более 2 миллионов человек.

За начисление денег отвечает Министерство экономики, так что задержка может быть связана с этим. Точная дата зачисления также зависит от банка, которым вы пользуетесь.

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Если карта открыта, но в Действии ее не видно, попробуйте обновить приложение. При наличии свежей версии приложения, подождите сутки – по техническим причинам, счет может не отобразиться на экране сразу. А вот банки раз в 24 часа обновляют данные.

В конце концов, через сутки можно попробовать еще раз отправить заявку. Однако если в приложении есть уведомление о ее регистрации, то ее приняли и обработают в течение 10 дней.

Услуги в Действии

Во время войны в Украине начали появляться новые, актуальные услуги. В частности, в Минцифре разработали чат в Telegram "Евраг", куда украинцы могут сообщать о передвижении оккупантов и их технике. Авторизоваться в нем можно через "Дію".

"Тысячу Зеленского", которую раньше начисляли гражданам за полный курс вакцинации от коронавируса, теперь можно использовать где угодно. Направить деньги можно и в поддержку Вооруженных Сил Украины.

В период военного положения, в Украине ввели временный документ, который также отображается в государственном приложении. В "єДокументі" указаны паспортные данные и номер карты налогоплательщика.

Раньше мы рассказывали, что Зеленский подписал указ о национализации русского имущества на территории Украины. Никаких возмещений за это не предусмотрено.

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