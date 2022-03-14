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ПриватБанк выплачивает по 6,5 тыс. грн — кто и как сможет получить помощь

Ульяна Лебич Ульяна Лебич Редактор Деньги Сегодня
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14 марта, 14:52
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Получить помощь смогут не все украинцы
Поддержку от власти можно получить в приложении Приватбанка
Поддержку от власти можно получить в приложении Приватбанка / Фото: Getty Images, Дія, Коллаж: Сегодня

Украинцы, живущие в регионах, экономическая деятельность которых временно остановлена в результате проведения боевых действий, могут получить одноразовую материальную помощь в связи с утратой части дохода в размере 6 500 грн. Получить выплату можно на карту ПриватБанка.

Как это сделать, рассказали в пресс-службе ПриватБанка.

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Кто может получить помощь?

Помощь получают наемные работники предприятий и компаний, работающих официально, и ФЛП 1-4 групп, которые из:

  • Черниговской области;
  • Сумской;
  • Харьковской;
  • Херсонской;
  • Николаевской;
  • Запорожской;
  • Донецкой;
  • Луганской;
  • Житомирской;
  • Одесской;
  • Волынской;
  • Киевская область и столица Украины.

Как получить помощь?

Если раньше вы получали 1000 грн за вакцинацию, то предварительно сформированная вами карта "єПідтримки" подтянется в приложении "Дія" автоматически.

Если вы являетесь клиентом ПриватБанка и еще не пользовались картой "єПідтримки", то открыть ее можете за несколько кликов в мобильном приложении Приват24:

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  • нажать вкладку "Гаманець";
  • перейти в меню "Додати" — карта "єПідтримка".

Затем для подачи заявки на помощь следует перейти по указанной ссылке в приложение "Дія":

  1. Щелкните "Послуги".
  2. Выбрать карту "єПідтримка".
  3. Нажмите кнопку "Отримати допомогу".

Зачисление состоится на карту в течение 10 дней от даты подачи заявки. Средства можно тратить на оплату любых товаров и услуг на территории Украины и переводить с них средства на другие карты и счета.

"Тысяча Зеленского" без ограничений

Средства "єПідтримки" со 2 марта 2022 года можно тратить повсюду, где принимают расчет картой.

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Тратить "тысячу Зеленского" разрешили на любые продукты или товары. У программы уже нет ограничений на конкретное направление бизнеса.

"Сейчас каждая гривня может спасти чью-то жизнь или существенно помочь. Так что поддержка действительно есть!" – написали в Telegram.

Напомним, что "Дія" запустила обновленную услугу — "Повернись живим". Отныне деньги с "єПідтримки" можно потратить на помощь украинской армии.

Раньше мы рассказывали, команда Минцифры создала чатбот в Telegram, с помощью которого украинцы могут сообщить о передвижении оккупантов или их вражеской техники.

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