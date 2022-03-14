ПриватБанк выплачивает по 6,5 тыс. грн — кто и как сможет получить помощь

Украинцы, живущие в регионах, экономическая деятельность которых временно остановлена в результате проведения боевых действий, могут получить одноразовую материальную помощь в связи с утратой части дохода в размере 6 500 грн. Получить выплату можно на карту ПриватБанка.
Как это сделать, рассказали в пресс-службе ПриватБанка.
Кто может получить помощь?
Помощь получают наемные работники предприятий и компаний, работающих официально, и ФЛП 1-4 групп, которые из:
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- Черниговской области;
- Сумской;
- Харьковской;
- Херсонской;
- Николаевской;
- Запорожской;
- Донецкой;
- Луганской;
- Житомирской;
- Одесской;
- Волынской;
- Киевская область и столица Украины.
Как получить помощь?
Если раньше вы получали 1000 грн за вакцинацию, то предварительно сформированная вами карта "єПідтримки" подтянется в приложении "Дія" автоматически.
Если вы являетесь клиентом ПриватБанка и еще не пользовались картой "єПідтримки", то открыть ее можете за несколько кликов в мобильном приложении Приват24:
- нажать вкладку "Гаманець";
- перейти в меню "Додати" — карта "єПідтримка".
Затем для подачи заявки на помощь следует перейти по указанной ссылке в приложение "Дія":
- Щелкните "Послуги".
- Выбрать карту "єПідтримка".
- Нажмите кнопку "Отримати допомогу".
Зачисление состоится на карту в течение 10 дней от даты подачи заявки. Средства можно тратить на оплату любых товаров и услуг на территории Украины и переводить с них средства на другие карты и счета.
"Тысяча Зеленского" без ограничений
Средства "єПідтримки" со 2 марта 2022 года можно тратить повсюду, где принимают расчет картой.
Тратить "тысячу Зеленского" разрешили на любые продукты или товары. У программы уже нет ограничений на конкретное направление бизнеса.
"Сейчас каждая гривня может спасти чью-то жизнь или существенно помочь. Так что поддержка действительно есть!" – написали в Telegram.
Напомним, что "Дія" запустила обновленную услугу — "Повернись живим". Отныне деньги с "єПідтримки" можно потратить на помощь украинской армии.
Раньше мы рассказывали, команда Минцифры создала чатбот в Telegram, с помощью которого украинцы могут сообщить о передвижении оккупантов или их вражеской техники.