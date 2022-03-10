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"Дія" запустила новую функцию: как теперь отследить вражескую технику оккупанта

Ульяна Лебич Ульяна Лебич Редактор Деньги Сегодня
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10 марта, 16:38
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Услуга получила название "єВорог"
Украинцы могут сообщить о передвижении вражеской техники
Украинцы могут сообщить о передвижении вражеской техники / Фото: Getty Images, УНИАН, Коллаж: Сегодня

Команда Минцифры создала чатбот в Telegram, посредством которого украинцы могут сообщить о передвижении оккупанта или его вражеской техники. Главное отличие от других ботов – авторизация через приложение "Дія".

Об этом информируют в сервисе государственных услуг "Дія" в Telegram

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Авторизация нужна для того, чтобы диверсанты не могли спамить фейковыми фото или видео. Все данные команда Минцифры проверяет оперативно и передает ВСУ. Услуга получила название "єВорог".

"Это поможет Штабу Вооруженных Сил Украины отслеживать передвижение оккупанта и быстро дать достойный отпор", — говорят в Минцифре.

Как пользоваться услугой?

  1. Перейдите из своего смартфона в чатбот в Telegram.
  2. Щелкните "Авторизироваться" и подтвердите личность в приложении "Дія".
  3. Выберите, что именно вы видели, — технику или оккупантов.
  4. Отправьте фото или видео.
  5. Выберите область из списка и отправьте геолокацию техники или живой силы врага.
  6. Опишите подробнее то, что вы увидели.

Нужно ли декларировать вражескую технику

Добытое в бою во время войны вражеское имущество не подлежит отражению в декларации, поскольку приобретено не вследствие заключения сделки, а из-за полномасштабной агрессии РФ с 24 февраля 2022 года.

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"Боевые трофеи" не подлежат отражению в декларации по следующим причинам:

  • они были приобретены не в результате заключения какого-либо вида сделки, а в связи с полномасштабной агрессией российской федерации в отношении независимого и суверенного Украинского государства;
  • благодаря мужеству и победе защитников Украинского государства вражеская военная техника обычно попадает к вам уже уничтоженной и выведенной из строя, из-за чего невозможно провести ее оценку в соответствии с Законом Украины "Об оценке имущества, имущественных прав и профессиональной оценочной деятельности в Украине". Следовательно, невозможно и выяснить, сколько стоит такое имущество.

Поэтому декларировать захваченные российские танки и другую технику не нужно, ведь их стоимость не превышает 100 прожиточных минимумов (248 100 грн).

Напомним, что следствием политики Кремля станет тотальное падение уровня жизни граждан Российской Федерации.

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Раньше мы рассказывали, что Зеленский подписал указ о национализации русского имущества. Изымать объекты права собственности Российской Федерации и ее резидентов будут без всякого возмещения.

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Александр Болтян, аналитик компании Esperio
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