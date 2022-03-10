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План Путина провалился: как война с Украиной ударит по каждому россиянину

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10 марта, 15:40
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Следствием политики Кремля станет тотальное падение уровня жизни граждан Российской Федерации
Россиян ждут трудности с финансами
Россиян ждут трудности с финансами / Фото: Getty Images, Коллаж: Сегодня

После начала войны в Украине и введения санкций Запада российская экономика летит в бездну. Аналитики уверены, что дефолта не избежать. То есть, государство не может выполнять свои долговые обязательства перед иностранными кредиторами. Это сразу повлечет за собой стремительное падение рубля, инфляцию и дефицит товаров и продовольствия.

Какая судьба ждет страну-агрессора, узнали "Сегодня".

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Международное агентство Fitch Ratings уже второй раз за неделю ухудшила свои прогнозы по дефолту России. Аналитики ожидают искусственные преграды со стороны России для расчета с кредиторами. В частности, прямая блокировка перевода средств через клиринговые и расчетные системы. Эти факторы, вероятно, приведут до неуплаты коммерческого долга в установленные сроки, считают в Fitch Ratings.

"Дефолт России де-факто уже состоялся – в начале марта этого года Российская Федерация не оплатила купонные платежи по облигациям, номинированным в рублях. Это дефолт по любым канонам и предписаниям. Не платит, не собирается платить, публично об этом говорит. Минфин и Центробанк России такого провала экономической политики не признают, чтобы не поднялась паника среди населения", – рассказал "Сегодня" эксперт "Case Украина" Евгений Дубогрыз.

Проблемы с госдолгом будут только нарастать

В марте Россия должна оплатить 466 млн купонных платежей по суверенному займу в иностранной валюте. А в начале апреля погасить более $2 млрд евробондов. Также государственный "Газпром" должен отдать еще $1,3 млрд. долга. Льготный период по российским внешним облигациям 2023 и 2043 годов заканчивается 15 апреля.

"С одной стороны, Россия будет пытаться избежать дефолта по пропагандистским соображениям. С другой, способность выполнять внешние обязательства в условиях сильного внутреннего отлива (domestic drain) будет становиться все более чувствительной к ситуации с торговым балансом. Центробанк идет путем жесткого регулирования внутреннего валютного рынка. Это означает, что ожидается существенное ухудшение ситуации с валютными поступлениями. Это будет усиливать вероятность дефолта", – рассказал член Совета Нацбанка Виктор Козюк.

История закончится катастрофическим банкротством как в Венесуэле, прочат в американском инвестиционном банке Morgan Stanley. Старший стратег в сфере суверенного кредитования для стран Саймон Вейвер считает, что "шансы России осуществить выплаты по внешнему долгу уменьшаются, поскольку цены на облигации падают, в стране наступает рецессия и нарастают ограничения по выплатам после вторжения в Украину.

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"Мы видим дефолт как наиболее вероятный сценарий. Сравнение с Венесуэлой будет наиболее точным", – написал Вейвер.

Южноамериканская страна и государственная нефтяная компания Petroleos de Venezuela S.A. объявили о банкротстве на сумму 60 миллиардов долларов более четырех лет назад. Россия похожа на Венесуэлу, поскольку у нее тоже есть значительные нефтяные активы. Они могут работать только после отмены санкций, считает Вайнер.

"У России деньги пока есть, но платить она не будет", – прогнозирует Евгений Дубогрыз. Следует заметить, что пересмотреть или отсрочить долги России не удастся из-за экономических ограничений. Поэтому президент России Владимир Путин подписал указ, которым разрешил выплачивать только рублями все долги перед США, ЕС и другими странами, наложившими против РФ санкции. Такой сценарий не устраивает кредиторов.

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Следствием политики Кремля станет тотальное падение уровня жизни граждан Российской Федерации: обесценивание зарплат, банковских вкладов и рост цен.

Раньше мы писали, что рублевый кошмар в России только начинается. О том, как правильно распоряжаться деньгами во время войны, читайте здесь.

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Покупать сейчас иностранную валюту на черном рынке не стоит. Курс будет завышенным и заработать на обратной конвертации не факт, что получится. Никто не знает, какие решения по монетарной политике будут приняты после завершения войны.

Александр Болтян, аналитик компании Esperio
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Позывной – “Художник”. Артем Азаров – художник из Харькова, ушедший добровольцем в первые дни войны. Прикрывая побратимов при выполнении боевого задания в родном городе, погиб от минометных обстрелов. После войны будет создана выставка его работ – как память героического поступка.

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