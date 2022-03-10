План Путіна провалився: як війна з Україною вдарить по кожному росіянину

Наслідком політики Кремля стане тотальне падіння рівня життя громадян Російської Федерації

Росіян чекають труднощі з фінансами / Фото: Getty Images, Колаж: Сьогодні

Після початку війни в Україні й впровадження санкцій Заходу російська економіка летить в прірву. Аналітики переконані, що дефолту не уникнути. Тобто, держава неспроможна буде виконувати свої боргові зобов'язання перед іноземними кредиторами. Це одразу потягне за собою стрімке падіння рубля, інфляцію та дефіцит товарів та харчів.

Яка доля чекає на країну-агресорку дізналися "Сьогодні".

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Міжнародна агенція Fitch Ratings вже вдруге за тиждень погіршила свої прогнози щодо дефолту Росії. Аналітики очікують на штучні перепони з боку Росії для розрахунку з кредиторами. Зокрема, пряме блокування переказу коштів через клірингові та розрахункові системи. Ці фактори, ймовірно, призведуть до несплати комерційного боргу у встановлені терміни, вважають у Fitch Ratings.

"Дефолт Росії де-факто вже відбувся — на початку березня цього року Російська Федерація не сплатила купонні платежі за облігаціями, номінованих в рублях. Це дефолт за будь-якими канонами та приписами. Не платить, не збирається платити, публічно про це каже. Мінфін та Центробанк Росії такого провала економічної політики не визнають аби не здійнялась паніка серед населення", — розповів "Сьогодні" експерт Case Україна Євген Дубогриз.

Проблеми з держборгом лише наростатимуть

У березні Росія має сплатити 466 млн купонних платежів за суверенною позикою в іноземній валюті. А на початку квітня — погасити більше $2 млрд євробондів. Також державний "Газпром" має віддати ще $1,3 млрд боргу. Пільговий період за російськими зовнішніми облігаціями 2023 та 2043 років закінчується 15 квітня.

"З одного боку, Росія намагатиметься уникнути дефолту з пропагандистських міркувань. З іншого, здатність виконувати зовнішні зобов'язання в умовах сильного внутрішнього відпливу (domestic drain) ставатиме дедалі чутливішою до ситуації з торговельним балансом. Центробанк іде шляхом жорсткого регулювання внутрішнього валютного ринку. Це означає, що очікується суттєве погіршення ситуації з валютними надходженнями. Це посилюватиме вірогідність дефолту", – розповів нам член Ради Нацбанку Віктор Козюк.

Історія скінчиться катастрофічним банкрутством, як у Венесуелі, пророкують в американському інвестиційному банку Morgan Stanley. Старший стратег у сфері суверенного кредитування для країн, що розвиваються Саймон Вейвер вважає, що "шанси Росії здійснити виплати за зовнішнім боргом зменшуються, оскільки ціни на облігації падають, в країні настає рецесія та наростають обмеження щодо виплат після вторгнення в Україну.

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"Ми бачимо дефолт як найбільш ймовірний сценарій. Порівняння з Венесуелою, натомість, буде найбільш точним", – написав Вейвер.

Південноамериканська країна та її державна нафтова компанія Petroleos de Venezuela S.A. оголосили про банкрутство на суму 60 мільярдів доларів більш як чотири роки тому. Росія схожа на Венесуелу, оскільки у неї також є значні нафтові активи. Вони можуть працювати лише після скасування санкцій, вважає Вайнер.

"У Росії гроші поки що є, але платити вона не буде", — прогнозує Євген Дубогриз. Слід зауважити, що переглянути чи відтермінувати борги Росії не вдасться через економічні обмеження. Тому президент Росії Володимир Путін підписав указ, яким дозволив виплачувати лише рублями всі борги перед США, ЄС та іншими країнами, які наклали проти РФ санкції. Такий сценарій не влаштовує кредиторів.

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Тож наслідком політики Кремля стане тотальне падіння рівня життя громадян Російської Федерації: знецінення зарплат, банківських вкладів та зростання цін.

Раніше ми писали, що рубльовий кошмар у Росії тільки починається. Про те, як правильно розпоряджатися грошима під час війни, читайте тут.