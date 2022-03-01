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Захватили российский танк или БТР? Нужно ли декларировать технику

Ульяна Лебич Ульяна Лебич Редактор Деньги Сегодня
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1 марта, 13:12
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Рассказываем, нужно ли декларировать движимое вражеское имущество
Как задекларировать вражескую технику
Как задекларировать вражескую технику / Фото: Getty Images, Коллаж: Сегодня

Добытое в бою во время войны враждебное имущество не подлежит отражению в декларации, поскольку приобретено не вследствие заключения сделки, а из-за полномасштабной агрессии РФ с 24 февраля 2022 года.

Об этом сообщает Национальное агентство по предотвращению коррупции.

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"Боевые трофеи" не подлежат отражению в декларации по следующим причинам:

  • они были приобретены не в результате заключения какого-либо вида сделки, а в связи с полномасштабной агрессией российской федерации в отношении независимого и суверенного Украинского государства;
  • благодаря мужеству и победе защитников Украинского государства вражеская военная техника обычно попадает к вам уже уничтоженной и выведенной из строя, из-за чего невозможно провести ее оценку в соответствии с Законом Украины "Об оценке имущества, имущественных прав и профессиональной оценочной деятельности в Украине". Следовательно, невозможно и выяснить, сколько стоит такое имущество.

Поэтому декларировать захваченные российские танки и другую технику не нужно, ведь их стоимость не превышает 100 прожиточных минимумов (248 100 грн).

Обвал российской экономики

Российский Центробанк поднял учетную ставку до рекордных 20% – с 9,5%.

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Россия вынуждена была пойти на этот шаг из-за санкций западных партнеров, заблокировавших около половины активов и международных резервов Центробанка в ответ на войну Путина против Украины.

Страдают и акции российских компаний. Так, например, в понедельник, 28 февраля, акции российского Сбербанка обвалились на 73,04% за несколько часов. Все из-за новых санкций, среди которых и отсоединение некоторых банков агрессора от SWIFT.

Мосбиржа решила вообще не торговать этими акциями, а также акциями "Газпрома" и "Лукойла".

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Напомним, что россияне в панике ждут в километровых очередях к банкоматам, чтобы снять наличные. Только за пятницу, 25 февраля, граждане РФ забрали 1,4 млрд рублей из банковских учреждений.

Ранее мы писали, сколько российские олигархи потеряли только за первый день войны. Суммы вас шокируют.

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