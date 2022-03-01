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Захопили російський танк або БТР? Чи потрібно декларувати техніку

Уляна Лебич Уляна Лебич Редактор Гроші Сьогодні
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1 березня, 13:12
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Розповідаємо, чи потрібно декларувати рухоме вороже майно
Як задекларувати ворожу техніку
Як задекларувати ворожу техніку / Фото: Getty Images, Колаж: Сьогодні

Здобуте у бою під час війни вороже майно, не підлягає відображенню у декларації, оскільки набуте не внаслідок укладення правочину, а через повномасштабну агресію РФ з 24 лютого 2022 року.

Про це повідомляє Національне агентство з питань запобігання корупції.

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"Бойові трофеї" не підлягають відображенню в декларації з таких причин:

  • вони були набутті не внаслідок укладення якого-небудь виду правочину, а у зв’язку із повномасштабною агресією російської федерації стосовно незалежної і суверенної Української держави;
  • завдяки мужності та звитязі захисників Української держави ворожа військова техніка зазвичай потрапляє до вас вже знищеною та виведеною із ладу, через що неможливо провести її оцінку відповідно до Закону України "Про оцінку майна, майнових прав та професійну оціночну діяльність в Україні". А отже, неможливо і з’ясувати, скільки коштує таке майно.

Тож декларувати захоплені російські танки та іншу техніку не потрібно, адже їх вартість не перевищує 100 прожиткових мінімумів (248 100 грн).

Обвал російської економіки

Російський Центробанк підняв облікову ставку до рекордних 20% – з 9,5%.

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Росія змушена була піти на цей крок через санкції західних партнерів, які заблокували близько половини активів та міжнародних резервів Центробанку у відповідь на війну Путіна проти України.

Страждають і акції російських компаній. Так, наприклад, у понеділок, 28 лютого, акції російського Сбербанку обвалились на 73,04% за кілька годин. Все через нові санкції, серед яких і від'єднання деяких банків агресора від SWIFT.

Мосбіржа вирішила взагалі не торгувати цими акціями, а також акціями "Газпрому" та "Лукойлу".

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Нагадаємо, що росіяни в паніці чекають в кілометрових чергах до банкоматів, щоб зняти готівку. Лише за п’ятницю, 25 лютого, громадяни РФ забрали 1,4 млрд рублів із банківських установ.

Раніше ми писали, скільки російські олігархи втратили лише за перший день війни. Суми вас шокують.

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