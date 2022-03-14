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ПриватБанк виплачує по 6,5 тис. грн — хто і як зможе отримати допомогу

Уляна Лебич Уляна Лебич Редактор Гроші Сьогодні
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14 березня, 14:52
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Отримати допомогу зможуть не всі українці
Підтримку від влади можна отримати в додатку ПриватБанку
Підтримку від влади можна отримати в додатку ПриватБанку / Фото: Getty Images, Дія, Колаж: Сьогодні

Українці, які проживають у регіонах, економічна діяльність яких тимчасово зупинена внаслідок проведення бойових дій, можуть отримати одноразову матеріальну допомогу у зв’язку із втратою частини доходу у розмірі 6 500 грн. Отримати виплату можна на картку ПриватБанку.

Як саме це зробити, розповіли у пресслужбі ПриватБанку.

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Хто може отримати допомогу?

Допомогу отримують наймані працівники підприємств та компаній, які працюють офіційно, та ФОПи 1-4 груп, які з:

  • Чернігівської області;
  • Сумської;
  • Харківської;
  • Херсонської;
  • Миколаївської;
  • Запорізької;
  • Донецької;
  • Луганської;
  • Житомирської;
  • Одеської;
  • Волинської;
  • Київської області та столиці України.

Як отримати допомогу?

Якщо раніше ви отримували 1000 грн за вакцинацію, то попередньо сформована вами картка "єПідтримки" підтягнеться в додатку "Дія" автоматично.

Якщо ви є клієнтом ПриватБанку та ще не користувалися карткою "єПідтримка", то відкрити її можете за кілька кліків у мобільному додатку Приват24:

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  • натиснути вкладку "Гаманець";
  • перейти в меню "Додати" — картка "єПідтримка".

Потім для подання заявки на допомогу треба перейти за вказаним посиланням у додаток "Дія":

  1. Натиснути "Послуги".
  2. Вибрати картку "єПідтримка".
  3. Натиснути "Отримати допомогу".

Зарахування відбудеться на картку протягом 10 днів від дати подання заявки. Кошти можна витрачати для оплати будь-яких товарів та послуг на території України та переказувати з них кошти на інші картки та рахунки.

"Тисяча Зеленського" без обмежень

Кошти "єПідтримки" з 2 березня 2022 року можна витрачати всюди, де приймають розрахунок карткою.

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Витрачати "тисячу Зеленського" дозволили на будь-які продукти чи товари. Програма вже не має обмежень на конкретний напрямок бізнесу.

"Зараз кожна гривня може врятувати чиєсь життя або суттєво допомогти. Тож підтримка дійсно є!" - написали в Telegram.

Нагадаємо, що "Дія" запустила оновлену послугу – "Повернись живим". Відтепер гроші з "єПідтримки" можна витратити на допомогу українській армії.

Раніше ми розповідали, команда Мінцифри створила чатбот у Telegram, за допомогою якого українці можуть повідомити про пересування окупанта чи його ворожої техніки.

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Олександр Болтян, аналітик компанії Esperio
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