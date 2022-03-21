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Не потрапити на гачок: як вберегти свої гроші від шахраїв під час війни

Євгенія Пласконь Євгенія Пласконь Редактор Гроші Сьогодні
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21 березня, 20:23
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Розповідаємо про кілька простих правил, які допоможуть захистити свої дані та рахунки від зловмисників
Як вберегти свої гроші від шахраїв під час війни
Як вберегти свої гроші від шахраїв під час війни / Фото: Getty Images, Колаж: Сьогодні

В умовах воєнного стану українцям слід бути обачними та дотримуватися простих правил, щоб запобігти можливому шахрайству.

У пресслужбі УкрСиббанку розповіли, як захистити свої гроші та банківські рахунки від зловмисників.

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Поповнення рахунку

Якщо вам потрібно поповнити рахунок, для цього знадобляться лише номер банківської картки з 16 цифр та ім’я і прізвище власника. Інші дані не потрібні, тож нікому називати чи вводити їх не слід.

Надійний пароль

Із появою інтернет-банкінгу та мобільних застосунків, зловмисники часто намагаються вкрасти персональні дані чи паролі онлайн. Щоб захистити свій профіль, встановіть надійний пароль з використанням великих та малих літер, цифр та символів.

Таємна інформація

Кожен користувач банку має дані, які нікому не слід називати. Це PIN-код до вашої картки, пароль до облікового запису, цифри CVV2/СVC2, а також коди, які вам надходять на мобільний з офіційного номера 729. Якщо шахрай все-таки довідався у вас цю інформацію, слід негайно заблокувати картку й особистий профіль.

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Дзвінки та повідомлення

Досить частий вид шахрайства пов’язаний саме з телефонними дзвінками або SMS від імені банку або інших офіційних структур. Якщо нібито працівник фінансової установи випитує згадані вище дані, це очевидно шахрай. Краще завершіть дзвінок і повідомте про це контакт-центр банку.

Не слід відкривати жодних посилань, які надходять вам у повідомленнях на мобільний. Навіть, якщо в них переконують, що ви щось виграли, отримали гроші або закликають щось встановити на пристрій.

Підпишіться на офіційні джерела

У період воєнного стану ворог активно застосовує пропаганду та інші механізми інформаційної війни, тож важливо дотримуватися медіагігієни. Це означає, що вірити слід лише інформації, яку ви отримуєте з офіційних джерел – підтверджених представництв фінансових установ, сайтів та каналів державних відомств. Двічі подумайте, перш ніж довіритися невідомим профілям у соцмережах та пересланим повідомленням у Viber, Facebook, Telegram.

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Зміни в умовах війни

Через вторгнення Росії в Україну, відбулося чимало змін у соціальній та економічній сфері. Зокрема відбулася нова податкова реформа, яка стосується ФОПів, найманих працівників, а також сплати податків.

Українські банки запровадили кредитні канікули для фізичних та юридичних осіб. З огляду на економічну ситуацію, обов’язкову сплату кредитів відтермінували.

Після тимчасового відключення у зв’язку з початком війни, у застосунку "Дія" відновили популярну послугу для ФОП. Раніше ми розповідали про те, хто може отримати 6500 гривень підтримки від держави.

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Олександр Болтян, аналітик компанії Esperio
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