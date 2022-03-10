Кредитні канікули в Україні під час війни – кому банк може піти назустріч

Війна внесла корективи в роботу українських банків, які запровадили кредитні канікули для клієнтів

Банки України запровадили кредитні канікули на час війни / Фото: Getty Images, Колаж: Сьогодні, "Сегодня"

Все більше українських банків запроваджують кредитні канікули для фізичних осіб та представників бізнесу.

Редакція "Сьогодні" розбиралася, які з найбільших банків в Україні пропонують такі послуги та що вони передбачають.

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На початку березня Національний банк дозволив відтермінування сплати за кредитами. Під час війни та упродовж 30 днів після її завершення несплата не вважається простроченням. Однак кожен банк ухвалює рішення самостійно й домовлятися про кредитні канікули потрібно в кожній установі окремо. Деякі банки запровадили послуги автоматично.

Водночас позичальників закликали здійснювати необхідні платежі, якщо є така можливість та гроші. Клієнтам нагадали, що кредитні канікули не означають скасування кредиту, а лише відтермінування його сплати.

ПриватБанк

У ПриватБанку впровадили канікули для власників кредиток і скасували обов’язковий мінімальний платіж з 1 березня. За лютий відсотки ще спишуть, а нововведення діятиме до 1 червня. Упродовж цього періоду діятимуть і кредитні канікули для ОСББ за "Теплі кредити" й "Енергодім". Скористатися послугою зможуть об’єднання співвласників багатоквартирних будинків і кооперативів, які не мали прострочення або його термін становить до 90 діб.

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Окрім цього, в банку на пів року (180 днів) продовжили дію кредитних карток, у яких закінчився термін. Втім, замовити чи перевипустити картку на Digital можна за допомогою Приват24.

Укргазбанк

У цьому банку кредитні канікули для українців запровадили 27 лютого. Відтак, за кредити на автомобілі, іпотеку чи інші послуги упродовж 3 місяців не нараховуватимуть відсотків і скасували мінімальний платіж. А всі платежі по тілу кредиту перенесли на кінець дії договору на найближчі 3 місяці. Не нараховуватимуть штрафів чи пені і за невчасне виконання умов договору.

Ощадбанк

З 1 березня по 31 травня кредитні канікули для фізичних осіб діятимуть по всіх продуктах в Ощадбанку. Платежі за кредитами та штрафні санкції на цей період також скасували. Процентні ставки, комісію за обслуговування та плату за користування коштами у випадку овердрафту встановили у розмірі 0,001% річних. Кредитні канікули запровадили автоматично для всіх клієнтів.

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Райффайзен Банк

У Райффайзен Банку дозволили користуватися ще пів року (180 діб) картками, термін дії яких мав закінчитися 28 лютого. Автоматично для всіх приватних підприємців та корпоративних клієнтів запровадили кредитні канікули до 31 березня. У банку скасували комісії за обслуговування карток і рахунків, а також еквайрингову комісію до кінця місяця. Користувачів закликали розраховуватися за товари й послуги онлайн.

Укрсиббанк

У цьому банку до 30 квітня скасували нарахування штрафів і пені за несплату по кредитах для малого й середнього бізнесу. За лютий також не призначали комісію за обслуговування фізосіб і відтермінували оплату щорічної комісії для обслуговування. Для кредитів, ліній та агрокредитів відтермінували термін погашення боргу до 3 місяців, для інших пролонгацій потрібно звертатися безпосередньо до банку. Скасували і підвищені відсотки за протермінування по кредиту.

Укрексімбанк

Кредитні канікули в Укрексімбанку триватимуть до 30 червня або до 30 дня після завершення війни. На цей період продовжили дію протермінованих карток, скасували нарахування пені за невиконання кредитних зобов’язань. Представникам бізнесу дозволили спрямовувати кредитні гроші на потреби Збройних сил України або інших державних установ.

Штрафи за заборгованості та автоматичну пролонгацію карток скасували й у Креді Агріколь БанкутаПУМБі. У monobank скасували обов’язковий платіж за місяць та продовжили на такий самий термін пільговий період.

Нововведення від Нацбанку

Окрім кредитних канікул, НБУ щодня вводить нові правила для банків та їхніх клієнтів, щоб стабілізувати економічну ситуацію в Україні. Зокрема, з початком війни діяли жорсткі обмеження на валютному ринку, а з 8 березня їх дещо послабили. Українцям дозволили знімати готівку в населених пунктах, де була загроза окупації.

Банки також можуть відкривати рахунки для військових, видавати метали з рахунків клієнтів та розширили можливості переказувати гроші на благодійність, у тому числі й у валюті. А ось із російськими й білоруськими банками і резидентами заборонили проводити будь-які операції, крім соцвиплат.

Українцям рекомендували не знімати гривню готівкою, якщо вони планують виїхати за кордон. Найкращий варіант – розрахунок банківською карткою.

Раніше ми розповідали, що громадянам України, які постраждали від війни, планують виплатити по 6,5 тис. гривень.