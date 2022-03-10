Гроші
Меню
Поиск по segodnya.ua
google news Ми в Google News Перейти в закладки
Поиск на segodnya.ua
Змінити мову на: RU Перейти к новостям Україна 24
🛡 Вторгнення РФ Паралімпіада 2022 Паралімпіада 2022 📉 Дефолт Росії 🇪🇺 Україна в ЄС
Поиск на segodnya.ua
СЬОГОДНІ Новини економіки Фінанси

Кредитні канікули в Україні під час війни – кому банк може піти назустріч

Євгенія Пласконь Євгенія Пласконь Редактор Гроші Сьогодні
Читать на русском
Змінити розмір
А+
/
а-
МаленькийСереднійВеликий
10 березня, 17:39
В закладинки
Копіювати лінк
Лінк скопійовано
Війна внесла корективи в роботу українських банків, які запровадили кредитні канікули для клієнтів
Банки України запровадили кредитні канікули на час війни
Банки України запровадили кредитні канікули на час війни / Фото: Getty Images, Колаж: Сьогодні, "Сегодня"

Все більше українських банків запроваджують кредитні канікули для фізичних осіб та представників бізнесу.

Редакція "Сьогодні" розбиралася, які з найбільших банків в Україні пропонують такі послуги та що вони передбачають.

Реклама

На початку березня Національний банк дозволив відтермінування сплати за кредитами. Під час війни та упродовж 30 днів після її завершення несплата не вважається простроченням. Однак кожен банк ухвалює рішення самостійно й домовлятися про кредитні канікули потрібно в кожній установі окремо. Деякі банки запровадили послуги автоматично.

Водночас позичальників закликали здійснювати необхідні платежі, якщо є така можливість та гроші. Клієнтам нагадали, що кредитні канікули не означають скасування кредиту, а лише відтермінування його сплати.

ПриватБанк

У ПриватБанку впровадили канікули для власників кредиток і скасували обов’язковий мінімальний платіж з 1 березня. За лютий відсотки ще спишуть, а нововведення діятиме до 1 червня. Упродовж цього періоду діятимуть і кредитні канікули для ОСББ за "Теплі кредити" й "Енергодім". Скористатися послугою зможуть об’єднання співвласників багатоквартирних будинків і кооперативів, які не мали прострочення або його термін становить до 90 діб.

Реклама

Окрім цього, в банку на пів року (180 днів) продовжили дію кредитних карток, у яких закінчився термін. Втім, замовити чи перевипустити картку на Digital можна за допомогою Приват24.

Укргазбанк

У цьому банку кредитні канікули для українців запровадили 27 лютого. Відтак, за кредити на автомобілі, іпотеку чи інші послуги упродовж 3 місяців не нараховуватимуть відсотків і скасували мінімальний платіж. А всі платежі по тілу кредиту перенесли на кінець дії договору на найближчі 3 місяці. Не нараховуватимуть штрафів чи пені і за невчасне виконання умов договору.

Ощадбанк

З 1 березня по 31 травня кредитні канікули для фізичних осіб діятимуть по всіх продуктах в Ощадбанку. Платежі за кредитами та штрафні санкції на цей період також скасували. Процентні ставки, комісію за обслуговування та плату за користування коштами у випадку овердрафту встановили у розмірі 0,001% річних. Кредитні канікули запровадили автоматично для всіх клієнтів.

Реклама

Райффайзен Банк

У Райффайзен Банку дозволили користуватися ще пів року (180 діб) картками, термін дії яких мав закінчитися 28 лютого. Автоматично для всіх приватних підприємців та корпоративних клієнтів запровадили кредитні канікули до 31 березня. У банку скасували комісії за обслуговування карток і рахунків, а також еквайрингову комісію до кінця місяця. Користувачів закликали розраховуватися за товари й послуги онлайн.

Укрсиббанк

У цьому банку до 30 квітня скасували нарахування штрафів і пені за несплату по кредитах для малого й середнього бізнесу. За лютий також не призначали комісію за обслуговування фізосіб і відтермінували оплату щорічної комісії для обслуговування. Для кредитів, ліній та агрокредитів відтермінували термін погашення боргу до 3 місяців, для інших пролонгацій потрібно звертатися безпосередньо до банку. Скасували і підвищені відсотки за протермінування по кредиту.

Укрексімбанк

Кредитні канікули в Укрексімбанку триватимуть до 30 червня або до 30 дня після завершення війни. На цей період продовжили дію протермінованих карток, скасували нарахування пені за невиконання кредитних зобов’язань. Представникам бізнесу дозволили спрямовувати кредитні гроші на потреби Збройних сил України або інших державних установ.

Штрафи за заборгованості та автоматичну пролонгацію карток скасували й у Креді Агріколь БанкутаПУМБі. У monobank скасували обов’язковий платіж за місяць та продовжили на такий самий термін пільговий період.

Нововведення від Нацбанку

Окрім кредитних канікул, НБУ щодня вводить нові правила для банків та їхніх клієнтів, щоб стабілізувати економічну ситуацію в Україні. Зокрема, з початком війни діяли жорсткі обмеження на валютному ринку, а з 8 березня їх дещо послабили. Українцям дозволили знімати готівку в населених пунктах, де була загроза окупації.

Банки також можуть відкривати рахунки для військових, видавати метали з рахунків клієнтів та розширили можливості переказувати гроші на благодійність, у тому числі й у валюті. А ось із російськими й білоруськими банками і резидентами заборонили проводити будь-які операції, крім соцвиплат.

Українцям рекомендували не знімати гривню готівкою, якщо вони планують виїхати за кордон. Найкращий варіант – розрахунок банківською карткою.

Раніше ми розповідали, що громадянам України, які постраждали від війни, планують виплатити по 6,5 тис. гривень.

Реклама на segodnya.ua Реклама
Гугл новости

Читайте Segodnya.ua у Google News

Підписатися
Найважливіші та найцікавіші новини завжди під рукою
«Сьогодні» в Telegram «Сьогодні» в Viber
Рекомендации segodnya.ua

Далі по темі

Всі новини
Гроші
Показати ще
Реклама на segodnya.ua Реклама
Ньюзмейкери
Наші автори
Софія Зінов’єва Варто запастися бензином? Що відбувається з цінами на пальне в Україні Софія Зінов’єва · Редактор Гроші Сьогодні
Уляна Лебич Банки встановили новий курс: скільки коштує долар в ПриватБанку, Ощадбанку, Monobank і ПУМБ Уляна Лебич · Редактор Гроші Сьогодні
Євгенія Пласконь Кредитні канікули в Україні під час війни – кому банк може піти назустріч Євгенія Пласконь · Редактор Гроші Сьогодні
Творча команда
Фінанс-дайджест
Більше новин
Автор
Андрій Гаценко

Андрій Гаценко

Провідний редактор Гроші Сьогодні

 Дивитись усі статті
Крипторинок
Більше новин
Бізнес News
Більше новин
Наші гроші
Більше новин
Новини України
Більше новин
Ньюзмейкер
Софія Зінов’єва

Софія Зінов’єва

Редактор Гроші Сьогодні

 Дивитись усі статті
Головне про гроші
Ньюзмейкер
Уляна Лебич

Уляна Лебич

Редактор Гроші Сьогодні

 Дивитись усі статті
Найдорожчий спецтопік
Більше новин
Всі новини
Останні новини
Показати ще
Евакуація
Куди УЗ відправляє поїзди?
Новий розклад
Військова допомога
Нас підтримує весь світ!
Як об'єднався Захід
Цитата дня

Купувати зараз іноземну валюту на чорному ринку не варто. Курс буде завищеним і заробити на зворотній конвертації не факт, що вийде. Ніхто не знає, які рішення щодо монетарної політики будуть ухвалені після завершення війни.

Олександр Болтян, аналітик компанії Esperio
Що буде далі?
статистика
Курс криптовалюти сьогодні
currency.com

Валюта

Ціна, usd

Bitcoin (BTC)

39220.11

Dogecoin (DOGE)

0.12

Ethereum (ETH)

2599.33

Litecoin (LTC)

102.6

Ripple (XRP)

0.73

Купити криптовалюту
Наші янголи-охоронці

Позивний - “Художник”. Артем Азаров - митець з Харкова, який пішов добровольцем в перші дні війни. Прикриваючи побратимів при виконанні бойового завдання в рідному місті, загинув від мінометних обстрілів. Після війни буде створено виставку його мистецьких робіт - як памʼять героїчного вчинку.

Герої не вмирають!
Круте піке
Війна в Україні розчавила рубль
Дива не станеться?
ПОДАТКОВА ІНФОРМАЦІЯ
Розкриваємо фінансові таємниці
Інфо-офшор - тут
Газова криза
Ціни в ЄС б'ють усі рекорди
Що відбувається?
На зв'язку
Національний роумінг в Україні
Перемикайтеся!
Історії звитяг
Майор Сак Олександр Олександрович – командир механізованого батальйону, який вступив у битву з тактичною групою ворога і переміг завдяки раціональному підходу до ведення бою та нестандартній тактиці. Нагороджений Орденом Богдана Хмельницького ІІ ступеня. Один з наймолодших комбатів України - йому 27.
Слава Україні!
Країна в смартфоні
Що нового у "Дії"
Як підтримати армію

Калькулятор зарплати

Калькулятор зарплати
Комуналка
Що робити з платіжками під час війни?
Дізнатися!
ЗАПРАВКИ
Паливо сьогодні
95+
95
ДП
ГАЗ
34,82
33,82
33,04
18,82
35,45
34,95
34,00
18,07
35,50
35,00
34,00
18,01
36,59
36,29
35,59
19,48
38,09
35,70
33,90
19,01
38,68
36,39
35,55
18,73
38,99
36,75
35,99
19,64
38,99
36,75
36,06
19,15
38,99
36,75
35,99
19,64
39,97
36,75
38,97
19,68

Україна 24

Важливо

Головні теми

Погода

Telegram
Гроші
google news Підписатися на Google News RSS стрічка Змінити мову на: RU
Перейти к закладкам Закладинки
Перейти к главным новостям Головні теми Перейти на сайт Новости Украина 24
Ми в соціальних мережах

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти