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Не попасть на крючок: как уберечь свои деньги от мошенников во время войны

Евгения Пласконь Евгения Пласконь Редактор Деньги Сегодня
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21 марта, 20:23
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Рассказываем о нескольких простых правилах, которые помогут защитить свои данные и счета от злоумышленников
Как уберечь свои деньги от мошенников во время войны
Как уберечь свои деньги от мошенников во время войны / Фото: Getty Images, Коллаж: Сегодня

В условиях военного положения украинцам следует быть осмотрительными и соблюдать простые правила, чтобы предотвратить возможное мошенничество.

В пресс-службе УкрСиббанка рассказали, как защитить свои деньги и банковские счета от злоумышленников.

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Пополнение счета

Если вам нужно пополнить счет, для этого понадобится только номер банковской карты из 16 цифр, имя и фамилия владельца. Другие данные не нужны, так что никому называть или вводить их не следует.

Надежный пароль

С появлением интернет-банкинга и мобильных приложений злоумышленники часто пытаются украсть персональные данные или пароли онлайн. Чтобы защитить свой профиль, установите надежный пароль с использованием прописных и строчных букв, цифр и символов.

Тайная информация

Каждый пользователь банка имеет данные, которые никому не следует называть. Это PIN-код к вашей карте, пароль к аккаунту, цифры CVV2/СVC2, а также коды, которые вам поступают на мобильный с официального номера 729. Если мошенник все-таки узнал у вас эту информацию, следует немедленно заблокировать карту и личный профиль.

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Звонки и сообщения

Достаточно частый вид мошенничества связан именно с телефонными звонками или SMS от имени банка и других официальных структур. Если будто бы работник финансового учреждения выведывает упомянутые выше данные, это очевидно мошенник. Лучше завершите звонок и сообщите об этом в контакт-центр банка.

Не следует открывать никакие ссылки, поступающие вам в сообщениях на мобильный. Даже если в них убеждают, что вы что-то выиграли, получили деньги или призывают что-то установить на устройство.

Подпишитесь на официальные источники

В период военного положения враг активно применяет пропаганду и другие механизмы информационной войны, поэтому важно соблюдать медиагигиену. Это значит, что верить следует только информации, получаемой из официальных источников – подтвержденных представительств финансовых учреждений, сайтов и каналов государственных ведомств. Дважды подумайте, прежде чем довериться неизвестным профилям в соцсетях и пересланным сообщениям в Viber, Facebook, Telegram.

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Изменения в условиях войны

Из-за вторжения России в Украину произошло немало изменений в социальной и экономической сфере. В частности состоялась новая налоговая реформа, которая касается ФЛП, наемных работников, а также уплаты налогов.

Украинские банки ввели кредитные каникулы для физических и юридических лиц. Учитывая экономическую ситуацию, обязательную уплату кредитов отсрочили.

После временного отключения в связи с началом войны, в приложении "Дія" восстановили популярную услугу для ФЛП. Раньше мы рассказывали о том, кто может получить 6500 гривен поддержки от государства.

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