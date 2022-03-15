Може загрожувати життю: що категорично не можна носити з собою під час воєнного стану

Розповідаємо, як не нажити неприємностей під час воєнного стану через певні речі

Що краще не носити із собою у воєнний час - список / Фото: уніан, Колаж: Сьогодні

Воєнний стан докорінно змінює життя країни і запроваджує певні важливі обмеження для її громадян. В Україні на такий крок пішли через початок широкомасштабної війни РФ проти нашої держави.

Оскільки воєнний стан може дещо обмежувати права українців, "Сьогодні" розповідають, які речі не можна носити з собою у такий час.

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Сам воєнний стан не змінює правил щодо того, які речі із собою не можна носити, однак є декілька нюансів, які можуть значно ускладнити вам життя.

Отже, якщо ви не є військовослужбовцем і маєте незареєстровану зброю, ви не маєте права носити її з собою, незважаючи на воєнний стан.

Також у Центрі протидії дезінформації РНБО не радять носити або возити із собою в авто ножі із ознаками бойових, та усі інші види зброї.

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Дуже важливо, щоб під час ведення бойових дій вас не сприйняли за військового чи силовика, тож:

не носіть одяг із елементами камуфляжу (зокрема військові чоботи, головні убори), будь-яку військову форму (якщо ви не є армійцем чи членом тероборони);

нашивки із назвами будь-яких силових структур та збройних формувань;

будь-яку продукцію, яка має військову стилізацію або використовується військовослужбовцями, зокрема сумки, рюкзаки, фляги, ліхтарі і тд.

Через такі речі вас можуть прийняти за військового обидві сторони, і обидві ідентифікувати, як ворога.

Натомість пам’ятайте, що під час дії в країні воєнного стану ви маєте обов’язково носити із собою документи, що посвідчують вашу особу.

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Як зареєструвати дитину в умовах воєнного стану

Під час війни послуга "єМалятко" не працює, однак немовля можна зареєструвати іншим шляхом.

Для цього батьки мають звернутися до найближчого відділу ДРАЦС в районі, де не ведуться активні бойові дії.

Із собою потрібно мати паперове медичне свідоцтво про народження за формою №103/о, тоді вашу дитину зареєструють у встановленому порядку.

"Сьогодні" також писали, як правильно вести себе на блокпостах під час воєнного стану і розповідали, що буде з росіянами у разі запровадження воєнного стану.