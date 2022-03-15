Может угрожать жизни: что категорически нельзя носить с собой во время военного положения

Рассказываем, как не нажить неприятностей во время военного положения из-за определенных вещей

Что лучше не носить с собой в военное время - список / Фото: УНИАН, Коллаж: Сегодня

Военное положение коренным образом меняет жизнь страны и вводит определенные важные ограничения для ее граждан. В Украине на такой шаг пошли из-за начала широкомасштабной войны РФ против нашего государства.

Поскольку военное положение может несколько ограничивать права украинцев, "Сегодня" рассказывают, какие вещи нельзя носить с собой в такое время.

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Само военное положение не меняет правил относительно того, какие вещи с собой нельзя носить, однако есть несколько нюансов, которые могут значительно усложнить вам жизнь.

Итак, если вы не являетесь военнослужащим и имеете незарегистрированное оружие, вы не имеете права носить его с собой, несмотря на военное положение.

Также в Центре противодействия дезинформации СНБО не советуют носить или возить с собой в авто ножи с признаками боевых и все другие виды оружия.

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Очень важно, чтобы во время ведения боевых действий вас не приняли за военного или силовика, поэтому:

не носите одежду с элементами камуфляжа (в том числе военные сапоги, головные уборы), любую военную форму (если вы не являетесь армейцем или членом терробороны);

нашивки с названиями любых силовых структур и вооруженных формирований;

любую продукцию, имеющую военную стилизацию или используемую военнослужащими, в том числе сумки, рюкзаки, фляги, фонари и тд.

Из-за таких вещей вас могут принять за военного обе стороны, и обе идентифицировать, как врага.

В то же время помните, что во время действия в стране военного положения вы имеете обязательно носить с собой документы, удостоверяющих вашу личность.

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Как зарегистрировать ребенка в условиях военного положения

Во время войны услуга "єМалятко" не работает, однако младенца можно зарегистрировать другим путем.

Для этого родители должны обратиться в ближайший отдел ЗАГСа в районе, где не ведутся активные боевые действия.

С собой нужно иметь бумажное медицинское свидетельство о рождении по форме №103/о, тогда вашего ребенка зарегистрируют в установленном порядке.

"Сегодня" также писали, как правильно вести себя на блокпостах во время военного положения и рассказывали, что будет с россиянами при введении военного положения.