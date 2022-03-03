Рожденные во время войны – как зарегистрировать младенца в условиях военного положения

Жизнь продолжается и в условиях военного положения – дети рождаются даже в бомбоубежищах

Новорожденных нужно регистрировать и во время войны / Фото: Getty Images, Коллаж: Сегодня

Украинские женщины рожают детей во время войны. Часто младенцы появляются на свет в укрытиях, поэтому их точное количество пока не могут подсчитать.

Об этом сообщили в пресс-службе Минцифры.

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Новорожденных нужно зарегистрировать, однако услуга єМалятко недоступна в условиях военного положения.

Чтобы оформить документы на ребенка, родителям нужно обратиться в ближайший отдел ЗАГС в районе, где не ведутся активные боевые действия. Для регистрации ребенка нужно иметь при себе бумажное медицинское свидетельство о рождении по форме №103/о.

В случае, когда доступа к реестру нет, государственные органы должны осуществить соответствующую запись в бумажном виде. После возобновления доступа, информацию должны внести в базу в течение 5 дней.

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"Жизнь победит смерть", – отметили в Минцифре.

Что нужно знать родителям

Если в условиях войны в магазинах вдруг закончится детское питание, врач Евгений Комаровский порекомендовал родителям запастись коровьим молоком.

Во время экстренных ситуаций его можно использовать. Однако, чтобы не навредить ребенку на искусственном вскармливании – не больше месяца.

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Детки чуть постарше, видевшие войну, могут получить психологические травмы в будущем. Психологи советуют родителям проговаривать эти ситуации с малышами, рассказывать о своих эмоциях и создать атмосферу безопасности – объятиями, играми, просмотром фото и т.д.

Раньше мы рассказывали, что русские обстреливают гражданские здания и жилые постройки в городах. Часто под обстрелы попадают больницы, школы, детсады, а женщинам приходится рожать в бомбоубежищах.