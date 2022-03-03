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Запрет обмена валют и заморозка депозитов: чего ждать россиянам от военного положения

Аналитика "Сегодня"
Андрей Гаценко Андрей Гаценко Ведущий редактор Деньги Сегодня
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3 марта, 20:02
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Эксперты рассказали, чем для простых россиян может обернуться продолжение войны с Украиной
Россияне пытаются снять всю наличку
Россияне пытаются снять всю наличку / Фото: Getty Images, Коллаж: Сегодня

Блицкриг против Украины, на который рассчитывал Путин, провалился, западные страны вводят против РФ санкции и теперь российское руководство ищет источники, за счет чего продолжать финансировать войну.

Скорее всего, в ближайшие дни в России введут военное положение. Эксперты рассказали "Сегодня", чем это грозит простым гражданам.

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Хотели СССР, а получат Венесуэлу

Многие россияне под воздействие государственной пропаганды в последние годы снова полюбили СССР. Российские режиссеры снимали красивые фильмы о том времени, совершенно забывая показывать, что для потребителя в Советском Союзе все было плохо. Из-за жесткой зарегулированности экономики со стороны государства возникал товарный дефицит.

Сейчас все может повториться. Россия планирует в ближайшие дни ввести в стране военное положение и государство начнет регулировать все финансовые аспекты жизни граждан, от обмена валют и разрешения на выдачу депозитов до регулирования цен в магазинах. При этом эксперты говорят, что возможны любые, даже самые невероятные ограничения.

"В военное время нет совершенно никакой определенности: никто до последнего в принципе не верил в то, что происходящее вообще возможно. Таким образом, как-то предсказать дальнейшее развитие событий невозможно: все могут запретить как международное сообщество, так и Россия со своей стороны", – поясняет "Сегодня" аналитик TeleTrade Сергей Родлер.

По его словам, санкционное давление Запада пока только начало ощущаться и со временем эффект от ограничений будет только усиливаться.

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"Так что не стоит исключать заморозки депозитов или запрета (не обязательно полного) на обмен валюты, как, например, в Венесуэле, где курс на черном рынке в разы превышает официальный. Понятное дело, что от всех этих ограничений будут страдать все без исключения", – говорит Сергей Родлер.

Три валютных курса

Украинцы помнят, как в 2014-2015 годах мы жили с несколькими валютными курсами – официальным, межбанком, банковским и черным рынком. Теперь это все прочувствуют на себе россияне.

"Еще до введения военного положения в России уже ввели 30% комиссию при покупке валюты физлиц на бирже. В ближайшее время там может образоваться три валютных курса", – говорит экономист Алексей Кущ.

Первый – официальный. Он может быть каким угодно – купить валюту по нему смогут только избранные компании.

"Второй курс – это будет курс межбанка, но по нему опять же простые люди купить валюту не смогут. К нему будут добавлять всевозможные комиссии. А третий – это будет курс для людей. Думаю, он будет в полтора-два раза выше биржевого", – говорит Кущ.

То есть если сегодня на бирже доллар стоил около 118 рублей, то его реальная стоимость для граждан может составить 180-240 рублей.

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Эксперт не исключает и более жестких ограничений. Например, власть может запретить все валютообменные операции для населения или ограничить их парой сотен долларов в день.

"Я не исключаю принудительной конвертации всех валютных депозитов в рубли по официальному курсу. Более того, Центробанк может даже пойти на заморозку всех депозитов. Это может быть сделано под лозунгом борьбы с инфляцией", – говорит Алексей Кущ.

Смерть бизнеса

Эксперты говорят, что если западные санкции это был удар по крупному и государственному бизнесу, то военное положение ударит по малому и среднему бизнесу.

"Государство сейчас начнет регулировать цены, а расходы бизнеса вырастут. В такой ситуации многим компаниям будет проще закрыться, чем работать себе в убыток", – говорит Алексей Кущ.

Дополнительным ударом по российской экономике станет высокая ставка заимствования. Теперь деньги для бизнеса подорожали в разы.

"Долгое время держать ставку на столь высокой отметке ради спасения рубля не получится, из-за негативного эффекта на экономику. Кто будет брать при такой ставке займы – совершенно непонятно. Скорее всего, люди будут ждать изменения условий", – говорит Сергей Родлер.

По его словам, главными пострадавшими сферами станут – финансы и IT.

"Будущее финансового рынка под большим вопросом, а то время как IT сотрудничают главным образом с иностранными компаниями, да и ограничения на ввоз технологий явно серьезно замедлит направление и лишит необходимости, как минимум, в части занятых", – резюмирует Сергей Родлер.

Ранее мы писали о том, как вокруг России опускается железный занавес и она медленно превращается в СССР. О других финансовых потерях россиян читайте здесь.

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