У "Дії" відновили популярну послугу – хто може скористатися

Фізичні особи-підприємці 1, 2 та 3 груп знову можуть сплачувати податки через застосунок "Дія".
За інформацією міністра цифрової трансформації Михайла Федорова, на початку вторгнення Росії в Україні послуга тимчасово була недоступною.
Це пов’язано з відключенням усіх державних реєстрів в Україні для захисту персональних даних громадян від викрадення російськими спецслужбами.
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Станом на 21 березня, спільно з податківцями відновили роботу реєстрів, з використанням яких можна сплачувати податки. Відповідно, послугою можуть скористатися ФОПи у кілька кліків.
Податки в умовах війни
Громадян України та представників бізнесу закликають, по можливості, сплачувати комунальні послуги, кредити та податки. Хоч в умовах воєнного стану від цих платежів звільнили низку ФОПів та юридичних осіб.
Раніше Верховна Рада ухвалила нову податкову реформу, яка передбачає підтримку благодійності, стабілізацію на ринку пального, а також кредитні канікули та скасування перевірок для бізнесу.
Редакція "Сьогодні" також розповідала, хто може отримати 6500 гривень підтримки від держави та чому не відправляється заявка.
В Україні на час війни запровадили тимчасовий документ, який відображається в державному застосунку та може слугувати заміною паспорта або картки платника податків, якщо ці документи втрачені.