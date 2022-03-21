У "Дії" відновили популярну послугу – хто може скористатися

У застосунку "Дія" відновили одну з популярних послуг, яку відключали на початку війни

У “Дії” відновили популярну послугу / Фото: Getty Images, Міністерство цифровий трансформації, Колаж: Сьогодні

Фізичні особи-підприємці 1, 2 та 3 груп знову можуть сплачувати податки через застосунок "Дія".

За інформацією міністра цифрової трансформації Михайла Федорова, на початку вторгнення Росії в Україні послуга тимчасово була недоступною.

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Це пов’язано з відключенням усіх державних реєстрів в Україні для захисту персональних даних громадян від викрадення російськими спецслужбами.

Станом на 21 березня, спільно з податківцями відновили роботу реєстрів, з використанням яких можна сплачувати податки. Відповідно, послугою можуть скористатися ФОПи у кілька кліків.

Податки в умовах війни

Громадян України та представників бізнесу закликають, по можливості, сплачувати комунальні послуги, кредити та податки. Хоч в умовах воєнного стану від цих платежів звільнили низку ФОПів та юридичних осіб.

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Раніше Верховна Рада ухвалила нову податкову реформу, яка передбачає підтримку благодійності, стабілізацію на ринку пального, а також кредитні канікули та скасування перевірок для бізнесу.

Редакція "Сьогодні" також розповідала, хто може отримати 6500 гривень підтримки від держави та чому не відправляється заявка.

В Україні на час війни запровадили тимчасовий документ, який відображається в державному застосунку та може слугувати заміною паспорта або картки платника податків, якщо ці документи втрачені.