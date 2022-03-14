Бізнес запрацює по-новому: які зміни чекають на українців

Зміни стосуються, зокрема, і українських АЗС

Законопроєкт покликаний допомогти бізнесу під час війни / Фото: Getty Images, Колаж: Сьогодні

Податковий комітет Верховної Ради затвердив текст нового законопроекту про підтримку бізнесу (7137-д). Він включає норми про зменшення ПДВ та акцизу на пальне.

Про це повідомив член податкового комітету, нардеп Ярослав Железняк у Telegram.

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Він зазначив, що за ініціативою уряду на час воєнного стану для великого бізнесу буде значно розширено можливість скористатися опцією єдиного податку:

ліміт підвищено з 10 млн до 10 млрд;

податок 2% від обороту;

зняття обмеження по кількості робітників;

зняті обмеження по видам діяльності (окрім підакцизних товарів та грального бізнесу);

уряд отримує право визначати порядок сплати податку.

Серед інших норм:

Не вважається постачанням (= не оподатковується) передача пального через примусове відчуження чи вилучення майна для потреб держави, передача ЗСУ та іншим, а також надання пального як гуманітарної допомоги. Також таке пальне звільняється від акцизу. Уточнюється, що фактичні перевірки можуть проводитися стосовно забезпечення можливості розраховуватися карткою. Зупиняється перебіг всіх строків, контроль за дотриманням яких покладається на ДПС на час воєнного стану. Шкода, заподіяна контролюючими органами внаслідок форс-мажорних обставин в період воєнного стану, не буде відшкодовуватися. Пеня не нараховуватиметься за порушення, які виникли внаслідок форс-мажорів під час воєнного стану. Благодійна допомога, надана учасникам бойових дій та особам, які проживають на території бойових дій, не оподатковується ПДФО. Також не оподатковується ПДФО вся нецільова благодійна допомога, яка надається особам, які постраждали внаслідок збройної агресії РФ. Пеня за несвоєчасне бюджетне відшкодування ПДВ не буде нараховуватися, якщо несвоєчасність відшкодування відбулося внаслідок форс-мажорних обставин. Надано право на податкову знижку у розмірі 16% (замість 4% зараз) на пожертвування неприбутковим організаціям. Уточнюється, що звільнення від оподаткування ПДВ за ввезення в Україну і постачання в Україні ЗІЗ також надається, якщо ця продукція надається для потреб добровольчих формувань територіальних громад. Уточнюється, що не сплачується ПДВ за товари, що були знищені під час війни, а також передані на потреби оборони. Дозволяється включати до податкового кредиту з ПДВ суми, по яких ще не зареєстровані податкові накладні, але наявні необхідні первинні документи. Такі накладні повинні бути зареєстровані протягом 6 міс з моменту припинення воєнного стану. Встановлення 0 ставки акцизу та 7% ПДВ на пальне. Не вважається порушенням вимог щодо діяльності неприбуткових організацій передача коштів на ЗСУ та ін, а також для закладів охорони здоров'я, незалежно від виду благодійної діяльності зазначеної в статутних документах. Відновлюються всі фактичні перевірки. Навіть ті, які зараз були заборонені на час карантину. Відновлюються камеральні перевірки по деклараціях, по яких подано заяву на повернення бюджетного відшкодування ПДВ. Встановлюється, що обмеження щодо віднесення до витрат наданої благодійної допомоги у розмірі не вище 4% від розміру прибутку не застосовуються до благодійної допомоги, наданої закладам охорони здоров'я та на спец рахунок НБУ на підтримку збройних сил. З березня 2022 до кінця року звільняються від плати за землю платники, чия земля розташована на територіях, на яких ведуться бойові дії. Перелік територій визначається КМУ. За 2022 та 2023 рік не сплачується МПЗ за землі, на яких ведуться бойові дії. У 2022 році не сплачується екологічний податок на територіях на яких ведуться бойові дії На час воєнного стану для банків, інших фінансових установ та контролюючих органів зупиняється перебіг строків, визначених для надсилання повідомлення про відкриття або закриття рахунку та повідомлень про взяття рахунку на облік або відмову у взятті контролюючим органом рахунку на облік. У разі неотримання фінансовою установою повідомлення (квитанції) контролюючого органу про підтвердження факту прийняття повідомлення про відкриття рахунку, по таким рахункам можуть здійснюватися видаткові операції без отримання підтвердження. На час воєнного стану надання електронних сервісів та приймання електронних документів від платників податків здійснюються у робочі дні з 8 до 18 години. Тимчасово, на період до припинення воєнного стану дозволяється імпорт та реалізація тютюнових виробів без встановленого маркування, але із маркуванням відповідно до вимог ЄС. Санкції за порушення закону про РРО не застосовуються до завершення воєнного стану, крім санкцій за порушення при продажу підакцизної продукції. З 1 березня до припинення воєнного стану + 12 місяців ФОП, особи, які провадять незалежну професійну діяльність та члени фермерського господарства не сплачують ЄСВ за себе. Спрощенцям 2-3 груп дозволяється не сплачувати ЄСВ за мобілізованих працівників. Такі суми будуть сплачені за рахунок дербюджету. На період воєнного стану та протягом 3 міс після його закінчення штрафи та пеня по ЄСВ не застосовуються, а перевірки не проводяться. Розширюються повноваження НБУ на період воєнного стану. Дозволяється НБУ на час воєнного стану придбавати цінні папери у емітентів. Передбачається сплата НБУ прибутку за 2021 році у 1 кварталі 2022 року. Зупиняється банкам право видавати бланкові кредити. На час ВС + 4 міс прибирається обов'язок НБУ відносити банки до категорії з підстав, якщо банк протягом 30 календарних днів поспіль допустив порушення мінімального значення нормативу достатності (адекватності) регулятивного капіталу чи допустив порушення значення хоча б одного з нормативів ліквідності нижче мінімальних нормативних значень. На час ВС + 4 міс прибирається обов'язок НБУ відносити банки до категорії неплатоспроможних у разі зменшення нормативу достатності (адекватності) регулятивного капіталу та/або нормативу достатності основного капіталу на 50 і більше відсотків від мінімального рівня. Надається низка послаблень по фінмоніторингу для банків на час ВС. На час ВС + 30 днів прибирається відповідальність за несвоєчасну сплату по споживчих кредитах. На час ВС + 30 днів забороняється стягнення майна по іпотеці та виселення мешканців. Не поширюється на новоукладені іпотечні договори. Чиновникам встановлюється обмеження по заробітній платі на час ВС у розмірі до 10 МЗП, крім тих, які безпосередньо задіяні у заходах необхідних для оборони України. ДПС наділяється правом складати протоколи за порушення порядку проведення готівкових розрахунків та розрахунків з використанням електронних платіжних засобів. Дозволяєтсья конфіскація майна не тільки у держкомпаній РФ, а й у всіх громадян та компній РФ

Допомога від держави

Наймані працівники та ФОП 1-4 груп, які проживають в населених пунктах, де ведуться найактивніші бойові дії, зможуть отримати 6,5 тис. грн допомоги від держави. Гроші видають за аналогією до "єПідтримки".

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Для цього потрібно:

Зайти у "Дію", натиснути "Послуги" – "єПідтримка". Вибрати картку "єПідтримка". Як оформити картку, можна дізнатися за посиланням. Натиснути "Отримати допомогу". Очікувати зарахування коштів протягом 10 днів.

Подавайте заявку, навіть якщо ви вже отримали 1000 грн за вакцинацію. Витратити допомогу можна на будь-які товари або послуги.

Раніше ми розповідали, що український бізнес може зробити, аби допомогти Україні під час воєнного стану.

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Також ми писали, скільки в Україні російського майна, та що з цього вдасться націоналізувати.