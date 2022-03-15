Українців звільнять від податків під час війни – кого стосуються зміни

Верховна Рада України прийняла за основу та в цілому законопроєкт про звільнення на час воєнного стану деяких українців від сплати податків

ВР прийняла законопроєкт про зміни до податкових умов / Фото: Колаж: Сьогодні

Під час війни українська влада стимулює бізнес до роботи та підлаштування під нові умови. Уряд пропонує нові правила, за яких удар на українську економіку вдасться пом'якшити, а українцям буде легше перенести кризовий період.

15 березня президент України Володимир Зеленський заявив, що в країні запроваджується податкова реформа і два перші кроки вже готові.

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Що зміниться

У вівторок, 15 березня, ВР прийняла за основу та в цілому законопроєкт "Про внесення змін до Податкового кодексу України та інших законодавчих актів України щодо дії норм на період дії воєнного стану". Його мета – підтримати бізнес та зробити так, аби він працював і люди мали роботу там, де це дозволяє безпекова ситуація.

Голова парламентського комітету з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев пояснив, які ключові положення є у цьому законопроєкті.

Отже, на час воєнного стану:

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надається можливість фізичним особам-підприємцям та юридичним особам з оборотом до 10 млрд грн сплачувати єдиний податок з обороту в обсязі 2% за правилами, встановленими для 3-ї групи платників єдиного податку, тобто зі звільненням від податку на прибуток, ПДВ та інших платежів;

для фізичних осіб-підприємців 1-ї та 2-ї груп сплата єдиного податку є добровільною;

визначаються особливості нарахування окремих податків та зборів в умовах воєнного стану, зокрема ЄСВ, плати за землю, екологічного податку;

зменшується ПДВ до 7% та наступає звільнення від акцизу з пального;

споживачі звільняються від відповідальності перед кредитодавцем за прострочення виконання зобов'язань за договором про споживчий кредит;

наступає звільнення від оподаткування ПДФО допомоги постраждалим від військової агресії РФ;

зупиняється дія норм, які надавали право іпотекодержателю виселяти з іпотечного житла його мешканців, набувати право власності на предмет іпотеки, або продавати його.

Зеленський також заявив, що наступний крок реформи – максимальна дерегуляція бізнесу.

"Скасовуємо всі перевірки для всіх бізнесів. Щоб усі працювали нормально. Щоб міста оживали. Щоб усюди, де немає бойових дій, продовжувалося життя. Умова лише одна: ви забезпечуєте нормальну роботу свого бізнесу в межах українського закону", – заявив президент.

Відтермінування подання податкових, фінансових, бухгалтерських та інших звітів

ВР ухвалила законопроєкт, згідно з яким документи необхідно відправити через 90 днів після закінчення війни за весь період.

Відповідно, адміністративну та кримінальну відповідальність за неподання звітності в умовах воєнного стану не застосовуватимуть. Перевірки у цей час також не здійснюватимуть.

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Раніше ми розповідали, які важливі закони ВР ухвалила на період воєнного стану.

Також "Сьогодні" писали про те, що на час воєнного стану створений спеціальний пакет допомоги бізнесу та працівникам. Ми розповідали і про те, що все більше українських банків запроваджують кредитні канікули для фізичних осіб та представників бізнесу.