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Податкова реформа під час війни: що запровадили та скасували в Україні

Євгенія Пласконь Євгенія Пласконь Редактор Гроші Сьогодні
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16 березня, 20:35
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В умовах воєнного стану в Україні запровадили зміни до Податкового кодексу
Податкова реформа під час війни
Податкова реформа під час війни / Фото: Getty Images, Колаж: Сьогодні

Аби втримати на плаву українську економіку в умовах війни, в уряді запровадили податкову реформу. Пакет рішень стосується як приватного бізнесу, так і звичайних громадян.

Відповідні зміни анонсував президент Володимир Зеленський, а 15 березня у Верховній Раді проголосували закон №7137-д.

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За словами глави держави, реформа передбачає сплату податків на добровільній основі для малого бізнесу. Усі перевірки також скасували, щоб дати змогу працювати людям у безпеці.

Податки для ФОП

Фізичним особам-підприємцям і юридичним особам з оборотом до 10 мільярдів гривень дозволили сплачувати єдиний податок в обсязі 2% від обороту. Їх звільнили від податку на прибуток і ПДВ. Зміни стосуються усіх видів бізнесу, крім грального та виробництва алкоголю й цигарок.

Окрім цього, ФОПам ІІ і ІІІ груп дозволили не платити єдиний соціальний внесок за працівників, яких забрали на війну. За них ЄСВ сплачуватиме держава, починаючи з 1 березня і до закінчення воєнного стану. Водночас за себе сплата єдиного податку для ФОП є добровільною.

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Кредитні канікули

Українські банки запровадили кредитні канікули, якими відтермінували обов’язкову сплату по тілі позики як для фізичних, так і для юридичних осіб. У різних установах різні дати відтермінування, однак всюди це не менше, ніж 30 днів.

Пеню та штрафи на цей період скасували, так само як і нарахування відсотків. Окрім цього, в багатьох банках автоматично продовжили термін дії карток, у яких він закінчився в лютому чи березні.

Скасування перевірок

Аби не заважати безперервній роботі бізнесу, на час воєнного стану, в Україні скасували всі перевірки. Виняток становить лише контроль за ціноутворенням та можливістю безготівкового розрахунку.

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Підприємцям, які не приймають банківських карток, загрожує штраф 8,5 тисячі гривень за порушення. Водночас до кінця війни не штрафуватимуть за порушення закону про РРО.

Податки на пальне

У Верховній Раді скасували на час війни акциз на імпорт бензину, дизелю та скрапленого газу. Мовиться про 0 євро за 1000 літрів.

Знизили також ставку ПДВ для ввезення пального на 13%. Тепер податок на додану вартість становить 7%.

Благодійність та інше

В Україні не оподатковуватимуть благодійну допомогу учасникам бойових дій та людям, які живуть в областях, що постраждали від війни. На нецільову благодійну допомогу також не накладатимуть податків, зокрема, гуманітарну та надання товарів Збройним силам, теробороні або державним структурам.

Для неприбуткових організацій встановили більшу податкову знижку, на рівні 16%. Власників земель, які розташовані в областях, де тривають бої, звільнили від сплати податку до кінця 2022 року.

Раніше ми розповідали про нові зміни щодо податкових, фінансових, бухгалтерських та інших звітностей в умовах війни.

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Олександр Болтян, аналітик компанії Esperio
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