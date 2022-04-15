НБУ розрахував курс євро і злотого на 18 квітня – що чекає українців

Розповідаємо, який курс євро та злотого чекає на українців у понеділок 18 квітня

Що буде з євро та злотим з початку нового тижня / Фото: Getty Images, уніан, Колаж: Сьогодні

Національний банк України розрахував офіційний курс гривні щодо євро та злотого на понеділок, 18 квітня.

Нові дані опубліковані на сайті НБУ.

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Станом на 15 квітня офіційний курс євро становить 31,79 грн. Водночас польський злотий зупинився на позначці 6,84 грн.

На 18 квітня цифри зміняться. Євро подорожчає на 3 копійки, і офіційний курс у понеділок становитиме 31,82 грн. А от курс злотого навпаки впаде на 2 копійки. У понеділок він сягне позначки 6,82 грн.

Нагадаємо, що офіційний курс долара залишається замороженим на рівні 29,25 грн з початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну 24 лютого.

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Коли "розморозять" курс долара?

Заступник голови НБУ Сергій Ніколайчук у національному телемарафоні розповів, що офіційний курс долара буде в такому стані щонайменше до кінця війни, тобто – скасування воєнного стану в країні.

А після перемоги, поступово, Україна почне повертатись до до звичного режиму плаваючого обмінного курсу. Також Нацбанк поступово зніматиме адмінобмеження та скорочуватиме свою участь на ринку.

Усе це має відбуватись дуже обережно і поступово, щоб уникнути різких змін і потрясінь економічної системи. Тому для відновлення роботи системи після війни знадобиться певний час.

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"Сьогодні" також писали, чому українці масово позбавляються готівкового долара і розповідали, чого чекати від курсу валют після закінчення війни з Росією. Читайте також, які зміни Національний банк України запровадив з початку воєнного стану.