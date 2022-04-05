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Вигідніше не міняти? Чого очікувати українцям від курсу гривні після війни

Євгенія Пласконь Євгенія Пласконь Редактор Гроші Сьогодні
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5 квітня, 19:19
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Експерти переконують, що НБУ ще довго лишатиме обмеження на валютному ринку
Експерт розповів, що буде з валютним ринком після війни
Експерт розповів, що буде з валютним ринком після війни / Фото: уніан, Колаж: Сьогодні

Попри війну, Національному банку України вдалося втримати курс гривні до долара на прийнятному рівні. Усе завдяки вчасним та оперативним заходам.

Віталій Ваврищук з фінансової групи Investment Capital Ukraine (ICU) в інтерв’ю "НВ" спрогнозував, чого українці можуть очікувати від курсу валют після війни.

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Експерт переконаний, що все залежатиме від темпів, з якими НБУ відкриватиме валютний ринок, та можливостей здійснювати валютні інтервенції. Очікувано тривалий час залишатимуться суворі обмеження.

"Імпортери зможуть придбавати валюту лише для завезення товарів критичного імпорту", – зауважив Ваврищук.

Будуть і обмеження на рух капіталу:

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  • виплати дивідендів та процентів;
  • повернення прямих та портфельних інвестицій;
  • грошові перекази.

Іноземна валюта залишатиметься на ринку в дефіциті, і НБУ проводитиме інтервенції з її продажу. Обсяги залежатимуть від обсягів допомоги міжнародних партнерів України.

Чому долар подешевшав

В обмінниках на заході країни продають долари по 32 гривні замість 34–35. Це пояснюють кількома причинами:

  • різким падінням доходів населення;
  • зниженням попиту на валюту серед українців за кордоном;
  • вигідніше тримати гроші в гривнях у банку.

З огляду на це, українці не намагаються за будь-яку ціну обміняти гривню на валюту, якраз навпаки – через падіння доходів валюту міняють на гривні. Усі, хто хотів, уже скористалися лазівками для обміну гривень на долари чи євро, але тепер більш логічним є гривневий рахунок в банку.

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Проблеми з експортом

Прогнозовано великий тиск на валютний ринок відбудеться через руйнування підприємств, які працювали на експорт, та зменшення посівів олійних і зернових культур.

Є і проблеми з транспортуванням за кордон, що знизять приплив валюти на рік або півтора. Водночас імпорт енергоносіїв буде досить високим.

У березні в Україні був профіцит торгівлі товарами, бо експорт перевищував імпорт. Однак не факт, що він забезпечив чистий приплив валюти в країну і що виручка потрапила в країну.

Що відбувається з курсом валют

Раніше аналітик компанії "Центр біржових технологій" Максим Орищак розповів, що ситуація на валютному ринку України наразі стабільна. Для українців за кордоном усе якраз навпаки.

До прикладу, у Польщі курс злотого може коливатися від 6 до 12 гривень. Не завжди можна купити валюту за таким курсом через відсутність ліквідності.

Експерт прогнозує, що в Україні на валютному ринку найближчим часом не буде турбулентності, оскільки попит на долари та євро знизився. А ось економіка Росії іде за кораблем – влада штучно підтримує курс рубля.

Редакція "Сьогодні" також писала про актуальні ціни на бензин, дизель і автогаз у Польщі та порівнювала їх із вартістю пального на українських АЗС.

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