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НБУ рассчитал курс евро и злотого на 18 апреля – что ждет украинцев

Валерия Стрильчук Валерия Стрильчук Редактор Деньги Сегодня
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15 апреля, 19:00
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Рассказываем, какой курс евро и злотого ждет украинцев в понедельник 18 апреля
Что будет с евро и злотым с начала новой недели
Что будет с евро и злотым с начала новой недели / Фото: Getty Images, УНИАН, Коллаж: Сегодня

Национальный банк Украины рассчитал официальный курс гривны к евро и злотому на понедельник, 18 апреля.

Новые данные опубликованы на сайте НБУ.

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По состоянию на 15 апреля официальный курс евро составляет 31,79 грн. В то же время польский злотый остановился на отметке 6,84 грн.

К 18 апреля цифры изменятся. Евро подорожает на 3 копейки и официальный курс в понедельник составит 31,82 грн. А вот курс злотого наоборот упадет на 2 копейки. В понедельник он достигнет отметки 6,82 грн.

Напомним, что официальный курс доллара остается замороженным на уровне 29,25 грн с начала полномасштабного вторжения России в Украину 24 февраля.

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Когда "разморозят" курс доллара?

Заместитель главы НБУ Сергей Николайчук в национальном телемарафоне рассказал, что официальный курс доллара будет в таком состоянии по меньшей мере до конца войны, т.е. отмена военного положения в стране.

А после победы, постепенно, Украина начнет возвращаться в привычный режим плавающего обменного курса. Также Нацбанк будет постепенно снимать админограничения и сокращать свое участие на рынке.

Все это должно происходить очень осторожно и постепенно во избежание резких изменений и потрясений экономической системы. Поэтому для возобновления работы системы после войны понадобится определенное время.

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"Сегодня" также писали, почему украинцы массово лишаются наличного доллара и рассказывали, чего ждать от курса валют после окончания войны с Россией. Читайте также, какие изменения Национальный банк Украины ввел с начала военного положения.

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