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Банки, обменники или чёрный рынок? Где выгоднее всего купить доллар

Ульяна Лебич Ульяна Лебич Редактор Деньги Сегодня
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15 апреля, 17:24
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Рассказываем, как изменилась стоимость валюты 15 апреля, и где можно выгодно обменять ее
Банки и обменники обновили курс валют
Банки и обменники обновили курс валют / Фото: Getty Images, Коллаж: Сегодня

Украинские банки и обменники обновили курс валют, их стоимость разнится в зависимости от региона расположения того или иного учреждения.

"Сегодня" расскажет вам, сколько стоит доллар в Украине.

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Напомним, что во время военного положения, действующего на всей территории Украины с 24 февраля, официальный курс доллара от НБУ зафиксирован на уровне 29,25 грн, а евро – 33,17 грн.

Согласно информации онлайн-банкинга, курс доллара (по состоянию на 15 апреля) таков:

  • ПриватБанк – 29,25/30,03 грн.;
  • Ощадбанк – 29,25/29,70 грн;
  • Monobank – 29,25/30 грн.

Курс евро:

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  • ПриватБанк – 31,70/32,46 грн;
  • Ощадбанк – 31,79/32,27 грн;
  • Monobank – 31,73/32,59 грн.

Сколько стоит доллар в обменниках и на черном рынке

В Киеве 15 апреля средняя стоимость покупки валюты, по данным Минфина – 32,20 грн, продажи – 32,50 грн, во Львове – 32/32,30 грн соответственно, в Харькове – 32,20/32,50 грн, в Одессе – 32,25/32,58 грн.

По данным сайта "Курс Украины", 15 апреля средний курс продажи доллара на черном рынке составил 32,55 грн/долл, а курс покупки – 32,11 грн/долл.

Что будет с курсом после войны?

Несмотря на войну, Национальному банку Украины удалось удержать курс гривни к доллару на приемлемом уровне. Все благодаря своевременным и оперативным мероприятиям.

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Каким будет курс валют после войны будет зависеть от темпов, с которыми НБУ будет открывать валютный рынок, и возможности осуществлять валютные интервенции. Ожидаемо длительное время будут оставаться строгие ограничения.

Будут и ограничение на движение капитала:

  • выплаты дивидендов и процентов;
  • возврат прямых и портфельных инвестиций;
  • денежные переводы.

Иностранная валюта будет оставаться на рынке в дефиците, и НБУ будет проводить интервенции по ее продаже. Объемы будут зависеть от объема помощи международных партнеров Украины.

Раньше мы рассказывали, что в Украине изменили правила для депозитов, а также писали, что банки массово блокируют деньги на счетах украинцев.

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205
3
Ломбарды Ломбарды
197
4
Страховщики Страховщики
145
5
Лизинговые компании Лизинговые компании
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6
Коллекторские компании Коллекторские компании
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Свекла Свекла
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4
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