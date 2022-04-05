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Выгоднее не менять? Чего ждать украинцам от курса гривни после войны

Евгения Пласконь Евгения Пласконь Редактор Деньги Сегодня
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5 апреля, 19:19
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Эксперты убеждают, что НБУ еще долго будет оставлять ограничения на валютном рынке
Эксперт рассказал, что будет с валютным рынком после войны
Эксперт рассказал, что будет с валютным рынком после войны / Фото: УНИАН, Коллаж: Сегодня

Несмотря на войну, Национальному банку Украины удалось удержать курс гривни к доллару на приемлемом уровне. Все благодаря своевременным и оперативным действиям.

Виталий Ваврищук из финансовой группы Investment Capital Ukraine (ICU) в интервью "НВ" спрогнозировал, чего украинцы могут ожидать от курса валют после войны.

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Эксперт убежден, что все будет зависеть от темпов, с которыми НБУ будет открывать валютный рынок, и возможностей осуществлять валютные интервенции. Ожидаемо длительное время будут оставаться жесткие ограничения.

"Импортеры смогут приобретать валюту только для ввоза товаров критического импорта", – заметил Ваврищук.

Будут и ограничения на движение капитала:

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  • выплаты дивидендов и процентов;
  • возврат прямых и портфельных инвестиций;
  • денежные переводы.

Иностранная валюта будет оставаться на рынке в дефиците, и НБУ будет проводить интервенции по ее продаже. Объемы будут зависеть от объемов помощи международных партнеров Украины.

Почему доллар подешевел

В обменниках на западе страны продают доллары по 32 гривни вместо 34–35. Это объясняют несколькими причинами:

  • резким падением доходов населения;
  • снижением спроса на валюту среди украинцев за границей;
  • выгоднее держать деньги в гривне в банке.

Учитывая это, украинцы не пытаются любой ценой обменять гривню на валюту, как раз наоборот – из-за падения доходов валюту меняют на гривни. Все, кто хотел, уже воспользовались лазейками для обмена гривен на доллары или евро, но сейчас более логичным является гривневый счет в банке.

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Проблемы с экспортом

Прогнозируемо большое давление на валютный рынок произойдет из-за разрушения предприятий, работавших на экспорт, и сокращения посевов масличных и зерновых культур.

Сейчас есть и проблемы с транспортировкой за границу, которые снизят приток валюты на год или полтора. В то же время импорт энергоносителей будет достаточно высоким.

В марте в Украине был профицит торговли товарами, потому что экспорт превышал импорт. Однако не факт, что он обеспечил чистый приток валюты в страну и выручка попала в Украину.

Что происходит с курсом валют

Ранее аналитик компании "Центр биржевых технологий" Максим Орищак рассказал, что ситуация на валютном рынке Украины пока стабильна. Для украинцев за границей сейчас все как раз наоборот.

К примеру, в Польше курс злотого может варьироваться от 6 до 12 гривен. Не всегда можно купить валюту по такому курсу из-за отсутствия ликвидности.

Эксперт прогнозирует, что в Украине на валютном рынке в ближайшее время не будет турбулентности, поскольку спрос на доллары и евро снизился. А вот экономика России идет за кораблем – власть искусственно поддерживает курс рубля.

Редакция "Сегодня" также писала об актуальных ценах на бензин, дизель и автогаз в Польше и сравнивала их со стоимостью горючего на украинских АЗС.

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