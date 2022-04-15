Банки, обмінники чи чорний ринок? Де найвигідніше купити долар

Розповідаємо, як змінилася вартість валюти 15 квітня, і де можна вигідно обміняти її

Банки та обмінники оновили курс валют / Фото: Getty Images, Колаж: Сьогодні

Українські банки та обмінники оновили курс валют, їхня вартість різниться в залежності від регіону розташування тієї чи іншої установи.

"Сьогодні" розповість вам, скільки коштує долар в Україні.

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Нагадаємо, що під час воєнного стану, що діє на всій території України з 24 лютого, офіційний курс долара від НБУ зафіксовано на рівні 29,25 грн, а євро – 33,17 грн.

Згідно з інформацією онлайн-банкінгу, курс долара (станом на 15 квітня) такий:

ПриватБанк – 29,25/30,03 грн;

Ощадбанк – 29,25/29,70 грн;

Monobank – 29,25/30 грн.

Курс євро:

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ПриватБанк – 31,70/32,46 грн;

Ощадбанк – 31,79/32,27 грн;

Monobank – 31,73/32,59 грн.

Скільки коштує долар в обмінниках та на чорному ринку

У Києві 15 квітня середня вартість купівлі валюти, за даними Мінфіну, – 32,20 грн, продажу – 32,50 грн, у Львові – 32/32,30 грн відповідно, у Харкові – 32,20/32,50 грн, в Одесі – 32,25/32,58 грн.

За даними сайту "Курс України", 15 квітня середній курс продажу долара на чорному ринку становив 32,55 грн/дол, а курс купівлі – 32,11 грн/дол.

Що буде з курсом після війни?

Попри війну, Національному банку України вдалося втримати курс гривні до долара на прийнятному рівні. Усе завдяки вчасним та оперативним заходам.

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Яким буде курс валют після війни залежатиме від темпів, з якими НБУ відкриватиме валютний ринок, та можливостей здійснювати валютні інтервенції. Очікувано тривалий час залишатимуться суворі обмеження.

Будуть і обмеження на рух капіталу:

виплати дивідендів та процентів;

повернення прямих та портфельних інвестицій;

грошові перекази.

Іноземна валюта залишатиметься на ринку в дефіциті, і НБУ проводитиме інтервенції з її продажу. Обсяги залежатимуть від обсягів допомоги міжнародних партнерів України.

Раніше ми розповідали, що в Україні змінили правила для депозитів, а також писали, що банки масово блокують гроші на рахунках українців.