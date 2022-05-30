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Як заощадити і підзаробити під час війни – два способи

Валерія Стрільчук Валерія Стрільчук Редактор Гроші Сьогодні
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30 травня, 09:12
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Розповідаємо, як можна зберегти гроші під час війни, і при цьому отримати невеликий дохід
Надійно зберегти гроші можна через депозити та військові облігації
Надійно зберегти гроші можна через депозити та військові облігації / Фото: Getty Images, Колаж: Сьогодні

Українці вже починають відчувати економічну кризу внаслідок війни з РФ. Проте навіть у воєнний час є способи, як зберегти свої гроші та навіть отримати невеликий дохід.

Про способи заощадження розповіли у Нацбанку України в проєкті Financial Literacy Ukraine.

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Спосіб 1 – покласти гроші на депозит

З початку воєнного стану НБУ запровадив багато обмежень як для банків, так і для громадян. Однак все ще залишається можливість покласти гроші на депозит. І за даними НБУ, з 24 лютого до 29 квітня гривневі вклади населення в банках зросли на 20%, або на 85 млрд грн.

Відсоткові ставки за депозитами усі різні. Однак є основне правило: чим довший термін вкладу – тим вища ставка. У середньому ставка на депозит на 1-3 місяці складає 5-6% у гривні, а на 12 місяців – понад 7%.

Також відсотки залежать від того, який вид депозиту – строковий чи на вимогу. Як пояснюють у Нацбанку, строковий – це той депозит, який ви відкриваєте на певний термін, наприклад, на пів року чи рік. Депозит на вимогу – коли кошти можна забрати в будь-який момент. Ставка за депозитом на вимогу зазвичай нижча.

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Для тих, хто хоче таким способом заощадити, є і гарантії. Якщо банк, якому ви довірили свої гроші, ліквідують, то держава, від імені якої діє Фонд гарантування вкладів фізичних осіб (ФГВФО), відшкодовує вкладникам кошти.

"На час дії воєнного стану та трьох місяців після запроваджено 100% гарантію за банківськими вкладами фізичних осіб та ФОП. У післявоєнний час: через три місяці після припинення чи скасування дії воєнного стану гарантована сума за вкладами становитиме 600 000 гривень", – йдеться у повідомленні.

Спосіб 2 – купувати військові ОВДП

"Сьогодні" пояснювали, що військові облігації – це цінні папери, що випускає держава. Це особливий вид облігацій, який випускають винятково на час воєнного стану, аби підтримати обороноздатність та функціонування держави. Якщо зовсім просто – держава позичає у громадян гроші і гарантує повернення цих грошей у майбутньому.

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У НБУ наголошують, що так можна і підтримати армію, і отримати вищий дохід, ніж від депозитів. Виплати за таким облігаціями на 100% гарантуються державою та обслуговуються Міністерством фінансів України. Ставку дохідності визначають на аукціоні.

"Ставка за випущеними раніше гривневими облігаціями становила від 9,5% до 11% річних (залежно від терміну погашення), доларовими – 3,7% річних, а за облігаціями, номінованими у євро, – 2,5% річних", – зазначають у Financial Literacy Ukraine.

Як розраховуватись, щоб не стати жертвою шахраїв

Раніше ми розповідали, що аби убезпечити реквізити картки від сторонніх очей, розраховуватись можна смартфоном. Наприклад, у магазинах можна сплатити за товари за допомогою Google Pay або Apple Pay.

Фахівці пояснюють, що такий метод безпечніший, оскільки для здійснення оплати з Apple Pay необхідне підтвердження Face ID (спосіб автентифікації через розпізнавання обличчя), Touch ID (спосіб автентифікації через відбиток пальця) або пароля.

Читайте у нашому матеріалі, як під'єднатися до Google Pay чи Apple Pay.

Ми також писали про те, що ПриватБанк попередив клієнтів про нову шахрайську схему, та що буде з депозитами українців під час війни.

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Воєнні ОВДП – це різновид облігацій. Мало чим відрізняються від звичайних цінних паперів. Придбавши їх, ви підтримуєте ЗСУ та нашу економіку у воєнний час, а приємним бонусом отримуєте до 11,5% річних.
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