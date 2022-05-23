Шахраї знову атакують українців: ПриватБанк попередив клієнтів про нову схему

В Україні придумали нову схему, як видурити гроші з простих громадян під час війни

В українців знову намагаються видурити гроші / Фото: Getty Images, Колаж: Сьогодні

Поки в країні триває війна та багато українців потребують допомоги, шахраї придумали, як по-новому нажитися на ситуації.

У ПриватБанку застерегли клієнтів від чергової афери, цього разу пов'язаних з нібито виплатами державної допомоги.

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Зловмисники створили шахрайський ресурс, який імітує державний та пропонує отримати грошову допомогу від уряду. У такий спосіб викрадають персональні та фінансові дані українців.

Як працює схема?

Аферисти рекламують свої "послуги" у соцмережах. Користувачі отримують фейкове повідомлення про термінову "перевірку карток", щоб українцям змогли надати грошову підтримку від держави.

Такий вигляд має шахрайська реклама в соцмережах

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Шахраї пропонують клієнтам перейти за посиланням для "перевірки". Після клацання за покликанням, людина потрапляє на фішинговий сайт, звідки зловмисники викрадають інформацію про банківські картки.

Клієнтам ПриватБанку нагадали, що правдиву інформацію про державні виплати й те, як їх отримати, оприлюднюють на офіційних ресурсах відомств. А в разі отримання такого повідомлення, у жодному разі не можна переходити за посиланням та вводити свої дані.

Схеми з бензином

На тлі дефіциту пального в Україні виникла тематична шахрайська схема. Українцям продають бензин з мінімальною націнкою і ховають його неподалік зазначеного покупцем місця, надсилаючи тому геолокацію.

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За літр бензину просять 50 гривень і нібито залишають його неподалік вказаного місця. Продавець обіцяє за кілька годин підвезти "скарб" і повідомити, де він лежить. Звичайно ж, гроші потрібно заплатити наперед, що вже є тривожним дзвіночком. Ще один шахрайський маркер – обіцяють віддати пальне разом з каністрою, вартість якої становить від 250 грн.

Особливо підозрілий вигляд така "пропозиція" має з урахуванням середніх фактичних цін на заправках – від 45 до 90 грн за літр. До того ж на АЗС шалені черги та обмеження щодо кількості пального в одні руки.

Раніше "Сьогодні" розповідали, які актуальні розцінки на бензин, дизель і автогаз в мережах українських заправок. Дізнайтеся також, що таке бензин М-95, про який зараз усі говорять, чим він особливий і де його купити.