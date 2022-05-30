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Как сэкономить и подзаработать во время войны – два способа

Валерия Стрильчук Валерия Стрильчук Редактор Деньги Сегодня
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30 мая, 09:12
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Рассказываем, как можно сохранить деньги во время войны, и при этом получить небольшой доход
Надежно сохранить деньги можно через депозиты и военные облигации
Надежно сохранить деньги можно через депозиты и военные облигации / Фото: Getty Images, Коллаж: Сегодня

Украинцы уже начинают ощущать экономический кризис в результате войны с РФ. Однако даже в военное время есть способы как сохранить свои деньги и даже получить небольшой доход.

О способах сбережения рассказали в Нацбанке Украины в проекте Financial Literacy Ukraine.

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Способ 1 – положить деньги на депозит

С начала военного положения НБУ ввел множество ограничений как для банков, так и граждан. Однако все еще остается возможность положить деньги на депозит. И по данным НБУ, с 24 февраля по 29 апреля гривневые вклады населения в банках выросли на 20%, или на 85 млрд грн.

Процентные ставки по депозитам все разные. Однако есть основное правило: чем длиннее срок вклада – тем выше ставка. В среднем ставка на депозит на 1-3 месяца составляет 5-6% в гривне, а на 12 месяцев – более 7%.

Также проценты зависят от того, какой вид депозита – срочный или по требованию. Как объясняют в Нацбанке, срочный – это тот депозит, который вы открываете на определенный срок, например, на полгода или год. Депозит по требованию – когда деньги можно забрать в любой момент. Ставка по депозиту по требованию обычно ниже.

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Для тех, кто хочет таким способом сэкономить, есть и гарантии. Если банк, которому вы доверили свои деньги, ликвидируют, то государство, от имени которого действует Фонд гарантирования вкладов физических лиц (ФГВФЛ), возмещает вкладчикам денежные средства.

"На время действия военного положения и три месяца после введена 100% гарантия по банковским вкладам физических лиц и ФЛП. В послевоенное время: через три месяца после прекращения или отмены действия военного положения гарантированная сумма по вкладам составит 600 000 гривен", – говорится в сообщении.

Способ 2 – покупать военные ОВГЗ

"Сегодня" объясняли, что военные облигации – это ценные бумаги, что выпускает государство. Это особый вид облигаций, выпускаемых исключительно во время военного положения, чтобы поддержать обороноспособность и функционирование государства. Если совсем просто – государство одалживает у граждан деньги и гарантирует возврат этих денег в будущем.

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В НБУ отмечают, что так можно и поддержать армию, и получить более высокий доход, чем депозиты. Выплаты по таким облигациям на 100% гарантируются государством и обслуживаются Министерством финансов Украины. Ставка доходности определяется на аукционе.

"Ставка по выпущенным ранее гривневым облигациям составляла от 9,5% до 11% годовых (в зависимости от срока погашения), долларовым – 3,7% годовых, а по облигациям, номинированным в евро, – 2,5% годовых", – отмечают в Financial Literacy Ukraine.

Как рассчитываться, чтобы не стать жертвой мошенников

Раньше мы рассказывали, что чтобы обезопасить реквизиты карты от посторонних глаз, можно рассчитываться смартфоном. Например, в магазинах можно оплатить товары с помощью Google Pay или Apple Pay.

Специалисты объясняют, что такой метод более безопасен, поскольку для оплаты с Apple Pay необходимо подтверждение Face ID (способ аутентификации через распознавание лица), Touch ID (способ аутентификации через отпечаток пальца) или пароля.

Читайте в нашем материале, как подключиться к Google Pay или Apple Pay.

Мы также писали о том, что ПриватБанк предупредил клиентов о новой мошеннической схеме, и что будет с депозитами украинцев во время войны.

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Военные ОВГЗ — это разновидность облигаций. Мало чем отличаются от обычных ценных бумаг. Приобретая их, вы поддерживаете ВСУ и нашу экономику в военное время, а приятным бонусом получаете до 11,5% годовых.
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