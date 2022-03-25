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Це зможе кожен українець: як допомогти державі через військові облігації

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25 березня, 09:15
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Розповідаємо, що таке військові облігації, як вони допоможуть державі під час війни, і як їх придбати
Військові облігації покликані підтримати країну у війні
Військові облігації покликані підтримати країну у війні / Фото: Getty Images, Колаж: Сьогодні

Під час війни Україна втрачає багато ресурсів в усіх сферах. Щоб зменшити удар на економіку влада запроваджує зміни, спрощує деякі процедури. Також до процесів долучаються усі українці – кожен допомагає, чим може.

Найчастіше люди фінансово допомагають армії. Проте є ще один спосіб допомогти і ЗСУ, і всій державі – це військові облігації. Розповідаємо, що це таке.

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Позичити державі гроші

Військові облігації – це цінні папери, що випускає держава. Це особливий вид облігацій, який випускають винятково на час воєнного стану, аби підтримати обороноздатність та функціонування держави. Якщо зовсім просто – держава позичає у громадян гроші і гарантує повернення цих грошей у майбутньому.

Військові облігації бувають

  • середньострокові (на рік);
  • короткострокові (на кілька місяців).

Ставку дохідності визначають на аукціонах. Мінфін розміщує облігації, а банки та брокери в інтересах клієнтів їх купують.

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Як і де купити військові облігації

З 24 березня Національний банк України спростив процедуру ідентифікації та перевірки осіб, що планують купити військові облігації.

Тепер банки проводитимуть з покупцями такі процедури:

  • вимагатимуть копії документів засобами дистанційних систем обслуговування, електронної пошти із застосуванням кваліфікованого електронного підпису/удосконаленого електронного підпису, інших дистанційних каналів зв'язку в межах технічних можливостей банку;
  • підписання кваліфікованим електронним підписом (КЕП) отриманих копій документів;
  • банки проводитимуть відеозв'язок з клієнтом, щоб зробити фото особи, зокрема з ідентифікаційним документом.

Інвестувати у військові облігації можна у банків-первинних дилерів та лінцензованих брокерів. Це робиться як у гривнях, так і доларах США. Список таких установ зібрали на сайті Мінфіну.

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За гіперпосиланнями ви можете перейти на сайт банку та дізнатися детальні умови купівлі облігації через його ресурси.

Банки-первинні дилери:

Ліцензовані брокери:

  • ICU;
  • "Універ Капітал" (немає комісії брокера, придбати можна через додаток Wotan);
  • "Дрегон Капітал" (купівля облігацій здійснюється без торгових та депозитарних комісій, без підтвердження джерела походження коштів, по спрощеній реєстрації нових клієнтів);
  • "БТС Брокер" (для фізичних осіб комісії відсутні, можна придбати через мобільний додаток).

Купівля облігацій від 50 000 гривень

Купівля облігацій від 100 000 гривень

Мінімальна сума інвестицій від 300 000 гривень

Купівля облігацій від 500 000 гривень

Як допомогти українській армії

"Сьогодні" раніше розповіли, якими надійними способами можна переказати кошти ЗСУ та підтримати нашу армію під час війни.

З перших днів війни Нацбанк долучився до збору коштів та відкрив офіційний рахунок.

Слідом за Нацбанком про збір коштів на армію оголосили і в Міністерстві цифрової трансформації. Його очільник Михайло Федоров повідомив, що у застосунку "Дія" з'явився спеціальний розділ. У самому застосунку в розділі "Документи" є кнопка "Допомогти армії". Саме там кошти можна переказати напряму фонду "Повернись живим".

Як переказати кошти армії у криптовалюті, читайте у матеріалі. Читайте також про плани НБУ з відбудови України.

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