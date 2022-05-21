Гроші
Меню
google news Ми в Google News Перейти в закладки
Змінити мову на: RU

Перейти к новостям Україна 24
🔥 Герої Сьогодні 🚑 Евакуація з "Азовсталі" ⚠ Бензинова криза 💲 Що з доларом?
СЬОГОДНІ Новини економіки Фінанси

Це вбереже ваші гроші: як розраховуватись карткою, щоб не стати жертвою шахраїв

Валерія Стрільчук Валерія Стрільчук Редактор Гроші Сьогодні
Читать на русском
Змінити розмір
А+
/
а-
МаленькийСереднійВеликий
21 травня, 11:04
В закладинки
Копіювати лінк
Лінк скопійовано
Розповідаємо, як оплачувати товари і послуги з карток і рахунків, щоб убезпечитися від крадіжки даних і грошей
Як захистити дані карток і рахунків
Як захистити дані карток і рахунків / Фото: Getty Images, Колаж: Сьогодні

Більшість людей знають, що пін-коди, паролі та CVV-коди карток повідомляти стороннім людям заборонено. Однак навіть без цих даних шахраї знаходять шляхи, як вкрасти гроші.

У проєкті Нацбанку Financial Literacy Ukraine пояснили, яким способом краще розраховуватись, щоб не наражатися на ризики крадіжок даних і грошей.

Реклама

Який є додатковий захист для карток та рахунків

Щоб убезпечити реквізити картки від сторонніх очей, розраховуватись можна смартфоном. Наприклад, у магазинах можна сплатити за товари за допомогою Google Pay або Apple Pay.

Фахівці пояснюють, що такий метод безпечніший, оскільки для здійснення оплати з Apple Pay необхідне підтвердження Face ID (спосіб автентифікації через розпізнавання обличчя), Touch ID (спосіб автентифікації через відбиток пальця) або пароля.

"В обох випадках, як з Google Pay, так і з Apple Pay, дані картки надійно зашифровані, номер картки перетворюється на унікальний платіжний код, який неможливо підробити", – йдеться у повідомленні.

Реклама

Як підключитися

Щоб підключитися до Apple Pay, потрібно зробити таке:

  • відкрити застосунок Wallet;
  • ввести вручну дані платіжної картки або відсканувати дані картки за допомогою камери смартфону;
  • потім необхідно підтвердити додавання картки. Для цього необхідно ввести СМС-код від банку.

Щоб налаштувати оплату з Google Pay, потрібно:

  • відкрити застосунок Google Pay;
  • додати дані картки за таким же принципом, як у Apple Pay;
  • переконатися, що смартфон відповідає стандартам та має технічні можливості здійснювати такі оплати.

Крім того, для захисту даних користуватися можна голосовою біометрією. Це спеціальна технологія, яка створює біометричні голосові зліпки клієнтів. Це дозволяє ідентифікувати особу за сукупністю унікальних характеристик голосу та забезпечує додатковий захист рахунків та особистих даних.

Реклама

"Тобто, якщо ви зателефонуєте до контакт-центру банку, система швидко вас розпізнає за голосом. Така ідентифікація прискорює обслуговування та захищає ваші кошти, оскільки ніхто крім вас не зможе здійснити, будь-яку, операцію звернувшись до контакт-центру банку від вашого імені", – йдеться у повідомленні.

НБУ тимчасово зменшив щомісячний ліміт на зняття за кордоном готівки

Раніше "Сьогодні" розповідали, що Національний банк тимчасово зменшив щомісячний ліміт на зняття за кордоном готівки з гривневих рахунків, відкритих в українських банках, до 50 тис. грн в еквіваленті (зі 100 тис. грн, як було досі).

Водночас громадяни і надалі матимуть змогу знімати за кордоном готівку з валютних рахунків, відкритих в українських банках, у межах щоденного ліміту в 100 тис. грн.

Залишиться можливість також оплачувати вартість товарів, робіт і послуг, більшість з яких можна й надалі здійснювати без обмежень.

Ми розповідали і про інші зміни від Нацбанку. Тепер НБУ відпустив долар і банкам дозволили продавати валюту за будь-яким курсом. "Сьогодні" з експертами розбиралися, якою може бути реальна вартість долара та які товари подорожчають насамперед.

Ми також писали, чи зміниться перелік уповноважених державою банків для виплат пенсій, та що буде з депозитами українців під час війни.

Реклама на segodnya.ua Реклама
Рекомендации segodnya.ua

Далі по темі

Всі новини
Гроші
Показати ще
Реклама на segodnya.ua Реклама
Допомога під час війни
Більше новин
Фінанс-дайджест
Більше новин
Industry
Більше новин
Квартирне питання
Більше новин
Час заробляти
Техно
Більше новин
Наші гроші
Більше новин
Війна в Україні
Більше новин
Головне про гроші
Бізнес News
Більше новин
Українці за кордоном
Більше новин
Всі новини
Останні новини
Показати ще
Наша економіка
5 головних цифр
1
Споживча інфляція Споживча інфляція
16,4%
2
Облікова ставка Облікова ставка
10%
3
Офіційний курс євро Офіційний курс євро
30,77 грн
4
Офіційний курс долара Офіційний курс долара
29,25 грн
5
Міжнародні резерви Міжнародні резерви
$26,9 млрд
Прогноз
Прийдешня продовольча катастрофа
Нова обкладинка The Economist
Грошове питання
Що буде із цінами на бензин?
Дізнатися
ЗАПРАВКИ
Паливо сьогодні
95+
95
ДП
ГАЗ
41,84
39,86
42,31
37,47
44,50
44,00
46,00
38,36
52,00
51,00
57,00
39,00
-
39,79
42,29
34,00
-
-
54,99
38,81
-
-
-
39,00
-
51,00
57,00
38,97
-
39,86
42,31
39,65
-
39,50
42,29
-
Країна в смартфоні
Що нового у "Дії"
Просвіщайся
Мова грошей
Воєнні ОВДП – це різновид облігацій. Мало чим відрізняються від звичайних паперів. Придбавши їх, ви підтримуєте ЗСУ та нашу економіку у воєнний час, а приємним бонусом отримуєте до 11,5% річних.
ТОП-5 в Україні
Найпопулярніші сфери
Транспорт та логістика

Транспорт та логістика

ІТ та інтернет

ІТ та інтернет

Будівництво

Будівництво

Робочий персонал

Робочий персонал

Продажі

Продажі

Які професії затребувані
Аналіз
Матеріальні втрати економіки
1
Нерухомість Нерухомість
$32,6 млн
2
Інфраструктура Інфраструктура
$31,6 млн
3
Об'єкти видобування та переробки Об'єкти видобування та переробки
$11,9 млн
4
Соціальні об'єкти Соціальні об'єкти
$8,5 млн
5
Об'єкти енергетики Об'єкти енергетики
$3,7 млн
6
Цінне рухоме майно Цінне рухоме майно
$2,77 млн
7
С/г об'єкти та лісове господарство С/г об'єкти та лісове господарство
$1 млн
Хто заплатить українцям?
Ціна питання
Скільки коштує квартира у Польщі?
Відповідь
Must Know
Штрафи для пішоходів та велосипедистів

Перехід дороги у неналежному місці – 255 грн

Перехід дороги у неналежному місці – 255 грн

Перехід на червоне світло світлофора – 255 грн

Перехід на червоне світло світлофора – 255 грн

Порушення правил дорожнього руху при їзді на велосипеді – 425 грн

Порушення правил дорожнього руху при їзді на велосипеді – 425 грн

Їзда на велосипеді у нетверезому стані – 680 грн

Їзда на велосипеді у нетверезому стані – 680 грн

Створення аварійної ситуації – 850 грн

Створення аварійної ситуації – 850 грн

Калькулятор зарплати

Калькулятор зарплати
Валюта
Коли розморозять курс долара?
Дізнатися
Ціни
Що подорожчало найбільше за рік
1
Овочі Овочі
67,2%
2
Макаронні вироби Макаронні вироби
24,3%
3
Масло Масло
23,9%
4
Фрукти Фрукти
23,5%
5
Риба Риба
22,1%
6
Хліб Хліб
20,8%
7
Молоко Молоко
19,1%
8
Сир та м'який сир Сир та м'який сир
18,8%
9
М'ясо М'ясо
15,3%
10
Соняшникова олія Соняшникова олія
14,7%
Знати більше
статистика
Курс криптовалюти сьогодні

Валюта

Ціна, usd

Bitcoin (BTC)

29421.27

Dogecoin (DOGE)

0.08

Ethereum (ETH)

1978.28

Litecoin (LTC)

69.72

Ripple (XRP)

0.41

У4.5.0.

Важливо

Головні теми

Погода

Telegram
Гроші
google news Підписатися на Google News RSS стрічка Змінити мову на: RU
Перейти к закладкам Закладинки
Перейти к главным новостям Головні теми Перейти на сайт Новости Украина 24
Ми в соціальних мережах

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти