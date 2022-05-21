Це вбереже ваші гроші: як розраховуватись карткою, щоб не стати жертвою шахраїв

Розповідаємо, як оплачувати товари і послуги з карток і рахунків, щоб убезпечитися від крадіжки даних і грошей

Як захистити дані карток і рахунків / Фото: Getty Images, Колаж: Сьогодні

Більшість людей знають, що пін-коди, паролі та CVV-коди карток повідомляти стороннім людям заборонено. Однак навіть без цих даних шахраї знаходять шляхи, як вкрасти гроші.

У проєкті Нацбанку Financial Literacy Ukraine пояснили, яким способом краще розраховуватись, щоб не наражатися на ризики крадіжок даних і грошей.

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Який є додатковий захист для карток та рахунків

Щоб убезпечити реквізити картки від сторонніх очей, розраховуватись можна смартфоном. Наприклад, у магазинах можна сплатити за товари за допомогою Google Pay або Apple Pay.

Фахівці пояснюють, що такий метод безпечніший, оскільки для здійснення оплати з Apple Pay необхідне підтвердження Face ID (спосіб автентифікації через розпізнавання обличчя), Touch ID (спосіб автентифікації через відбиток пальця) або пароля.

"В обох випадках, як з Google Pay, так і з Apple Pay, дані картки надійно зашифровані, номер картки перетворюється на унікальний платіжний код, який неможливо підробити", – йдеться у повідомленні.

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Як підключитися

Щоб підключитися до Apple Pay, потрібно зробити таке:

відкрити застосунок Wallet;

ввести вручну дані платіжної картки або відсканувати дані картки за допомогою камери смартфону;

потім необхідно підтвердити додавання картки. Для цього необхідно ввести СМС-код від банку.

Щоб налаштувати оплату з Google Pay, потрібно:

відкрити застосунок Google Pay;

додати дані картки за таким же принципом, як у Apple Pay;

переконатися, що смартфон відповідає стандартам та має технічні можливості здійснювати такі оплати.

Крім того, для захисту даних користуватися можна голосовою біометрією. Це спеціальна технологія, яка створює біометричні голосові зліпки клієнтів. Це дозволяє ідентифікувати особу за сукупністю унікальних характеристик голосу та забезпечує додатковий захист рахунків та особистих даних.

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"Тобто, якщо ви зателефонуєте до контакт-центру банку, система швидко вас розпізнає за голосом. Така ідентифікація прискорює обслуговування та захищає ваші кошти, оскільки ніхто крім вас не зможе здійснити, будь-яку, операцію звернувшись до контакт-центру банку від вашого імені", – йдеться у повідомленні.

НБУ тимчасово зменшив щомісячний ліміт на зняття за кордоном готівки

Раніше "Сьогодні" розповідали, що Національний банк тимчасово зменшив щомісячний ліміт на зняття за кордоном готівки з гривневих рахунків, відкритих в українських банках, до 50 тис. грн в еквіваленті (зі 100 тис. грн, як було досі).

Водночас громадяни і надалі матимуть змогу знімати за кордоном готівку з валютних рахунків, відкритих в українських банках, у межах щоденного ліміту в 100 тис. грн.

Залишиться можливість також оплачувати вартість товарів, робіт і послуг, більшість з яких можна й надалі здійснювати без обмежень.

Ми розповідали і про інші зміни від Нацбанку. Тепер НБУ відпустив долар і банкам дозволили продавати валюту за будь-яким курсом. "Сьогодні" з експертами розбиралися, якою може бути реальна вартість долара та які товари подорожчають насамперед.

Ми також писали, чи зміниться перелік уповноважених державою банків для виплат пенсій, та що буде з депозитами українців під час війни.