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Это убережет ваши деньги: как рассчитываться картой, чтобы не стать жертвой мошенников

Валерия Стрильчук Валерия Стрильчук Редактор Деньги Сегодня
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21 мая, 11:04
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Рассказываем, как оплачивать товары и услуги с карт и счетов, чтобы обезопаситься от кражи данных и денег
Как защитить данные карт и счетов
Как защитить данные карт и счетов / Фото: Getty Images, Коллаж: Сегодня

Большинство людей знают, что пин-коды, пароли и CVV-коды карт сообщать посторонним людям запрещено. Однако даже без этих данных мошенники находят пути, как украсть деньги.

В проекте Нацбанка Financial Literacy Ukraine объяснили, каким способом лучше рассчитываться, чтобы не подвергаться риску краж данных и денег.

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Какая дополнительная защита для карт и счетов

Чтобы обезопасить реквизиты карты от посторонних глаз, можно рассчитываться смартфоном. Например, в магазинах можно оплатить товары с помощью Google Pay или Apple Pay.

Специалисты объясняют, что такой метод более безопасен, поскольку для осуществления оплаты с Apple Pay необходимо подтверждение Face ID (способ аутентификации через распознавание лица), Touch ID (способ аутентификации через отпечаток пальца) или пароля.

"В обоих случаях, как с Google Pay, так и с Apple Pay, данные карты надежно зашифрованы, номер карты превращается в уникальный платежный код, который невозможно подделать", – говорится в сообщении.

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Как подключиться

Чтобы подключиться к Apple Pay, нужно сделать следующее:

  • открыть приложение Wallet;
  • ввести вручную данные платежной карты или отсканировать данные карты с помощью камеры смартфона;
  • затем необходимо подтвердить добавление карты. Для этого нужно ввести СМС-код от банка.

Чтобы настроить оплату с Google Pay, необходимо:

  • открыть приложение Google Pay;
  • добавить данные карты по такому же принципу, как у Apple Pay;
  • убедитесь, что смартфон соответствует стандартам и имеет технические возможности производить такие оплаты.

Кроме того, для защиты данных можно пользоваться голосовой биометрией. Это специальная технология, создающая биометрические голосовые слепки клиентов. Это позволяет идентифицировать личность по совокупности уникальных характеристик голоса и обеспечивает дополнительную защиту счетов и личных данных.

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"То есть, если вы позвоните в контакт-центра банка, система быстро вас распознает по голосу. Такая идентификация ускоряет обслуживание и защищает ваши средства, поскольку никто кроме вас не сможет совершить любую операцию обратившись в контакт-центр банка от вашего имени", – говорится в сообщении.

НБУ временно уменьшил ежемесячный лимит на снятие за границей наличных денег

Ранее "Сегодня" рассказывали, что Национальный банк временно уменьшил ежемесячный лимит на снятие за рубежом наличных с гривневых счетов, открытых в украинских банках, до 50 тыс. грн в эквиваленте (со 100 тыс. грн, как было до сих пор).

В то же время граждане и в дальнейшем смогут снимать за границей наличные деньги с валютных счетов, открытых в банках, в пределах ежедневного лимита в 100 тыс. грн.

Остается возможность также оплачивать стоимость товаров, работ и услуг, большинство из которых можно и дальше производить без ограничений.

Мы рассказывали и о других изменениях от Нацбанка. Теперь НБУ отпустил доллар и банкам разрешили продавать валюту по любому курсу. "Сегодня" с экспертами разбирались, какой может быть реальная стоимость доллара и какие товары подорожают в первую очередь.

Мы также писали, или изменится список уполномоченных государством банков для выплат пенсий и что будет с депозитами украинцев во время войны.

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