Для украинцев за границей изменили правила: сколько теперь можно снять денег с карты

Меры направлены на защиту международных резервов Украины

НБУ еще больше перекрыл каналы оттока капитала / Фото: Getty Images, Коллаж: Сегодня

Национальный банк временно уменьшил ежемесячный лимит на снятие за рубежом наличных с гривневых счетов, открытых в украинских банках, до 50 тыс. грн в эквиваленте (с 100 тыс. грн, как было до сих пор).

Об этом говорится в уведомлении НБУ.

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По информации соответствующего органа, граждане и в дальнейшем смогут снимать за границей наличные деньги с валютных счетов, открытых в банках, в пределах ежедневного лимита в 100 тыс. грн. Остается возможность также оплачивать стоимость товаров, работ и услуг, большинство из которых можно и дальше производить без ограничений.

"Это позволит снизить риски непродуктивного оттока капитала, уменьшить возможности для спекуляций и обхода валютных ограничений, а значит – защитить международные резервы Украины", – отметили в НБУ.

НБУ ограничил сделки банков

Национальный банк также запретил банкам проводить операции, нарушающие введенные центробанком ограничения или способствующие или способствующие их избежанию. Банкам временно запрещено:

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переводить средства в целях предоставления кредитов нерезидентам (кроме финансовых учреждений);

предоставлять кредиты юридическим лицам в национальной валюте для погашения кредитов в иностранной валюте;

менять валюту исполнения кредитных договоров, заключенных с юридическими лицами (кроме банков), из иностранной валюты на гривню.

Эпоха дорогого доллара

Экономист и финансовый аналитик Алексей Кущ ранее рассказал "Сегодня", что сейчас ждать удешевление доллара не стоит, ведь валюта укрепляется к абсолютному большинству иностранных валют.

Мир, по словам эксперта, вступает в так называемую эпоху дорогого доллара, после того как изменилась монетарная политика, проводимая Федеральной резервной системой США.

Раньше мы писали что НБУ отпустил доллар в свободное плавание: во сколько теперь обойдется валюта. Также мы рассказывали, почему доллар нацелился на новый рекорд.