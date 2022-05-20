Деньги
Меню
google news Мы в Google News Перейти в закладки
Изменить язык на: UA

Перейти к новостям Україна 24
🔥 Герои Сегодня 🚑 Эвакуация с "Азовстали" ⚠ Бензиновый кризис 💲 Что с долларом?
СЕГОДНЯ Новости экономики Финансовые новости

Для украинцев за границей изменили правила: сколько теперь можно снять денег с карты

Ульяна Лебич Ульяна Лебич Редактор Деньги Сегодня
Слушать новость
Читати українською
Изменить размер
А+
/
а-
МаленькийСреднийБольшой
20 мая, 18:58
В закладки
Копировать ссылку
Ссылка скопирована
Меры направлены на защиту международных резервов Украины
НБУ еще больше перекрыл каналы оттока капитала
НБУ еще больше перекрыл каналы оттока капитала / Фото: Getty Images, Коллаж: Сегодня

Национальный банк временно уменьшил ежемесячный лимит на снятие за рубежом наличных с гривневых счетов, открытых в украинских банках, до 50 тыс. грн в эквиваленте (с 100 тыс. грн, как было до сих пор).

Об этом говорится в уведомлении НБУ.

Реклама

По информации соответствующего органа, граждане и в дальнейшем смогут снимать за границей наличные деньги с валютных счетов, открытых в банках, в пределах ежедневного лимита в 100 тыс. грн. Остается возможность также оплачивать стоимость товаров, работ и услуг, большинство из которых можно и дальше производить без ограничений.

"Это позволит снизить риски непродуктивного оттока капитала, уменьшить возможности для спекуляций и обхода валютных ограничений, а значит – защитить международные резервы Украины", – отметили в НБУ.

НБУ ограничил сделки банков

Национальный банк также запретил банкам проводить операции, нарушающие введенные центробанком ограничения или способствующие или способствующие их избежанию. Банкам временно запрещено:

Реклама
  • переводить средства в целях предоставления кредитов нерезидентам (кроме финансовых учреждений);
  • предоставлять кредиты юридическим лицам в национальной валюте для погашения кредитов в иностранной валюте;
  • менять валюту исполнения кредитных договоров, заключенных с юридическими лицами (кроме банков), из иностранной валюты на гривню.

Эпоха дорогого доллара

Экономист и финансовый аналитик Алексей Кущ ранее рассказал "Сегодня", что сейчас ждать удешевление доллара не стоит, ведь валюта укрепляется к абсолютному большинству иностранных валют.

Мир, по словам эксперта, вступает в так называемую эпоху дорогого доллара, после того как изменилась монетарная политика, проводимая Федеральной резервной системой США.

Раньше мы писали что НБУ отпустил доллар в свободное плавание: во сколько теперь обойдется валюта. Также мы рассказывали, почему доллар нацелился на новый рекорд.

Реклама

Реклама на segodnya.ua Реклама
Рекомендации segodnya.ua

Далее по теме

Все новости
Деньги
Показать еще
Реклама на segodnya.ua Реклама
Помощь во время войны
Больше новостей
Финанс-дайджест
Больше новостей
Industry
Больше новостей
Квартирный вопрос
Больше новостей
Время зарабатывать
Техно
Больше новостей
Наши деньги
Больше новостей
Война в Украине
Больше новостей
Главное о деньгах
Бизнес News
Больше новостей
Украинцы за границей
Больше новостей
Все новости
Последние новости
Показать еще
Наша экономика
5 главных цифр
1
Потребительская инфляция Потребительская инфляция
16,4%
2
Учетная ставка Учетная ставка
10%
3
Официальный курс евро Официальный курс евро
30,77 грн
4
Официальный курс доллара Официальный курс доллара
29,25 грн
5
Международные резервы Международные резервы
$26,9 млрд
Прогноз
Грядущая продовольственная катастрофа
Новая обложка The Economist
Денежный вопрос
Что будет с ценами на бензин?
Узнать
ЗАПРАВКИ
Топливо сегодня
95+
95
ДТ
ГАЗ
41,84
39,86
42,31
37,47
44,50
44,00
46,00
38,36
52,00
51,00
57,00
39,00
-
39,79
42,29
34,00
-
-
54,99
38,81
-
-
-
39,00
-
51,00
57,00
38,97
-
39,86
42,31
39,65
-
39,50
42,29
-
Страна в смартфоне
Что нового в "Дії"
Просвещайся
Язык денег
Военные ОВГЗ — это разновидность облигаций. Мало чем отличаются от обычных бумаг. Приобретая их, вы поддерживаете ВСУ и нашу экономику в военное время, а приятным бонусом получаете до 11,5% годовых.
TOP-5 в Украине
Самые востребованные сферы
Транспорт и логистика

Транспорт и логистика

IТ и интернет

IТ и интернет

Строительство

Строительство

Рабочий персонал

Рабочий персонал

Продажи

Продажи

На какие профессии спрос
Анализ
Материальные потери экономики
1
Недвижимость Недвижимость
$32,6 млн
2
Инфраструктура Инфраструктура
$31,6 млн
3
Объекты добычи и переработки Объекты добычи и переработки
$11,9 млн
4
Социальные объекты Социальные объекты
$8,5 млн
5
Объекты энергетики Объекты энергетики
$3,7 млн
6
Ценное движимое имущество Ценное движимое имущество
$2,77 млн
7
С/х объекты и лесное хозяйство С/х объекты и лесное хозяйство
$1 млн
Кто заплатит украинцам?
Must Know
Штрафы для пешеходов и велосипедистов

Переход дороги в неположенном месте – 255 грн

Переход дороги в неположенном месте – 255 грн

Переход на красный свет светофора – 255 грн

Переход на красный свет светофора – 255 грн

Нарушение ПДД при езде на велосипеде – 425 грн

Нарушение ПДД при езде на велосипеде – 425 грн

Езда на велосипеде в нетрезвом виде – 680 грн

Езда на велосипеде в нетрезвом виде – 680 грн

Создание аварийной ситуации – 850 грн

Создание аварийной ситуации – 850 грн

Калькулятор зарплаты

Калькулятор зарплаты
Валюта
Когда разморозят курс доллара?
Узнать
Цены
Что подорожало больше всего за год
1
Овощи Овощи
67,2%
2
Макаронные изделия Макаронные изделия
24,3%
3
Масло Масло
23,9%
4
Фрукты Фрукты
23,5%
5
Рыба Рыба
22,1%
6
Хлеб Хлеб
20,8%
7
Молоко Молоко
19,1%
8
Сыр и творог Сыр и творог
18,8%
9
Мясо Мясо
15,3%
10
Подсолнечное масло Подсолнечное масло
14,7%
Знать больше
статистика
Курс криптовалюты сегодня

Валюта

Цена, usd

Bitcoin (BTC)

29102.51

Dogecoin (DOGE)

0.08

Ethereum (ETH)

1957.73

Litecoin (LTC)

67.84

Ripple (XRP)

0.41

У4.5.0.

Важно

Главные темы

Погода

Telegram
Деньги
google news Подписаться на Google News RSS лента Изменить язык на: UA
Перейти к закладкам Закладки
Перейти к главным новостям Главные темы Перейти на сайт Новости Украина 24
Мы в социальных сетях

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять