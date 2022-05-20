Деньги
Меню
google news Мы в Google News Перейти в закладки
Изменить язык на: UA

Перейти к новостям Україна 24
🔥 Герои Сегодня 🚑 Эвакуация с "Азовстали" ⚠ Бензиновый кризис 💲 Что с долларом?
СЕГОДНЯ Новости экономики Финансовые новости

Все "сгорит"? Что будет с депозитами украинцев во время войны

София Зиновьева София Зиновьева Редактор Деньги Сегодня
Слушать новость
Читати українською
Изменить размер
А+
/
а-
МаленькийСреднийБольшой
20 мая, 12:43
В закладки
Копировать ссылку
Ссылка скопирована
Рассказываем, что ответили в Фонде гарантирования вкладов физических лиц на опасения украинцев
Украинцам не стоит волноваться о депозитах
Украинцам не стоит волноваться о депозитах / Фото: Getty Images, Коллаж: Сегодня

Даже если на фоне полномасштабной войны России против Украины банк, в котором вы держите средства, будет признан неплатежеспособным, все его вкладчики получат свои деньги в полном объеме.

Об этом заявила директор-распорядитель Фонда гарантирования вкладов физических лиц Светлана Рекрут в материале "НВ".

Реклама

По ее словам, это стало возможным из-за инициатив президента о введении 100% возмещения по вкладам на период действия военного положения и три месяца после его прекращения или отмены.

Рекрут подчеркнула, что для государства это очень непростой шаг и вообще беспрецедентная мера.

"Эта мера была применена во время глобального кредитного кризиса 2008 года в Ирландии, Дании, Исландии и Германии. В течение кризисного периода гарантировалось возврат 100% суммы депозитов физлиц. По завершению кризиса страны возвращались к своим гарантированным ограничениям", – отметила Рекрут.

Реклама

Что происходит с депозитами сейчас?

Аналитики Нацбанка пришли к выводу, что украинцы не стали меньше доверять банковской системе, несмотря на войну.

Очень важным показателем является динамика гривневых депозитов, за которую очень опасались после начала полномасштабной войны. Однако оттока капитала не произошло, и объемы гривневых депозитов, наоборот, выросли с начала войны.

О том, как увеличились запасы средств в банковской системе, читайте в нашем материале.

Реклама

"Сегодня" ранее писали, в какие реестры украинцам засекретили доступ на время войны и рассказывали, за что банки блокируют средства на картах своих клиентов.

Реклама на segodnya.ua Реклама
Рекомендации segodnya.ua

Далее по теме

Все новости
Деньги
Показать еще
Реклама на segodnya.ua Реклама
Помощь во время войны
Больше новостей
Финанс-дайджест
Больше новостей
Industry
Больше новостей
Квартирный вопрос
Больше новостей
Время зарабатывать
Техно
Больше новостей
Наши деньги
Больше новостей
Война в Украине
Больше новостей
Главное о деньгах
Бизнес News
Больше новостей
Украинцы за границей
Больше новостей
Все новости
Последние новости
Показать еще
Наша экономика
5 главных цифр
1
Потребительская инфляция Потребительская инфляция
16,4%
2
Учетная ставка Учетная ставка
10%
3
Официальный курс евро Официальный курс евро
30,77 грн
4
Официальный курс доллара Официальный курс доллара
29,25 грн
5
Международные резервы Международные резервы
$26,9 млрд
Прогноз
Грядущая продовольственная катастрофа
Новая обложка The Economist
Денежный вопрос
Что будет с ценами на бензин?
Узнать
ЗАПРАВКИ
Топливо сегодня
95+
95
ДТ
ГАЗ
-
39,79
43,25
-
-
42,00
44,00
-
-
-
44,38
-
-
39,86
42,31
-
-
39,86
42,31
-
-
39,86
42,31
-
-
39,50
42,29
-
Страна в смартфоне
Что нового в "Дії"
TOP-5 в Украине
Самые востребованные сферы
Транспорт и логистика

Транспорт и логистика

IТ и интернет

IТ и интернет

Строительство

Строительство

Рабочий персонал

Рабочий персонал

Продажи

Продажи

На какие профессии спрос
Анализ
Материальные потери экономики
1
Недвижимость Недвижимость
$32,6 млн
2
Инфраструктура Инфраструктура
$31,6 млн
3
Объекты добычи и переработки Объекты добычи и переработки
$11,9 млн
4
Социальные объекты Социальные объекты
$8,5 млн
5
Объекты энергетики Объекты энергетики
$3,7 млн
6
Ценное движимое имущество Ценное движимое имущество
$2,77 млн
7
С/х объекты и лесное хозяйство С/х объекты и лесное хозяйство
$1 млн
Кто заплатит украинцам?
Жилье
Как война перевернула цены

Калькулятор зарплаты

Калькулятор зарплаты
Валюта
Когда разморозят курс доллара?
Узнать
Цены
Что подорожало больше всего за год
1
Овощи Овощи
67,2%
2
Макаронные изделия Макаронные изделия
24,3%
3
Масло Масло
23,9%
4
Фрукты Фрукты
23,5%
5
Рыба Рыба
22,1%
6
Хлеб Хлеб
20,8%
7
Молоко Молоко
19,1%
8
Сыр и творог Сыр и творог
18,8%
9
Мясо Мясо
15,3%
10
Подсолнечное масло Подсолнечное масло
14,7%
Знать больше
статистика
Курс криптовалюты сегодня

Валюта

Цена, usd

Bitcoin (BTC)

30272.9

Dogecoin (DOGE)

0.09

Ethereum (ETH)

2036.13

Litecoin (LTC)

70.45

Ripple (XRP)

0.43

У4.5.0.

Важно

Главные темы

Погода

Telegram
Деньги
google news Подписаться на Google News RSS лента Изменить язык на: UA
Перейти к закладкам Закладки
Перейти к главным новостям Главные темы Перейти на сайт Новости Украина 24
Мы в социальных сетях

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять