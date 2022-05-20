Все "сгорит"? Что будет с депозитами украинцев во время войны

Рассказываем, что ответили в Фонде гарантирования вкладов физических лиц на опасения украинцев

Украинцам не стоит волноваться о депозитах / Фото: Getty Images, Коллаж: Сегодня

Даже если на фоне полномасштабной войны России против Украины банк, в котором вы держите средства, будет признан неплатежеспособным, все его вкладчики получат свои деньги в полном объеме.

Об этом заявила директор-распорядитель Фонда гарантирования вкладов физических лиц Светлана Рекрут в материале "НВ".

Реклама

По ее словам, это стало возможным из-за инициатив президента о введении 100% возмещения по вкладам на период действия военного положения и три месяца после его прекращения или отмены.

Рекрут подчеркнула, что для государства это очень непростой шаг и вообще беспрецедентная мера.

"Эта мера была применена во время глобального кредитного кризиса 2008 года в Ирландии, Дании, Исландии и Германии. В течение кризисного периода гарантировалось возврат 100% суммы депозитов физлиц. По завершению кризиса страны возвращались к своим гарантированным ограничениям", – отметила Рекрут.

Реклама

Что происходит с депозитами сейчас?

Аналитики Нацбанка пришли к выводу, что украинцы не стали меньше доверять банковской системе, несмотря на войну.

Очень важным показателем является динамика гривневых депозитов, за которую очень опасались после начала полномасштабной войны. Однако оттока капитала не произошло, и объемы гривневых депозитов, наоборот, выросли с начала войны.

О том, как увеличились запасы средств в банковской системе, читайте в нашем материале.

Реклама

"Сегодня" ранее писали, в какие реестры украинцам засекретили доступ на время войны и рассказывали, за что банки блокируют средства на картах своих клиентов.