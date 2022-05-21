Список банков ограничен: где можно получить пенсию во время войны

Рассказываем, изменится ли перечень уполномоченных государством банков для выплат пенсий

Список банков для выплат пенсий не изменится / Фото: Getty Images, Коллаж: Сегодня

Во время войны список банков для выплат пенсий, денежной помощи, выплат по общеобязательному государственному социальному страхованию и зарплатам бюджетников не будет меняться на протяжении всего военного положения.

Об этом говорится в соответствующем постановлении Кабмина.

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В список вошли 46 финучреждений, среди которых уже привычны Ощадбанк, ПриватБанк и Укрэксимбанк, а также:

Укргазбанк;

Агропросперис Банк;

Аккордбанк;

А-БАНК;

Альфа-Банк;

Банк Альянс;

Банк СХОД;

Банк инвестиций и сбережений;

Банк Кредит Днепр;

Банк Украинский капитал;

Глобус Банк;

Восточноукраинский банк Гранат;

Идея Банка;

Индустриалбанк;

Коммерческий индустриальный банк;

Конкорд;

Кредитвест Банк;

Креди Агриколь Банк;

Кредобанк;

Кристаллбанк;

Львов;

Метабанк;

Международный инвестиционный банк;

МОТОР-БАНК;

МТБ БАНК;

ОТП Банк;

Южный;

ПИРЕУС БАНК МКБ;

Поликомбанк;

Полтава-банк;

ПРАВЭКС БАНК;

ПроКредит Банк;

ПУМБ;

РОДОБАНК;

Райффайзен Банк;

РВС БАНК;

СКАЙ БАНК;

Таскомбанк;

Укрстройинвестбанк;

УкрСиббанк;

Универсал Банк;

Юнекс Банк;

Банк СИЧ.

Мобильное приложение ПФУ

Пенсионный фонд разработал собственное мобильное приложение, где можно узнать все о своей пенсии и не только.

Программа может быть полезной для работающих украинцев, поскольку через нее можно контролировать уплату ЕСВ и начисление страхового стажа, видеть размер своей зарплаты и подавать заявления на изменения в пенсионном деле.

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О том, как загрузить приложение и какие еще функции у него, читайте в нашем материале.

"Сегодня" также писали, для кого в Украине сменили правила выхода на пенсию и рассказывали, что делать в случае нехватки страхового стажа.