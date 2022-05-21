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Список банков ограничен: где можно получить пенсию во время войны

София Зиновьева София Зиновьева Редактор Деньги Сегодня
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21 мая, 08:14
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Рассказываем, изменится ли перечень уполномоченных государством банков для выплат пенсий
Список банков для выплат пенсий не изменится
Список банков для выплат пенсий не изменится / Фото: Getty Images, Коллаж: Сегодня

Во время войны список банков для выплат пенсий, денежной помощи, выплат по общеобязательному государственному социальному страхованию и зарплатам бюджетников не будет меняться на протяжении всего военного положения.

Об этом говорится в соответствующем постановлении Кабмина.

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В список вошли 46 финучреждений, среди которых уже привычны Ощадбанк, ПриватБанк и Укрэксимбанк, а также:

  • Укргазбанк;
  • Агропросперис Банк;
  • Аккордбанк;
  • А-БАНК;
  • Альфа-Банк;
  • Банк Альянс;
  • Банк СХОД;
  • Банк инвестиций и сбережений;
  • Банк Кредит Днепр;
  • Банк Украинский капитал;
  • Глобус Банк;
  • Восточноукраинский банк Гранат;
  • Идея Банка;
  • Индустриалбанк;
  • Коммерческий индустриальный банк;
  • Конкорд;
  • Кредитвест Банк;
  • Креди Агриколь Банк;
  • Кредобанк;
  • Кристаллбанк;
  • Львов;
  • Метабанк;
  • Международный инвестиционный банк;
  • МОТОР-БАНК;
  • МТБ БАНК;
  • ОТП Банк;
  • Южный;
  • ПИРЕУС БАНК МКБ;
  • Поликомбанк;
  • Полтава-банк;
  • ПРАВЭКС БАНК;
  • ПроКредит Банк;
  • ПУМБ;
  • РОДОБАНК;
  • Райффайзен Банк;
  • РВС БАНК;
  • СКАЙ БАНК;
  • Таскомбанк;
  • Укрстройинвестбанк;
  • УкрСиббанк;
  • Универсал Банк;
  • Юнекс Банк;
  • Банк СИЧ.

Мобильное приложение ПФУ

Пенсионный фонд разработал собственное мобильное приложение, где можно узнать все о своей пенсии и не только.

Программа может быть полезной для работающих украинцев, поскольку через нее можно контролировать уплату ЕСВ и начисление страхового стажа, видеть размер своей зарплаты и подавать заявления на изменения в пенсионном деле.

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О том, как загрузить приложение и какие еще функции у него, читайте в нашем материале.

"Сегодня" также писали, для кого в Украине сменили правила выхода на пенсию и рассказывали, что делать в случае нехватки страхового стажа.

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