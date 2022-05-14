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Фейковая помощь от ООН: мошенники по-новому пытаются похитить деньги у украинцев

Валерия Стрильчук Валерия Стрильчук Редактор Деньги Сегодня
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14 мая, 17:28
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Рассказываем, по какой новой схеме действуют мошенники, чтобы похищать данные банковских карт
Как защититься от мошенников
Как защититься от мошенников / Фото: Getty Images, Коллаж: Сегодня

Мошенники во время военного положения придумали новые способы обмануть украинцев. Часто они маскируются под известные бренды.

В частности, теперь злоумышленники воруют данные банковских карт, используя тематику денежной помощи от ООН. Об этом предупредили в Госспецсвязи.

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Мошенники действуют через Facebook

Специалисты обнаружили, что в популярной соцсети появилась страница, имитирующая ресурс "ТСН". На ней мошенники предлагают пройти опрос. В сообщении есть ссылка, и если по ней перейти, там предлагается якобы денежная помощь в рамках социальной программы ООН.

А дальше предлагается ввести персональную информацию и произвести дополнительный платеж.

Однако таким образом данные с банковской карты будут украдены!

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Как защититься

В Госспецсвязи советуют следующее:

1. Никогда не вводите реквизиты платежных карт на незнакомых и подозрительных вебсайтах.

2. Настройте свои сообщения от банков так, чтобы о любых операциях вам приходило сообщение.

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3. Если данные платежной карты ошибочно введены на мошенническом вебсайте, нужно немедленно заблокировать платежную карту с помощью мобильного приложения, горячей линии банка (телефон указан на обороте карты) или через интернет-банкинг.

4. Всегда следует соблюдать основные правила кибергигиены.

Мошенники имитируют и другие телеканалы

Раньше мы рассказывали, что для обмана мошенники используют бренд телеканала "Україна24". Сущность схемы такая же, однако помощь предлагалась якобы от ЕС. Чтобы защититься от этой схемы, придерживаться нужно таких же правил.

"Сегодня" также писали о двух новых схемах для похищения средств. Первая такова: злоумышленники предлагают посреднические услуги по получению гарантированного возмещения Фонда гарантирования вкладов физических лиц. А потом за это просят комиссию.

Вторая схема заключается в том, что мошенники рассылают SMS-сообщения клиентам банков о том, что им якобы на счет пришел платеж. В этих сообщениях есть ссылки на фишинговые сайты.

Мы объяснили, как защититься от мошенников в этом случае.

"Сегодня" рассказывали и о том, как мошенники наживаются на дефиците горючего.

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