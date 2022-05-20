НБУ відпустив курс у вільне плавання: що тепер буде з доларом в Україні

Експерти кажуть, що експортери не хочуть заводити у країну валюту під фіксований курс американської валюти

Розповідаємо, що буде з курсом долара далі / Фото: Getty Images, Колаж: Сьогодні

На валютному ринку України склалася ситуація, коли офіційний та реальний обмінний курс розійшлися вже на 20%. Фіксований курс, який встановив НБУ ще на початку війни, становить 29,25 грн за долар, але купити валюту за таким курсом можуть лише імпортери, які привозять до країни товари критичного імпорту та біженці, які розплачуються гривневими картками за кордоном за пільговим курсом.

В обмінниках долар коштує близько 36-37 грн. Тобто різниця між офіційним та реальним курсом вже перевищує 20%. А тепер НБУ відпустив долар і банкам дозволили продавати валюту за будь-яким курсом. "Сьогодні" з експертами розбиралися, якою може бути реальна вартість долара та які товари подорожчають насамперед.

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Експортери притримують валюту

Останнього тижня курс долара на готівковому ринку різко пішов угору. За кілька днів американська валюта подорожчала орієнтовно з 34 до 37 грн за долар.

Серед причин такого зростання називають попит на валюту для пільгового завезення автомобілів, а також очікування, що НБУ міг відпустити курс у вільне плавання.

Більшість експортерів почала притримувати валюту. Адже який сенс продавати її по 29,25 грн, якщо через деякий час можна буде продати долар по 35-36 грн.

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"Зараз валюта від експорту практично не заходить. Швидше за все, експортери мають запаси гривні, щоб платити зарплати співробітникам, купувати матеріали тощо. З іншого боку, має бути якась реакція влади. Адже ми весь час чуємо про фінансову допомогу і кредити, які нам надають. Цієї інформації зараз немає у відкритому доступі, тому складно щось аналізувати. Такий різкий стрибок курсу більше нагадує паніку", – каже економіст Данило Монін.

Яким може бути курс

Експерти кажуть, що у теперішній ситуації влада зацікавлена у девальвації гривні. У цьому випадку всю західну допомогу можна буде конвертувати у більшу кількість гривні та закрити бюджетний дефіцит.

"Чиновники зацікавлені в девальвації, тоді вони через імпорт і ПДВ підвищать доходи бюджету. Щоправда, це станеться за рахунок падіння життя громадян", – пояснюєте Данило Монін.

З іншого боку, різка девальвація потягне за собою стрибок інфляції, що також не на руку владі. Тому експерти дають орієнтири девальвації у межах 35-40 грн за долар найближчим часом.

"Якщо війна не затягнеться на роки, то долар триматиметься в межах 35-40 гривень. Думаю, що за рахунок допомоги заходу, який підтримуватиме рівень золотовалютних резервів, вдасться утримати національну валюту в цьому діапазоні. Тим паче, що НБУ демонструє бажання не допустити сильної девальвації", – вважає аналітик компанії "Центр біржових технологій" Максим Орищак.

Фінансовий аналітик Ерік Найман каже, що за його розрахунками курс гривні з часом може опуститися до позначки. 40 грн за долар. З іншого боку, в тому ж НБУ кажуть, що зараз перевага від фіксованого курсу більша, ніж від плаваючого курсу.

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Що буде з цінами

Більшість імпортних товарів сьогодні продаються за курсом чорного ринку. Ба більше, ціни на більшість з них перераховуються майже щодня.

"Нам набридло щодня міняти ціни в гривні, тому коли телефонують клієнти, то ми називаємо ціну в доларах і говоримо, що сьогодні курс такий-то. Оплату ми приймаємо в гривні, але ціна змінюється щодня. На початку тижня долар коштував 34 грн, а зараз уже постачальники вважають усі відпускні ціни виходячи з курсу 37 грн за долар. Тому клієнти можуть самі щодня перераховувати роздрібну ціну", – розповіли нам в одному з інтернет-магазинів, що торгує побутовою кліматичною технікою.

З іншого боку, критичний імпорт, валюту для якого імпортери купують по 29,25 грн, ризикує різко подорожчати. І торкнеться це насамперед пального.

"Поточні ціни на пальне розраховуються виходячи з курсу 29,25 грн за долар. Якщо долар подорожчає до 37 грн, а євро буде вартувати 39 грн, то літр бензину відразу подорожчає ще на 10 гривень", – пояснив "Сьогодні" директор консалтингової компанії А95 Сергій Куюн.

Раніше ми писали, коли на заправках може з'явитися пальне. Про те, які хитрощі допомагають знайти бензин, читайте тут.