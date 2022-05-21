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Список банків обмежений: де можна отримати пенсію під час війни

Софія Зінов’єва Софія Зінов’єва Редактор Гроші Сьогодні
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21 травня, 08:14
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Розповідаємо, чи зміниться перелік уповноважених державою банків для виплат пенсій
Перелік банків для виплат пенсій не зміниться
Перелік банків для виплат пенсій не зміниться / Фото: Getty Images, Колаж: Сьогодні

Під час війни перелік банків для виплат пенсій, грошової допомоги, виплат із загальнообов'язкового державного соціального страхування та зарплат бюджетників не змінюватиметься протягом усього воєнного стану.

Про це йдеться у відповідній постанові Кабміну.

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До списку увійшли 46 фінустанов, серед яких вже звичні Ощадбанк, ПриватБанк і Укрексімбанк, а також:

  • Укргазбанк;
  • Агропросперис Банк;
  • Акордбанк;
  • А-БАНК;
  • Альфа-Банк;
  • Банк Альянс;
  • Банк СХОД;
  • Банк інвестицій і збережень;
  • Банк Кредит Дніпро;
  • Банк Український капітал;
  • Глобус Банк;
  • Східно-український банк Гранат;
  • Ідея Банк;
  • Індустріалбанк;
  • Комерційний індустріальний банк;
  • Конкорд;
  • Кредитвест Банк;
  • Креді Агріколь Банк;
  • Кредобанк;
  • Кристалбанк;
  • Львів;
  • Метабанк;
  • Міжнародний інвестиційний банк;
  • МОТОР-БАНК;
  • МТБ БАНК;
  • ОТП Банк;
  • Південний;
  • ПІРЕУС БАНК МКБ;
  • Полікомбанк;
  • Полтава-банк;
  • ПРАВЕКС БАНК;
  • ПроКредит Банк;
  • ПУМБ;
  • РАДАБАНК;
  • Райффайзен Банк;
  • РВС БАНК;
  • СКАЙ БАНК;
  • Таскомбанк;
  • Укрбудінвестбанк;
  • УкрСиббанк;
  • Універсал Банк;
  • Юнекс Банк;
  • Банк СІЧ.

Мобільний застосунок ПФУ

Пенсійний фонд розробив власний мобільний застосунок, де можна дізнатись все про свою пенсію і не тільки.

Програма може бути корисною для працюючих українців, оскільки через неї можна контролювати сплату ЄСВ та нарахування страхового стажу, бачити розмір своєї зарплати та подавати заяви на зміни у пенсійній справі.

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Про те, як завантажити застосунок і які ще функції він має, читайте в нашому матеріалі.

"Сьогодні" також писали, для кого в Україні змінили правила виходу на пенсію і розповідали, що робити у випадку нестачі страхового стажу.

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