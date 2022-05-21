Список банків обмежений: де можна отримати пенсію під час війни

Під час війни перелік банків для виплат пенсій, грошової допомоги, виплат із загальнообов'язкового державного соціального страхування та зарплат бюджетників не змінюватиметься протягом усього воєнного стану.
Про це йдеться у відповідній постанові Кабміну.
До списку увійшли 46 фінустанов, серед яких вже звичні Ощадбанк, ПриватБанк і Укрексімбанк, а також:
- Укргазбанк;
- Агропросперис Банк;
- Акордбанк;
- А-БАНК;
- Альфа-Банк;
- Банк Альянс;
- Банк СХОД;
- Банк інвестицій і збережень;
- Банк Кредит Дніпро;
- Банк Український капітал;
- Глобус Банк;
- Східно-український банк Гранат;
- Ідея Банк;
- Індустріалбанк;
- Комерційний індустріальний банк;
- Конкорд;
- Кредитвест Банк;
- Креді Агріколь Банк;
- Кредобанк;
- Кристалбанк;
- Львів;
- Метабанк;
- Міжнародний інвестиційний банк;
- МОТОР-БАНК;
- МТБ БАНК;
- ОТП Банк;
- Південний;
- ПІРЕУС БАНК МКБ;
- Полікомбанк;
- Полтава-банк;
- ПРАВЕКС БАНК;
- ПроКредит Банк;
- ПУМБ;
- РАДАБАНК;
- Райффайзен Банк;
- РВС БАНК;
- СКАЙ БАНК;
- Таскомбанк;
- Укрбудінвестбанк;
- УкрСиббанк;
- Універсал Банк;
- Юнекс Банк;
- Банк СІЧ.
Мобільний застосунок ПФУ
Пенсійний фонд розробив власний мобільний застосунок, де можна дізнатись все про свою пенсію і не тільки.
Програма може бути корисною для працюючих українців, оскільки через неї можна контролювати сплату ЄСВ та нарахування страхового стажу, бачити розмір своєї зарплати та подавати заяви на зміни у пенсійній справі.
Про те, як завантажити застосунок і які ще функції він має, читайте в нашому матеріалі.
"Сьогодні" також писали, для кого в Україні змінили правила виходу на пенсію і розповідали, що робити у випадку нестачі страхового стажу.