Все "згорить"? Що буде з депозитами українців під час війни

Розповідаємо, що відповіли у Фонді гарантування вкладів фізичних осіб на побоювання українців

Українцям не варто хвилюватися про депозити / Фото: Getty Images, Колаж: Сьогодні

Навіть якщо на тлі повномасштабної війни Росії проти України банк, у якому ви тримаєте кошти, буде визнаний неплатоспроможним, усі його вкладники отримають свої гроші у повному обсязі.

У цьому запевнила директор-розпорядник Фонду гарантування вкладів фізичних осіб Світлана Рекрут у матеріалі "НВ".

Реклама

За її словами, це стало можливим через ініціатив президента про введення 100% відшкодування за вкладами на період дії воєнного стану і трьох місяців після його припинення або скасування.

Рекрут наголосила, що для держави це дуже непростий крок і взагалі безпрецедентний захід.

"Цей захід був застосований під час глобальної кредитної кризи 2008 року в Ірландії, Данії, Ісландії та Німеччині. Протягом кризового періоду гарантувалося повернення 100% суми депозитів фізосіб. По завершенню кризи країни поверталися до своїх гарантованих обмежень", – зазначила Рекрут.

Реклама

Що відбувається із депозитами зараз?

Аналітики Нацбанку дійшли висновку, що українці не стали менше довіряти банківській системі попри війну.

Дуже важливим показником є динаміка гривневих депозитів, за яку дуже побоювалися після початку повномасштабної війни. Однак відтоку капіталу не сталось, і обсяги гривневих депозитів, навпаки, зросли з початку війни.

Про те, як збільшились запаси коштів у банківській системі, читайте в нашому матеріалі.

Реклама

"Сьогодні" раніше писали, до яких реєстрів українцям засекретили доступ на час війни і за що банки блокують кошти на картках своїх клієнтів.