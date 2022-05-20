Гроші
Меню
google news Ми в Google News Перейти в закладки
Змінити мову на: RU

Перейти к новостям Україна 24
🔥 Герої Сьогодні 🚑 Евакуація з "Азовсталі" ⚠ Бензинова криза 💲 Що з доларом?
СЬОГОДНІ Новини економіки Фінанси

Все "згорить"? Що буде з депозитами українців під час війни

Софія Зінов’єва Софія Зінов’єва Редактор Гроші Сьогодні
Читать на русском
Змінити розмір
А+
/
а-
МаленькийСереднійВеликий
20 травня, 12:43
В закладинки
Копіювати лінк
Лінк скопійовано
Розповідаємо, що відповіли у Фонді гарантування вкладів фізичних осіб на побоювання українців
Українцям не варто хвилюватися про депозити
Українцям не варто хвилюватися про депозити / Фото: Getty Images, Колаж: Сьогодні

Навіть якщо на тлі повномасштабної війни Росії проти України банк, у якому ви тримаєте кошти, буде визнаний неплатоспроможним, усі його вкладники отримають свої гроші у повному обсязі.

У цьому запевнила директор-розпорядник Фонду гарантування вкладів фізичних осіб Світлана Рекрут у матеріалі "НВ".

Реклама

За її словами, це стало можливим через ініціатив президента про введення 100% відшкодування за вкладами на період дії воєнного стану і трьох місяців після його припинення або скасування.

Рекрут наголосила, що для держави це дуже непростий крок і взагалі безпрецедентний захід.

"Цей захід був застосований під час глобальної кредитної кризи 2008 року в Ірландії, Данії, Ісландії та Німеччині. Протягом кризового періоду гарантувалося повернення 100% суми депозитів фізосіб. По завершенню кризи країни поверталися до своїх гарантованих обмежень", – зазначила Рекрут.

Реклама

Що відбувається із депозитами зараз?

Аналітики Нацбанку дійшли висновку, що українці не стали менше довіряти банківській системі попри війну.

Дуже важливим показником є динаміка гривневих депозитів, за яку дуже побоювалися після початку повномасштабної війни. Однак відтоку капіталу не сталось, і обсяги гривневих депозитів, навпаки, зросли з початку війни.

Про те, як збільшились запаси коштів у банківській системі, читайте в нашому матеріалі.

Реклама

"Сьогодні" раніше писали, до яких реєстрів українцям засекретили доступ на час війни і за що банки блокують кошти на картках своїх клієнтів.

Реклама на segodnya.ua Реклама
Рекомендации segodnya.ua

Далі по темі

Всі новини
Гроші
Показати ще
Реклама на segodnya.ua Реклама
Допомога під час війни
Більше новин
Фінанс-дайджест
Більше новин
Industry
Більше новин
Квартирне питання
Більше новин
Час заробляти
Техно
Більше новин
Наші гроші
Більше новин
Війна в Україні
Більше новин
Головне про гроші
Бізнес News
Більше новин
Українці за кордоном
Більше новин
Всі новини
Останні новини
Показати ще
Наша економіка
5 головних цифр
1
Споживча інфляція Споживча інфляція
16,4%
2
Облікова ставка Облікова ставка
10%
3
Офіційний курс євро Офіційний курс євро
30,77 грн
4
Офіційний курс долара Офіційний курс долара
29,25 грн
5
Міжнародні резерви Міжнародні резерви
$26,9 млрд
Прогноз
Прийдешня продовольча катастрофа
Нова обкладинка The Economist
Грошове питання
Що буде із цінами на бензин?
Дізнатися
ЗАПРАВКИ
Паливо сьогодні
95+
95
ДП
ГАЗ
-
39,79
43,25
-
-
42,00
44,00
-
-
-
44,38
-
-
39,86
42,31
-
-
39,86
42,31
-
-
39,86
42,31
-
-
39,50
42,29
-
Країна в смартфоні
Що нового у "Дії"
ТОП-5 в Україні
Найпопулярніші сфери
Транспорт та логістика

Транспорт та логістика

ІТ та інтернет

ІТ та інтернет

Будівництво

Будівництво

Робочий персонал

Робочий персонал

Продажі

Продажі

Які професії затребувані
Аналіз
Матеріальні втрати економіки
1
Нерухомість Нерухомість
$32,6 млн
2
Інфраструктура Інфраструктура
$31,6 млн
3
Об'єкти видобування та переробки Об'єкти видобування та переробки
$11,9 млн
4
Соціальні об'єкти Соціальні об'єкти
$8,5 млн
5
Об'єкти енергетики Об'єкти енергетики
$3,7 млн
6
Цінне рухоме майно Цінне рухоме майно
$2,77 млн
7
С/г об'єкти та лісове господарство С/г об'єкти та лісове господарство
$1 млн
Хто заплатить українцям?
Житло
Як війна перевернула ціни

Калькулятор зарплати

Калькулятор зарплати
Валюта
Коли розморозять курс долара?
Дізнатися
Ціни
Що подорожчало найбільше за рік
1
Овочі Овочі
67,2%
2
Макаронні вироби Макаронні вироби
24,3%
3
Масло Масло
23,9%
4
Фрукти Фрукти
23,5%
5
Риба Риба
22,1%
6
Хліб Хліб
20,8%
7
Молоко Молоко
19,1%
8
Сир та м'який сир Сир та м'який сир
18,8%
9
М'ясо М'ясо
15,3%
10
Соняшникова олія Соняшникова олія
14,7%
Знати більше
статистика
Курс криптовалюти сьогодні

Валюта

Ціна, usd

Bitcoin (BTC)

30272.9

Dogecoin (DOGE)

0.09

Ethereum (ETH)

2036.13

Litecoin (LTC)

70.45

Ripple (XRP)

0.43

У4.5.0.

Важливо

Головні теми

Погода

Telegram
Гроші
google news Підписатися на Google News RSS стрічка Змінити мову на: RU
Перейти к закладкам Закладинки
Перейти к главным новостям Головні теми Перейти на сайт Новости Украина 24
Ми в соціальних мережах

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти