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Фейкова допомога від ООН: шахраї по-новому намагаються викрасти гроші в українців

Валерія Стрільчук Валерія Стрільчук Редактор Гроші Сьогодні
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14 травня, 17:28
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Розповідаємо, за якою новою схемою діють шахраї, аби викрадати дані банківських карток
Як захиститися від шахраїв
Як захиститися від шахраїв / Фото: Getty Images, Колаж: Сьогодні

Шахраї під час воєнного стану вигадали нові способи ошукати українців. Часто вони маскуються під відомі бренди.

Зокрема тепер зловмисники крадуть дані банківських карток, використовуючи тематику грошової допомоги від ООН. Про це попередили в Держспецзв'язку.

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Шахраї діють через Facebook

Фахівці виявили, що у популярній соцмережі з'явилася сторінка, яка імітує ресурс "ТСН". На ній шахраї пропонують пройти опитування. Власне, у дописі є посилання, і якщо на нього перейти, там пропонується нібито грошова допомога в рамках соціальної програми ООН.

А далі пропонується ввести персональну інформацію та здійснити додатковий платіж.

Однак таким чином дані з банківської картки будуть викрадені!

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Як захиститися

У Держспецзв'язку радять таке:

1. Ніколи не вводьте реквізитів платіжних карток на незнайомих та підозрілих вебсайтах.

2. Налаштуйте свої повідомлення від банків так, щоб про будь-які операції вам приходило повідомлення.

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3. Якщо дані платіжної картки помилково введено на шахрайському вебсайті, потрібно негайно заблокувати платіжну картку за допомогою мобільного застосунку, гарячої лінії банку (телефон зазначено на звороті картки) або через інтернет-банкінг.

4. Завжди потрібно дотримуватися основних правил кібергігієни.

Шахраї імітують і інші телеканали

Раніше ми розповідали, що для обману шахраї використовують бренд телеканалу "Україна24". Суть схеми така ж, однак допомога пропонувалася нібито від ЄС. Щоб захиститися від цієї схеми, дотримуватися потрібно таких самих правил.

"Сьогодні" також писали про дві нові схеми для викрадання коштів. Перша така: зловмисники пропонують посередницькі послуги з отримання гарантованого відшкодування від Фонду гарантування вкладів фізичних осіб. А потім за це просять комісію.

Друга схема полягає у тому, що шахраї розсилають SMS-повідомлення клієнтам банків про те, що їм нібито на рахунок прийшов платіж. У цих повідомленнях є посилання на фішингові сайти.

Ми пояснили, як захиститися від шахраїв у цьому випадку.

"Сьогодні" розповідали і про те, як шахраї наживаються на дефіциті пального.

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