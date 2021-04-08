Долар почав зростати, євро злетів до максимуму за місяць: офіційний курс

Національний банк України (НБУ) розрахував на сьогодні, 8 квітня, такий офіційний курс гривні до основних іноземних валют:

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1 долар США – 27,89 грн;

1 євро – 33,14 грн;

10 російських рублів – 3,58 грн.

У порівнянні зі вчорашніми значеннями долар виріс в ціні на п'ять копійок після падіння на 10 копійок в попередній банківський день. За тиждень з 1 по 8 квітня гривня ослабла проти американської валюти на сім копійок. Експерти вже попередили, що гривня опинилася під серйозним тиском.

Курс євро виріс відразу на 24 копійки – до максимуму з 12 березня. Євровалюта подолала психологічну позначку у 33 гривні, вище якої курс не піднімався з 26 березня.

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А ось вартість 10 російських рублів 8 квітня знизилася на шість копійок.

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Офіційний курс долара розраховується, виходячи з показників на міжбанківському валютному ринку, але з деяким відставанням.

У середу, 7 квітня, долар на міжбанку подорожчав на 14 копійок в покупці і продажу. Американська валюта до завершення торгів коштувала 27,94/27,96 грн (купівля/продаж). Євровалюта виросла в ціні на 32 копійки в покупці і 31 – в продажу. До закриття євро торгувався на рівні 33,23/33,25 грн (купівля/продаж). Сьогоднішні торги ще не почалися.

Прогнози курсу долара

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→ Опитані сайтом "Сьогодні" аналітики одностайні: до літа-2021 долар буде коштувати близько 28 грн.

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→ У держбюджеті-2021 розрахунки зроблені, виходячи з середнього курсу 29,1 гривні за долар. При цьому і в Мінфіні, і в НБУ неодноразово запевняли: "бюджетний" курс – не прогноз, його слід сприймати виключно як технічний показник.

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→ МВФ в прогнозі економіки України навів такий курс долара до гривні на період до 2025 року:

2021 рік – 28,12 грн;

2022 рік – 27,96 грн;

2023-2025 роки – 28,10 грн.

→ Аналітики Bank of America вважають, що середньорічний курс в 2021 році складе 27 грн/дол. А ось аналітики S&P Global Ratings не такі оптимістичні, їх прогноз – 29,5 грн на кінець 2021 роки (середньорічний курс не надано).

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Історичний максимум офіційного курсу долара – 30,01 грн – був досягнутий в лютому 2015 року. Рекорд офіційного курсу євро в Україні – 35,66 грн – встановлено 26 січня 2018 року.

За 2015 рік гривня знецінилася в півтора раза, за 2016 рік – девальвувала на 12,9%, а за 2017 рік курс нацвалюти ослаб всього на 3%. У 2018 році курс гривні зміцнився на 1,4%, а в 2019 році – вже на 14,5%. У 2020 році гривня впала до долара на 20%.

Згідно з "Індексом Біг Мака", долар в Україні "повинен" коштувати близько 11 гривень, а гривня недооцінена на 61%.

А про те, де можуть підсунути фальшиві гроші і як виявити підробку, дивіться в сюжеті "Сьогодні":

Відео: Сьогодні

Всі подробиці в спецтемі Курс долара в Україні

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