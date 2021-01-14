Індекс Біг Мака: скільки "повинен" коштувати долар в Україні

Долар в Україні "повинен" коштувати близько 11 гривень, а гривня недооцінена на 61%. У рейтингу "Недооціненість національних валют" нижче за Україну опинилися лише чотири країни, тобто гривня вже посідає п'яте місце з кінця, а не сьоме, як у 2020 році.
Такі дані опублікував The Economist, ґрунтуючись на так званому "індексі Біг Мака".
У США бургер "Біг Мак" коштував на момент проведення дослідження 5,66 долара, тоді як в Україні – 62 гривні, тобто трохи більше за два долари. Отже, за розрахунками аналітиків, "справедливий" курс української валюти – 10,95 гривні за один американський долар, тоді як в даний час курс становить 27,97 грн/долар.
П'ять найбільш недооцінених валют світу:
- Ліванський фунт (Ліван) – на 68,7%;
- Російський рубль (Росія) – 68%;
- Турецька ліра (Туреччина) – 64,5%;
- Південноафриканський ранд (ПАР) – 61,9%;
- Українська гривня (Україна) – 61%.
Три найбільш переоцінених валюти світу:
- Швейцарський франк (Швейцарія) – на 28,8%;
- Шведська крона (Швеція) – 12,6%;
- Норвезька крона (Норвегія) – 7,5%.
→ "Індекс Біг Мака" The Economist розраховує з 1986 р. на основі ціни бутерброда в різних країнах світу, щоб визначити, наскільки валюта країни недооцінена (або переоцінена) проти долара США. За основу береться вартість бургера в Штатах і вважається, що в нацвалюті будь-якої країни він в перерахунку на долари повинен коштувати стільки ж. Якщо стоїть більше – валюта переоцінена до долара, менше – недооцінена.
Нагадаємо, раніше експерти пояснювали сайту "Сьогодні", що "Індекс Біг Мака" не слід сприймати надто серйозно. За словами економістів, цей показник розраховують виключно з точки зору паритету купівельної спроможності, а це не відображає впливу всіх фундаментальних факторів в економіці.
Всі подробиці в спецтемі Курс долару в Україні
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