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Індекс Біг Мака: скільки "повинен" коштувати долар в Україні

14 січня, 12:36

Ксенія Капустинська Ксенія Капустинська

Гривня просіла в рейтингу оцінки світових валют

Долар в Україні "повинен" коштувати близько 11 гривень, а гривня недооцінена на 61%. У рейтингу "Недооціненість національних валют" нижче за Україну опинилися лише чотири країни, тобто гривня вже посідає п'яте місце з кінця, а не сьоме, як у 2020 році.

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Такі дані опублікував The Economist, ґрунтуючись на так званому "індексі Біг Мака".

У США бургер "Біг Мак" коштував на момент проведення дослідження 5,66 долара, тоді як в Україні – 62 гривні, тобто трохи більше за два долари. Отже, за розрахунками аналітиків, "справедливий" курс української валюти – 10,95 гривні за один американський долар, тоді як в даний час курс становить 27,97 грн/долар.

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П'ять найбільш недооцінених валют світу:

  1. Ліванський фунт (Ліван) – на 68,7%;
  2. Російський рубль (Росія) – 68%;
  3. Турецька ліра (Туреччина) – 64,5%;
  4. Південноафриканський ранд (ПАР) – 61,9%;
  5. Українська гривня (Україна) – 61%.

Три найбільш переоцінених валюти світу:

  1. Швейцарський франк (Швейцарія) – на 28,8%;
  2. Шведська крона (Швеція) – 12,6%;
  3. Норвезька крона (Норвегія) – 7,5%.

"Індекс Біг Мака" The Economist розраховує з 1986 р. на основі ціни бутерброда в різних країнах світу, щоб визначити, наскільки валюта країни недооцінена (або переоцінена) проти долара США. За основу береться вартість бургера в Штатах і вважається, що в нацвалюті будь-якої країни він в перерахунку на долари повинен коштувати стільки ж. Якщо стоїть більше – валюта переоцінена до долара, менше – недооцінена.

Нагадаємо, раніше експерти пояснювали сайту "Сьогодні", що "Індекс Біг Мака" не слід сприймати надто серйозно. За словами економістів, цей показник розраховують виключно з точки зору паритету купівельної спроможності, а це не відображає впливу всіх фундаментальних факторів в економіці.

Всі подробиці в спецтемі Курс долару в Україні

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долар валюта гривня курс гривні курс долара The Economist індекс біг-мака

Джерело: Сьогодні

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