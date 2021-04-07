Долар втрачає позиції на міжбанку: чи надовго це

Долар 7 квітня після помітного зниження в офіційних курсах Нацбанку втрачає позиції на міжбанку і торгується в районі 27,9 грн. Однак найближчим часом курс ще може повернутися в зону 28 грн/дол. Все буде залежати від нерезидентів, продажу яких можуть істотно натиснути на гривню.

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Про це сайту "Сьогодні" розповів керівник відділу аналітики ГК Forex Club Андрій Шевчишин.

Він виділив такі тенденції на валютному ринку:

Напередодні зросла торгова активність, але нерезиденти були пасивні, що дало гривні перепочинок. Сьогодні все може змінитися на тлі перегляду ситуації з розміщенням ОВДП, які виявилися рекордно низькими – 1,1 млрд грн.

"З таким рівнем залучень та інтересу до паперів валютний ринок нарощує побоювання... Особливо в умовах карантину та низької ділової активності, які обмежують податкові надходження. В результаті, на тлі зростаючої інфляції, а також низької активності покупців держоблігацій НБУ буде змушений перейти до підвищення облікової ставки, а Мінфін може підвищити ставки розміщення", – вважає Шевчишин.

Сходить нанівець оптимізм від довгострокових прогнозів МВФ , а також повідомлень про те, що Київ очікує в найближчі два місяці ув'язнення домовленості на рівні персоналу з Фондом за програмою кредитування.

, а також повідомлень про те, що Київ очікує в найближчі два місяці ув'язнення домовленості на рівні персоналу з Фондом за програмою кредитування. Гривня залишається в зоні турбулентності, викликаної складною епідеміологічною ситуацією і ескалації військового конфлікту на Донбасі, що насторожує інвесторів.

Нагадаємо, також експерти припускали, що курс гривні може обвалитися восени.

А про те, де можуть підсунути фальшиві гроші і як виявити підробку, дивіться в сюжеті "Сьогодні":

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