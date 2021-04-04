Курс гривні може обвалитися восени, коли Україні потрібно буде віддати близько 5 млрд доларів за позиками МВФ.

Реклама

Таку думку в коментарі "Сьогодні" висловив член Економічного дискусійного клубу Олег Пендзин.

Олега Пендзина турбує, що Мінфін другий тиждень поспіль не може розмістити ОВДП: знову їх продано всього на 5,5 млрд грн. Основні покупці, за його словами, – українські банки за кошти, отримані від НБУ у вигляді рефінансування, фактично це прихована емісія.

Керівник відділу аналітики ГК Forex club Андрій Шевчишин вважає, що девальвація національної валюти може початися навіть з 10 квітня.

"Небезпека відновлення активних бойових дій на Донбасі стимулюватиме нерезидентів до продажу українських цінних паперів, а населення – до покупки валюти як засобу заощадження, що може істотно натиснути на гривню. Тоді може відбутися значне падіння гривні", – розповів керівник відділу аналітики ГК Forex club Андрій Шевчишин.

Реклама

Читайте також: Долар та євро помітно здорожчали: курс валют на вихідні

В тренді Курс гривні може обвалитися восени – експерт

На думку Андрія Шевчишина, тим, хто інвестує в готівкову валюту "в довгу" – рік і більше, варто продовжувати покупку доларів, оскільки девальвація може початися в будь-який момент.

З ним згоден Олег Пендзин, він також він радить вкладати заощадження більше в валюту, ніж в гривню.

Гривня хоч і не найтвердіша валюта у світі, але точно одна з найкрасивіших. Що неодноразово підтверджено результатами міжнародних конкурсів. Детальніше дивіться в сюжеті.

Відео: Сьогодні

5 фактів про новий локдаун, які повинен знати кожен. Пенсіонер-влогер Дід Панч в новому випуску ютуб-шоу пояснив: що, де і коли буде закрито. А також провів опитування і дізнався, як цей локдаун сприйняли українці.

Реклама

Підпишись на наш telegram Лише найважливіше та найцікавіше

Підписатися

Реклама