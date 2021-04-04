Курс гривні можуть серйозно обвалити локдаун і загострення на Донбасі

Фінансові аналітики кажуть про нестійку стабільність і чекають девальвацію гривні вже до середини квітня

Долар на стику березня й квітня поводився приблизно так само, як нинішня погода: за вікном то дощ, то сонце, а курс то вгору, то вниз, то знову вгору. Чого очікувати від долара наступного тижня, чи можлива девальвація через початок локдауну в Києві, з'ясував сайт "Сьогодні".

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Наші експерти – член Економічного дискусійного клубу Олег Пендзин, керівник відділу аналітики ГК Forex club Андрій Шевчишин і президент Українського аналітичного центру Олександр Охріменко.

Що сталося з курсом за тиждень

Спочатку здавалося, що нас чекає "штиль" на рівні 28 грн/долар, як і прогнозували експерти. Але "штиль" тривав три дні, вже з вівторка готівковий долар почав дешевшати як у покупці, так і в продажу і на 1 квітня втратив 14 копійок – курс впав до 27,89 грн. До п'ятниці долар відіграв практично все, подорожчавши до 28,01 грн. При цьому спред (різниця між курсом продажу і покупки) тримався стабільним: 19-20 копійок.

Нацбанк чотири дні не змінював курс – 27,97 грн/долар, а з 31 березня почав зміцнювати гривню. До п'ятниці вона коштувала вже 27,83 грн/долар, це плюс 14 копійок у порівнянні з попередньою п'ятницею. Але на понеділок, 5 квітня, регулятор знову послабив гривню, встановивши курс 27,96 грн/долар.

Аналіз ситуації на ринку

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Експерти впевнені: головним фактором, що впливає на те, що гривня поки стабільна, залишається епідеміологічна ситуація, особливо її загострення наприкінці березня – початку квітня.

"Локдаун значно пригнічує ділову активність, – пояснює Андрій Шевчишин. – Зважаючи на слабкість внутрішніх гравців валютного ринку, головним драйвером руху виступають нерезиденти, які на "тонкому ринку" можуть задавати досить сильні коливання курсу. Зокрема, на тижні були відзначені покупки валюти нерезидентами, можливо під дивіденди, можливо для підготовки до виходу з ОВДП".

Олега Пендзина турбує, що Мінфін другий тиждень поспіль не може розмістити ОВДП: знову їх продано всього на 5,5 млрд грн. Основні покупці, за його словами, – українські банки за кошти, отримані від НБУ у вигляді рефінансування, фактично це прихована емісія.

"За березень недобрали 26% плану з розміщення ОВДП, курс тримається тому, що на ринку немає попиту на валюту з боку імпортерів. Завозять в основному критичний імпорт: пальне, добрива. І майже нічого з товарів тривалого користування для населення. Склалася вкрай нестійка рівновага на валютному ринку як результат відсутності розвитку української економіки", – аналізує Олег Пендзин.

Все це, за словами експерта, поступово формує потенціал для обвалу гривні восени, коли Україні потрібно буде віддати близько 5 млрд доларів за позиками МВФ.

Олександр Охріменко більш оптимістичний, адже, за його словами, березень як почався курсом 28 грн/долар на готівковому ринку, так ним і закінчився. Хоча були зниження навіть до 27,76 грн/долар у продажу.

"Ті, хто на спаді курсу купив валюту, заробив, бо зараз навіть курс покупки вищий – 27,80 грн/долар. Але це все ситуативні коливання, менше 1%, за фактом на ринку стабільність", – зазначив Охріменко.

Чого очікувати наступного тижня

Прогнози експертів розділилися.

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Олександр Охріменко та Олег Пендзин кажуть, що поки не закінчиться локдаун, курс як і раніше залишиться в межах 28 грн/долар.

Песимістичний прогноз у Андрія Шевчишина: він не виключає, що девальвація гривні може початися навіть з 10 квітня.

"Небезпека відновлення активних бойових дій на Донбасі стимулюватиме нерезидентів до продажу українських цінних паперів, а населення – до покупки валюти, як засобу заощадження, що може істотно натиснути на гривню. Тоді може відбутися значне падіння гривні. У разі негативних новин не виключений і пробій психологічної позначки 28 грн/долар. Стежимо за відміткою 28,05, якщо проб'ємо – підемо на 28,25", – аргументував Андрій Шевчишин.

Втім, експерт уточнив: з більшою ймовірністю можна очікувати, що гривня найближчого тижня навряд чи вийде з коридору 27,8-28 грн/долар.

Продавати чи купувати валюту

Експерти також розділилися в думках.

Олександр Охріменко, як і раніше, вірить в те, що курс гривні до середини року залишиться стабільним.

"За даними Набанку, населення в березні знову здало валюти на 350 млн грн в перерахунку більше, ніж купило, – зазначив Олександр Охріменко. – Фізособи не витрачають валютні "заначки", а відкривають короткотермінові гривневі депозити. Їх обсяги зростають, а доларові депозити зменшуються. Зараз середня ставка за гривневими депозитами понад 8% річних. Тобто за квартал можна заробити 2%".

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А ось Андрій Шевчишин говорить: тим, хто інвестує в готівкову валюту "у довгу" – рік і більше, варто продовжувати покупку доларів, бо девальвація може початися в будь-який момент.

З ним згоден і Олег Пендзин, котрий поміняв свій попередній прогноз. Тепер він радить вкладати заощадження більше в валюту, ніж в гривню.

Гривня хоч і не найтвердіша валюта у світі, але точно одна з найкрасивіших. Що неодноразово подтверждено результатами міжнародних конкурсів. Детальніше дивіться в сюжеті.

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