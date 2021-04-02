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Долар та євро помітно здорожчали: курс валют на вихідні

2 квітня, 16:53

Ксенія Капустинська Ксенія Капустинська

Національний банк оприлюднив вартість американської та європейської валюти на 5 квітня

Національний банк (НБУ) розрахував такий офіційний курс долара і євро до гривні на понеділок, 5 квітня:

02.0405.04зміна
1 долар США27,83 грн27,96 грн + 0,13
1 євро32,70 грн32,84 грн + 0,14
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Цей курс буде дійсним і у вихідні дні 3-4 квітня.

У порівнянні зі значеннями 2 квітня долар виріс ще на 13 копійок після першого за тиждень підвищення – на дві копійки в попередній банківський день. Проте, за тиждень з 29 березня по 5 квітня гривня зміцнилася проти американської валюти на копійку.

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Курс євро на 5 теж помітно зріс – на 14 після підвищення на сім копійок днем раніше.

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  • Історичний максимум офіційного курсу долара – 30,01 грн – був досягнутий в лютому 2015 року. Рекорд офіційного курсу євро в Україні – 35,66 грн – встановлено 26 січня 2018 року.
  • За 2015 рік гривня знецінилася в півтора раза, за 2016 рік – девальвувала на 12,9%, а за 2017 рік курс нацвалюти ослаб всього на 3%. У 2018 році курс гривні зміцнився на 1,4%, а в 2019 році – вже на 14,5%. У 2020 році гривня впала до долара на 20%.
  • Згідно з "Індексом Біг Мака", долар в Україні "повинен" коштувати близько 11 гривень, а гривня недооцінена на 61%.
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долар курс гривня курс валюти курс гривні курс долара курс євро курс НБУ

Джерело: Сьогодні

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