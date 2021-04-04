Курс гривни могут серьезно обвалить локдаун и обострение на Донбассе

Финансовые аналитики говорят о неустойчивой стабильности и ждут девальвацию гривни уже к середине апреля

Доллар на стыке марта и апреля вел себя примерно так же, как нынешняя погода: за окном то дождь, то солнце, а курс то вверх, то вниз, то опять вверх. Чего ожидать от доллара на следующей неделе, возможна ли девальвация из-за начала локдауна в Киеве, выяснил сайт "Сегодня".

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Наши эксперты – член Экономического дискуссионного клуба Олег Пендзин, руководитель отдела аналитики ГК Forex club Андрей Шевчишин и президент Украинского аналитического центра Александр Охрименко.

Что произошло с курсом за неделю

Поначалу казалось, что нас ждет "штиль" на уровне 28 грн/доллар, как и прогнозировали эксперты. Но "штиль" продолжался три дня, уже со вторника наличный доллар начал дешеветь как в покупке, так и в продаже и на 1 апреля потерял 14 копеек – курс упал до 27,89 грн. К пятнице доллар отыграл практически все, подорожав до 28,01 грн. При этом спрэд (разница между курсом продажи и покупки) держался стабильным: 19-20 копеек.

Нацбанк четыре дня не менял курс – 27,97 грн/доллар, а с 31 марта начал укреплять гривню. К пятнице она стоила уже 27,83 грн/доллар, это плюс 14 копеек по сравнению с предыдущей пятницей. Но на понедельник, 5 апреля, регулятор снова ослабил гривню, установив курс 27,96 грн/доллар.

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Анализ ситуации на рынке

Эксперты уверены: главным фактором, влияющими на то, что гривня пока стабильна, остается эпидемиологическая ситуация, особенно ее обострение к концу марта – началу апреля.

"Локдаун значительно угнетает деловую активность, – поясняет Андрей Шевчишин. – Ввиду слабости внутренних игроков валютного рынка главным драйвером движения выступают нерезиденты, которые на "тонком рынке" могут задавать достаточно сильные движения курса. В частности, на неделе были отмечены покупки валюты нерезидентами, возможно под дивиденды, возможно для подготовки к выходу из ОВГЗ".

Олега Пендзина беспокоит, что Минфин вторую неделю подряд не может разместить ОВГЗ: снова их продано всего на 5,5 млрд грн. Основные покупатели, по его словам, – украинские банки за средства, полученные от НБУ в виде рефинансирования, фактически это скрытая эмиссия.

"За март недобрали 26% плана по размещению ОВГЗ, курс держится потому, что на рынке нет спроса на валюту со стороны импортеров. Завозят в основном критический импорт: топливо, удобрения. И почти ничего из товаров длительного пользования для населения. Сложилось крайне неустойчивое равновесие на валютном рынке как результат отсутствия развития украинской экономики", – анализирует Олег Пендзин.

Все это, по словам эксперта, постепенно формирует потенциал для обвала гривни осенью, когда Украине нужно будет отдать около 5 млрд долларов по займам МВФ.

Александр Охрименко более оптимистичен, ведь, по его словам, март как начался курсом 28 грн/доллар на наличном рынке, так им и закончился. Хотя были снижения даже до 27,76 грн/доллар в продаже.

"Те, кто на спаде курса купил валюту, заработал, так как сейчас даже курс покупки выше – 27,80 грн/доллар. Но это все ситуативные колебания, менее 1%, по факту на рынке стабильность", – отметил Охрименко.

Чего ожидать на следующей неделе

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Прогнозы экспертов разделились.

Александр Охрименко и Олег Пендзин говорят, что пока не закончится локдаун, курс по-прежнему останется в пределах 28 грн/доллар.

Пессимистичный прогноз у Андрея Шевчишина: он не исключает, что девальвация гривни может начаться даже с 10 апреля.

"Опасность возобновления активных боевых действий на Донбассе будет стимулировать нерезидентов к продаже украинских ценных бумаг, а население – к покупке валюты, как средства сбережения, что может существенно надавить на гривню. Тогда может случится существенное падение гривни. В случае негативных новостей, не исключен и пробой психологической отметки 28 грн/доллар. Следим за отметкой 28,05, если пробьем – пойдем на 28,25", – аргументировал Андрей Шевчишин.

Впрочем, эксперт уточнил: с большей вероятностью можно ожидать, что гривня в ближайшую неделю вряд ли выйдет из коридора 27,8-28 грн/доллар.

Продавать или покупать валюту

Эксперты также разделились во мнениях.

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Александр Охрименко по-прежнему верит в то, что курс гривни до середины года останется стабильным.

"По данным Набанка, население в марте опять сдало валюты на 350 млн грн в пересчете больше, чем купило, – отметил Александр Охрименко. – Физлица не тратят валютные "заначки", а открывают краткострочные гривневые депозиты. Их объемы растут, а долларовые депозиты уменьшаются. Сейчас средняя ставка по гривневым депозитам более 8% годовых. То есть за квартал можно заработать 2%".

А вот Андрей Шевчишин говорит: тем, кто инвестирует в наличную валюту "в долгую" – год и более, стоит продолжать покупку долларов, так как девальвация может начаться в любой момент.

С ним согласен и Олег Пендзин, поменявший свой предыдущий прогноз. Теперь он советует вкладывать сбережения больше в валюту, чем в гривню.

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